Прогнозы на спорт
Сегодня, 10:15
1 января в 18-м туре АПЛ схлестнутся «Ноттингем» и «Челси». Матч начнется в 19.30 по московскому времени на стадионе «Сити Граунд», прямая трансляция для России не предусмотрена. Обслужит встречу арбитр Питер Бэнкс.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами гостей. Поставить на «Челси» можно за 1.70, это примерно 58% вероятности. Ничья оценена в 4.00 (25%), успех хозяев — в 5.40 (17%).
Последний раз «Ноттингем» не проигрывал синим в 1997 году. Считаете, что спустя 26 лет самое время повторить подвиг? Оформите ставку за 2.23.
Улучшить котировку на победу «Челси» или добавить шансов аутсайдеру можно при помощи форы: Ф1(+1) доступна за 1.70, Ф2(-1) — за 2.23.
Последний раз «лесники» забили в ворота «Челси» в 2017 году. Поставить на то, что им не удастся в этом матче огорчить гостей, можно за 2.32.
Эксперты сомневаются в результативности встречи: тотал больше 2.5 мяча они оценили в 2.00. Обратный исход предложен за 1.87.
Вариант «обе забьют» аналитики также подвергли сомнению, взять его можно за 1.95. «Обе забьют — нет» идет за 1.85.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:0 в пользу «Челси» за 6.20.
Перерыв на чемпионат мира стал для «Челси» спасительной паузой. Грэм Поттер сменил Томаса Тухеля и поначалу произвел хорошее впечатление — выдал серию из трех побед над середняками. Потом сыграл две скучные ничьи, а дальше случился ужас: за две недели лондонцы проиграли «Брайтону» (1:4), «Арсеналу» (0:1) и «Ньюкаслу» (0:1).
Перерыв на мундиаль, возможно, пошел на пользу лондонцам. В первом же матче они грохнули «Борнмут» (2:0), нанеся 15 ударов в сторону ворот «вишен» и наколотив почти 2 xG. Отличились Кай Хаверц и Мэйсон Маунт. Оба последний раз забивали за клуб еще в конце октября и получили сильный стресс на чемпионате мира. Так что такое возвращение — хороший знак и для них, и для Грэма Поттера.
Но еще лучше для тренера синих — уровень соперника. «Ноттингем» — одна из худших команд АПЛ. У них печальная разница (11:33), они стоят на вылет, занимая 19-ю строчку. Каждая встреча с топ-клубом для «лесников» заканчивается печально: «Сити» разнес их 6:0, «Тоттенхэм» легко одолел 2:0, «Арсенал» — 5:0, а еще были 4:0 от «Лестера». Перерыв на чемпионат мира ничего не изменил — в первой же встрече «МЮ» не оставил «Ноттингему» шансов и победил со счетом 3:0 в последнем матче. Из общей картины выбивается только «Ливерпуль» — команда Юргена Клоппа внезапно проиграла 0:1, хотя нанесла по воротам 15 ударов и семь в створ.
«Лесники» ничего не могут противопоставить грандам. За четыре встречи «Ноттингем» лишь раз сотворил сенсацию, но в остальных матчах даже не отличился. Общий счет против «Сити», «Арсенала» и «МЮ» — 0:14.
«Челси» уходил на перерыв не в лучших кондициях и после ЧМ еще не проходил достойную проверку. Но «Ноттингем» не тот клуб, который может ее организовать. Команда Грэма Поттера должна спокойно набрать три очка, как с «Форестом» делали почти все топы до нее.
Рекомендуемая ставка: П2 за 1.70.