«Эти идиоты сделали мне больно». Расстроит ли «Ньюкасл» Видаля в первом за 20 лет домашнем матче ЛЧ?

Артуро был жутко недоволен «сороками» во встрече против «Милана».

4 октября английский «Ньюкасл» впервые за 20 лет сыграет дома в Лиге чемпионов. Соперником «сорок» станет «ПСЖ». Игра начнется в 22.00 по стадионе «Сент-Джеймс Парк», стартовый свисток даст румын Иштван Ковач. Встречу в прямом эфире с 21.45 покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Футбол 2» и онлайн-сервис «Кинопоиск».

Коэффициенты букмекеров на матч ЛЧ «Ньюкасл» — «ПСЖ» 4 октября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что обе команды достойны победы. И на «Ньюкасл», и на «ПСЖ» выставлен коэффициент 2.63, что примерно 38% вероятности исхода. Ничья же доступна за 3.63 (24%).

При этом на успех французов с форой (0) предложена котировка 1.93, а на англичан — 1.91.

Эксперты считают, что соперники подарят зрелищный и результативный футбол: ТБ 2.5 идет за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.14.

Также очень вероятен обмен голами: вариант «обе забьют» можно взять за 1.56, а «обе забьют — нет» — за 2.44.

Верите, что Мбаппе снова будет тащить «ПСЖ»? Если он забьет, сыграет коэффициент 2.17. У «Ньюкасла» самым опасным считают Александра Исака (2.30).

В составах команд очень много техничных футболистов, поэтому в этой встрече не исключен пенальти. Он оценен в 2.71.

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«Ньюкасл» — «ПСЖ»: прогноз и анализ матча 2-го тура ЛЧ 4 октября 2023 года

«Я посмотрел худший матч в истории Лиги чемпионов — между «Миланом» и «Ньюкаслом». Эти идиоты сделали мне больно, — взорвался после матча на «Сан-Сиро» Артуро Видаль. — Им повезло, что они умеют бегать, иначе их бы здесь не было. Я не понимаю «Ньюкасл». Они завершили прошлый сезон на четвертом месте, но ничего не сделали в матче. Это отвратительно. Они должны показать нечто большее. Они меня чертовски разозлили».

«Сороки» и правда были крайне плохи в первом туре против «Милана». За 90 с лишним минут они нанесли всего один удар в створ (при шести попытках) и создали моментов на 0.19 хG. Англичанам повезло, что соперник проявил великодушие и растранжирил огромное количество шансов — Леау и компания наиграли на два гола (2.05 xG, 25 ударов, восемь в створ).

Возможно, такой футбол в исполнении «Ньюкасла» стал реакцией на неизвестность и нервы — клуб не играл в Лиге чемпионов 20 лет, а многие действующие игроки ни разу не участвовали в еврокубках. Поэтому набрать одно очко в гостях у легендарного противника казалось неплохим началом. В подтверждение после выезда в Италию «сороки» снова продемонстрировали свой класс и как следует разрядили обойму: забили восемь мячей «Шеффилду» (8:0), а также всухую победили «Сити» в Кубке лиги (1:0) и «Бернли» в АПЛ (2:0). Таким образом, команда Эдди Хау не пропустила в пяти играх подряд.

Мбаппе с товарищами придется попотеть, чтобы взломать одну из лучших оборонительных линий европейского футбола. И вполне реально, что парижанам ничего не удастся, потому что в прошедшие выходные они не смогли забить даже скромному «Клермону» в лиге 1. Впрочем, это был первый случай за семь последних матчей, когда чемпионы Франции покинули поле без голов. До этого они четыре раза расстроили «Марсель» (4:0), одолели дортмундскую «Боруссию» (2:0), отлупили «Лион» (4:1) и еще нескольких середняков.

Важнейшую роль в атаке парижан играл Килиан, который еженедельно слышит похвалу от президента клуба и Луиса Энрике. В этом сезоне форвард забил уже семь мячей в чемпионате Франции и реализовал пенальти в стартовом туре ЛЧ. Улучшить статистику ему мог бы помочь Асенсио, но испанец травмирован. Также гости не смогут рассчитывать на Кимпембе, Рико, Мендеша и, возможно, Наваса. У «Ньюкасла» будут отсутствовать Барнс, Ботман и Уиллок, а под вопросом участие Жоэлинтона и Уилсона.

Прогноз и ставка на матч «Ньюкасл» — «ПСЖ»

«Ньюкасл» хорош во внутренних турнирах, однако нужно обратить внимание на две детали. Если вас удивила победа «сорок» над «Сити», то напрасно — они со скрипом переиграли чемпиона, который боролся резервным составом. А за сухими матчами скрывается одна проблема — они были достигнуты при серьезном везении и при наличии Ботмана. А с «ПСЖ» он не сыграет.

Парижане, как всегда, будут рассчитывать на Мбаппе. В первом матче турнира он не подвел и сыграл здорово, забив победный мяч. В Англии на широких и мягких полях он с удовольствием разбежится, как уже это делал против «Сити» и «МЮ». Вряд ли защитникам «Ньюкасла» удастся сдержать Черепашку или его чуть менее звездных партнеров.

Рекомендуемая ставка: победа «ПСЖ» с форой (0) за 1.93.

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