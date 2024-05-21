Команды одни из лучших в лиге.

23 мая в Кубке Стэнли стартует финальная серия Восточной конференции, в которой сойдутся «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флорида Пантерз». Первый матч противостояния пройдет на льду арены «Мэдисон-сквер-гарден» и начнется в 03.00 по московскому времени. В России легально турнир не показывают.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Стэнли «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Флорида Пантерз» 23 мая 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline полагают, что у команд практически равные шансы на успех: победа «Синерубашечников» в основное время предложена с котировкой 2.50, вероятность этого исхода — около 39%. Выигрыш «Флориды» доступен за незначительно меньшие 2.46 (39%), ничья идет за 4.10 (22%).

Успех хозяев с учетом овертайма и серии буллитов можно взять с коэффициентом 1.92, этот рынок на гостей дан за 1.88.

Также предложен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.92, Ф2(0) — за 1.88.

• Ф1(+1.5) — за 1.35, Ф2(-1.5) — за 3.20.

Тотал больше 5.5 шайбы оценен в 1.96, ТМ 5.5 — в 1.84.

Рынок на дополнительное время предложен за 3.90, вариант «овертайма не будет» идет за 1.26.

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«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Флорида Пантерз»: прогноз и анализ матча Кубка Стэнли 23 мая 2024 года

Обе команды достаточно уверенно прошли предыдущие две стадии плей-офф. «Синерубашечники» сначала всухую обыграли «Вашингтон», следом преодолели сопротивление «Каролины» (4:2), начав серию с трех побед. «Коты» в первом раунде разнесли «Тампа-Бэй» (4:1), после чего потратили на одну игру больше в противостоянии с «Бостоном». Клубы на протяжении всего сезона смотрелись явными претендентами на попадание в финал Восточной конференции — по итогам регулярки «Нью-Йорк» финишировал в ней первым, «Флорида» закончила третьей.

Команды действительно показывают очень качественную игру, и победитель пары вполне может считаться даже фаворитом финала Кубка Стэнли. Они входят в топ-4 самых результативных в плей-офф: «Флорида» забрасывает в среднем 3,55 шайбы за игру, «Нью-Йорк» — 3,50. «Финал Восточной конференции «Флорида» — «Рейнджерс» можно назвать скрытым финалом Кубка Стэнли», — считает трехкратный чемпион мира в составе сборной России Алексей Терещенко.

Важнейшую роль в достижениях клубов играют вратари из России: Сергей Бобровский защищает ворота «Флориды», Игорь Шестеркин спасает «Нью-Йорк». По проценту отраженных бросков Сергей — четвертый среди всех вратарей, проведших в плей-офф больше пяти матчей (90,2%). Игорь в этом рейтинге занимает вторую строчку, его показатель — 92,3%. Правда, ни один из них ни разу не сохранил ворота без пропущенных шайб.

«Я бы отметил, что это еще и дуэль между Бобровским и Шестеркиным. Они проделывают огромную работу на льду и помогают команде в нужный момент. Можно сказать, что проход «Флориды» в следующий раунд — это и заслуга Сергея тоже», — поделился Алексей Терещенко.

В атаке «синерубашечников» блистает другой россиянин — Артемий Панарин набрал в плей-офф уже 11 баллов результативности (4+7). А вот выступающий за «Флориду» Владимир Тарасенко играет пока не так ярко: в текущем турнире оформил лишь пять голевых действий (2+3). Зато отличную форму набрали его партнеры Мэттью Ткачук и Александр Барков: у первого 14 баллов по системе «гол+пас» (4+10), у второго — 13 (5+8).

Прогноз и ставка на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Флорида Пантерз»

Командам явно по силам подарить запоминающийся финал конференции. Они входят в топ-4 самых результативных в Кубке Стэнли: в шести из 10 игр «Нью-Йорка» в турнире заходил тотал больше 5.5 гола, у «Флориды» — в шести из 11. При этом очные встречи клубов постоянно радуют результативностью — в 10 предыдущих поединках было заброшено минимум шесть шайб на двоих.

Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.96.

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