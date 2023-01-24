Прогноз и ставка на матч Кубка лиги «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед» 25 января 2023 года

Один из аутсайдеров АПЛ метит в финал Кубка лиги.

25 января в полуфинале Кубка лиги встретятся «Ноттингем» и «Манчестер Юнайтед». Матч начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Сити Граунд». Прямая трансляция для России не предусмотрена. Главный арбитр — Майкл Оливер.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги «Ноттингем» — «Манчестер Юнайтед» 25 января 2023 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами гостей. Поставить на них можно за 1.72, это примерно 58%. Ничью оценили в 4.00 (25%), успех хозяев — в 4.90 (17%).

Если считаете, что «Ноттингем» не проиграет, оформите ставку за 2.20.

В этом матче доступна линия на проход финал: триумф «Форест» предложен за крупные 6.60, на «МЮ» можно поставить за 1.15.

Эксперты не определились с результативностью встречи — ТБ 2.5 и ТМ 2.5 оценены одинаковой котировкой 1.93.

«Манчестер Юнайтед» обменивался голами с соперниками в трех последних матчах. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.

В последних десяти матчах «МЮ» забивал в среднем два мяча за игру, «Ноттингем» ограничивался 1.3 голами. Котировка на ИТМ1 (1.5) — 1.30, на ИТБ2 (1.5) — 1.84.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:0 в пользу манкунианцев за 6.60.

«Ноттингем» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и анализ матча Кубка лиги 25 января 2023 года

«Ноттингем» героически прошел путь до полуфинала Кубка лиги. Подопечные Стива Купера вынесли «Гримсби Таун» (3:0) и «Блэкберн» (4:1). Однако это не самые выдающиеся победы «лесников». На дороге к полуфиналу им пришлось также разобраться с «Тоттенхэмом» (2:0) и проявить характер в матче с «Вулверхэмптоном» (1:1, по пенальти).

В последнее время «Ноттингем Форест» в целом успешен. В новом году у него всего одно поражение (внезапно — от «Блэкпула» в Кубке Англии, 1:4), три победы и две ничьи. «Лесники» даже огорчили одну из самых дорогих команд мира — «Челси», разойдясь с ними миром (1:1). Но нужно отметить и низкую результативность команды Купера — в пяти последних матчах «Ноттингем» лишь раз забил больше одного мяча.

«Манчестер Юнайтед» не проигрывал с ноября и шел сначала на серии из девяти побед подряд, потом из десяти матчей без поражений. Но все прервалось в игре против «Арсенала» — лидер АПЛ оказался «дьяволам» не по зубам. Хотя Маркус Рэшфорд открыл счет на 17-й, «канониры» отыгрались уже через семь минут, а потом вышли вперед. Манкунианцы сравняли, но лондонцы вырвали победу на флажке.

В целом впечатления от топ-встречи у поклонников остались смешанные. С одной стороны, «МЮ» показал характер. С другой — команда Артеты нанесла по воротам Де Хеа 25 ударов и набила 2.9 xG. Показатель «Юнайтед» гораздо скромнее — всего 0.27.

При этом такие проблемы с атакой скорее исключение из правил. За последние шесть встреч команда Эрика тен Хага лишь раз забила сопернику меньше двух мячей. Поставить на то, что «МЮ» оформит ровно два гола, можно за 3.00.

Прогноз и ставка на матч «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» не избалован трофеями в последние годы, так что мотивация на «Ноттингем» будет запредельная. Плюс манкунианцы довольно обидно проиграли «Арсеналу» и прервали 10-матчевую серию без поражений — игроки будут заведены и озлоблены.

Ребята Эрика тен Хага забили 22 мяча в десяти последних матчах. Но и «Ноттингем» отличился в шести предыдущих встречах. Логично ждать голы с обеих сторон, тем более кубковые игры нередко бывают упорными и сенсационными — даже если встречаются фаворит и абсолютный аутсайдер.

Поспособствует результативности традиционная ротация состава у фаворита. Тем более на выходных «МЮ» бился с «Арсеналом» — основным игрокам точно потребуется отдых. В таком случае на поле наверняка появится Харри Магуайр, который в последнее время проигрывает конкуренцию даже Люку Шоу. С ним оборона манкунианцев тем более не может считаться непроходимой.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.88.