Стиву Куперу зря дали новый контракт.

АПЛ продолжается. В 10-м туре английского чемпионата встретятся «Ноттингем Форест» и «Астон Вилла». Матч начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Сити Граунд», в России показан не будет. Команды занимают 20-е и 14-е места соответственно.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ноттингем Форест» — «Астон Вилла» 10 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами матча гостей. На победу «Астон Виллы» можно поставить за 2.20, это примерно 45% вероятности исхода. Успех хозяев оценили в 3.40 (29%), ничью — в 3.50 (26%).

Если считаете, что «Ноттингем» прервет черную серию и не проиграет, оформите ставку за 1.72.

Подстрахуйтесь при помощи нулевой форы: Ф1(0) доступна за 2.45, Ф2(0) — за 1.59.

Эксперты не рассчитывают на результативную встречу — тотал меньше 2.5 мяча предложен за 1.85.

А вот вариант «обе забьют» аналитики не исключают — на него дают коэффициент 1.84, в то время как обратный исход доступен за 1.96.

Два мяча и больше от какой-либо команды — маловероятны. Котировки следующие: ИТБ1 (1.5) идет за 2.90, ИТБ2 (1.5) — за 2.17.

Наиболее возможный точный счет матча — 1:1 за 6.30.

«Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»: прогноз и анализ матча АПЛ 10 октября 2022 года

«Ноттингем Форест» это ходячее бедствие. 4:18 за последние пять матчей и серия из пяти поражений — вот итог работы Стива Купера на данный момент. И если получить два от «Тоттенхэма» и шесть от «Сити» это не стыдно («Манчестер Юнайтед» подтвердит), то получить три об «Борнмута», который забил за восемь туров всего шесть — это уже стыдно.

И от «Фулхэма» получить три это стыдно. Но что еще более ужасно — это пропустить четыре мяча от «Лестера» с последней строчки и занять место «лис» в самом подвале. Справедливо, что все, включая болельщиков, ждали отставки Стива Купера и прихода легендарного Рафаэля Бенитеса. Тем удивительнее, что руководство вручило Куперу новый контракт 7 октября — до 2025 года.

«Астон Вилла» тоже не образец идеального клуба, но до позорных выступлений «Ноттингема» им далеко. Да, они толком не забивают, но и практически не пропускают — оборона у Джеррарда одна из самых крепкий в АПЛ (пропустили 10 мячей). Правда, атака одна из худших (6), и вот здесь уже стоит призадуматься. Если «Вилла» забивает, то забивает обычно один мяч — лишь один раз было два гола. Можно поставить на то, что «Астон Вилла» оформит только один гол за 2.36.

Прогноз и ставка на матч «Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»

Когда встречаются отвратительная атака «Астон Виллы» (6) и ужасная оборона «Ноттингема» (21), любой результат будет отчасти сенсацией. У команды Джеррарда три матча подряд с общей результативностью не больше двух голов. Учитывая, какие «забивные» у обеих команд футболисты, ждать голевого праздника не приходится.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.85.