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Овечкин против одного из лучших снайперов сезона в НХЛ. Останется ли Алекс в тени Панарина в матче с «Рейнджерс»?

Прогноз и ставка на матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз» 28 декабря 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»).
Фото Getty Images
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Форвард «Рейнджерс» забросил уже 18 шайб.

28 декабря лидер Восточной конференции НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» встретится с командой Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз». Игра пройдет в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» и начнется в 03.00 по московскому времени. В России легально заокеанскую лигу не показывают.

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Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз» 28 декабря 2023 года

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на их успех в основное время можно с коэффициентом 1.76, что составляет примерно 55% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 3.80 (25%), ничья оценена в 4.59 (20%).

Победа «Рейнджерс» с учетом дополнительного времени и серии буллитов предложена за 1.45, этот рынок на «Вашингтон» идет с котировкой 2.75.

Также доступен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.40, Ф2(0) — за 2.89;

• Ф1(-1) — за 1.93, Ф2(+1) — за 1.87.

Тотал больше 5.5 шайбы можно оформить за 1.83, ТМ 5.5 — за 1.97.

Вероятность увидеть овертайм оценена в 4.59. Поставить на то, что дополнительного времени не будет, можно за 1.20.

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«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз»: прогноз и анализ матча НХЛ 28 декабря 2023 года

Хозяева лидируют в Восточной конференции, но к предстоящей встрече подошли не в лучшей форме: за последние девять матчей всего трижды победили в основное время и потерпели четыре поражения. При этом за 23 игры до этого «Рейнджерс» проиграли всего на один раз больше. Стоит отметить оборону команды: в среднем за три периода «Нью-Йорк» пропускает 2.75 шайбы — это восьмой показатель в НХЛ.

За «синерубашечников» выступает один из лучших игроков лиги — Артемий Панарин. Россиянин в этом сезоне забросил уже 18 шайб, это восьмой результат в регулярном чемпионате. В списке бомбардиров Панарин с 44 результативными действиями (18+26) занимает шестое место. При этом вся команда забивает не так уж много: 3.34 гола в среднем за игру — это 12-й показатель в НХЛ.

«Вашингтон» идет седьмым на «Востоке». При этом команда не побеждала в основное время на протяжении шести матчей — из всех них в основное время закончилась только встреча с «Нэшвиллом» (1:3). При этом команда выделяется надежной игрой в обороне: в среднем за матч «Кэпс» допускают всего 2.68 пропущенных шайб, меньше только у пяти клубов. В атаке столичного коллектива выступает другой россиянин — Александр Овечкин. Он лучший бомбардир «Кэпиталз» с 20 результативными действиями, при этом в последние месяцы он крайне мало забивает — в предыдущих 16 матчах забросил лишь одну шайбу.

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Прогноз и ставка на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз»

Гости испытывают проблемы в атаке: в среднем за игру «Кэпс» отличаются всего 2.39 раза — реже в НХЛ забивает только «Сан-Хосе Шаркс». В последних пяти поединках регулярки «Вашингтон» выжимал не более двух шайб в основное время. «Нью-Йорк» же обладает хорошей обороной: пропускает в среднем 2.75 гола за матч, это восьмой показатель в лиге.

Рекомендуемая ставка: ИТМ2 (2.5) за 1.72.

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