Холанн идет в темпе Роналду. «Ньюкасл» вряд ли сдержит норвежца, но воспользуется слабостью «Сити» в обороне

«Горожане» почти не играют на ноль.

«Манчестер Сити» в шестом туре АПЛ отправится на выезд к «Ньюкаслу». Игра пройдет 28 сентября на стадионе «Сент-Джеймс Парк», арбитр Джарред Джиллетт даст стартовый свисток в 14.30 по московскому времени. В России легально не транслируют английский чемпионат.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» 28 сентября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают гостей серьезными фаворитами: поставить на успех «Ман Сити» можно с котировкой 1.61, вероятность этого исхода — примерно 61%. Выигрыш «сорок» предложен с котировкой 5.20 (18%) — это наименее возможный исход. Ничья идет за 4.40 (21%).

«Ман Сити» обыграл соперника в трех предыдущих очных матчах чемпионата. Рынок на непоражение «Ньюкасла» в предстоящем поединке дан за 2.38.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают превосходство гостей.

? 2:1 и 1:1 — за 7.60;

? 2:0 — за 8.60.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 2.16, ТМ 3.5 — за 1.64.

Вероятность обмена результативными ударами оценена в 1.55, опция «обе забьют — нет» дана за 2.35.

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«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча АПЛ 28 сентября 2024 года

«Горожане» в прошлом туре впервые в сезоне потеряли очки — сыграли вничью с «Арсеналом» (2:2), уйдя от поражения уже в компенсированное время благодаря голу Джона Стоунза. До этого они успешно прошли четыре тура с общим счетом 11:3. «Ман Сити» уже вернулся на победную серию — в стартовой игре Кубка Лиги оказался сильнее «Уотфорда» (2:1). Команда Пепа Гвардиолы существует в очень сложном графике: встреча с «Ньюкаслом» станет четвертой за десять дней во всех турнирах.

В условиях перенасыщенного календаря «горожане» потеряли ключевого игрока — Родри травмировал колено в игре с «Арсеналом» и вылетел, вероятно, до конца сезона. При этом испанский полузащитник остается одним из фаворитов на «Золотой мяч», а заменить его в основном составе «Ман Сити» должен Матео Ковачич. «Нет сомнений, что травма Родри, которая может закончить для него сезон, повлияет на надежды «Манчестер Сити» на титул. Когда вы теряете игрока такого калибра и качества на такое время, нет сомнений, что это навредит», — проанализировал Алан Ширер.

Позитивной новостью для «горожан» является пушечная форма Эрлинга Холанна. Норвежец в пяти турах АПЛ вонзил 10 мячей — это рекорд чемпионата. Также в ворота «Арсенала» залетел 100-й мяч страйкера в футболке «Ман Сити»: на такое количество голов он затратил всего 105 игр — в мировом футболе по такому графику дебютные 100 голов за клуб оформил только Криштиану Роналду (в «Реале»).

«Ньюкасл» неплохо начал сезон, но в прошлом туре потерпел дебютное поражение — уступил «Фулхэму» (1:3). До этого команда выиграла три из четырех игр чемпионата и еще раз закончила вничью. «Сороки» не участвуют в еврокубках, благодаря чему имеют более щадящий график: после встречи с «дачниками» 21 сентября они отдыхали. «Ман Сити» же практически лишен недельных подготовительных циклов. В составе хозяев предстоящего матча выделяется Харви Барнс — у него «3+1» по системе гол+пас.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Ньюкасл» — «Манчестер Сити»

У хозяев недоступны защитники Свен Ботман и Джамал Ласкеллес, а также игроки группы атаки — Льюис Майли, Гаранг Куол и Каллум Уилсон.

У гостей травмированы Родри и Оскар Бобб.

«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды встречались четыре раза: трижды сильнее оказался «Ман Сити», один раз — «Ньюкасл». Всего они пересекались 192 раза во всех турнирах, и пока небольшое преимущество остается за «сороками» — 78 побед при 73 поражениях.

Прогноз и ставка на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Сити»

«Горожане» мощно атакуют, забивая в АПЛ в среднем 2,6 гола за 90 минут, но почти не играют на ноль — из восьми матчей во всех турнирах не пропустили лишь в двух. «Ньюкасл» же отличался в каждой из шести игр сезона, а из 10 предыдущих домашних встреч с «Сити» поразил ворота в семи. «Манчестер» же без больших проблем обыгрывает оппонента — восемь побед в 10 прошлых поединках во всех соревнованиях.

Рекомендуемая ставка: победа «Ман Сити» и «обе забьют» за 2.65.

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