В провальном дерби Криш остался на лавке.

6 октября «красные дьяволы» попробуют реабилитироваться за позор в манчестерском дерби. Делать это они будут против «Омонии» в третьем туре Лиги Европы — матч начнется в 19.45 по московскому времени на стадионе «ГСП». В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Старт трансляции — в 19.30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Омония» — «Манчестер Юнайтед» 6 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уверены в железном преимуществе «Манчестера». Поставить на победу Тен Хага можно за 1.25 , это 80% вероятности исхода. Ничью оценили в 6.50 (15%), успех «Омонии» — в 12.0 (5%).

Если считаете «МЮ» настолько слабым, что киприоты не проиграют домашний матч, оформите ставку за 4.20.

Сделайте котировки более привлекательными при помощи форы: Ф1(+1.5) доступна за 2.20, Ф2(-1.5) — за 1.75.

Эксперты ожидают голевую встречу — тотал больше 2.5 мяча доступен всего за 1.60.

А вот вариант «обе забьют» вызывает сомнения, его предлагают оформить за неплохие 2.18, в то время как обратный исход доступен за 1.68.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу «МЮ» за 5.80.

«Омония» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 6 октября 2022 года

«Омония» наверняка переживает лучшие эмоции в жизни — ведь редко когда клубу выпадал случай привезти на остров настоящего гранда. Да, в 2009 году в Никосию заезжал «Манчестер Сити», а в 1999-м — «Ювентус», но пока это все. А значит, «Манчестер Юнайтед» это первый за долгое время по-настоящему топовый клуб, посетивший Кипр.

Вот только что-то приятное он вряд ли привезет, а Роналду наверняка не будет раздавать автографы. «Красные дьяволы» получили очередное крупное поражение, что в последнее время, вне зависимости от тренера, для них не редкость. А это значит, что «Юнайтед» срочно нужно будет выместить злобу — «Омония» для этого отличный вариант.

Киприоты со старта показали, что они главные аутсайдеры группы. «Шериф» накидал им три мяча, «Реал Сосьедад» два и еще столько же мог забить. «Омония» же ответила лишь единожды — испанцам, из-за грубой ошибки защитников «Сосьедада». Оборона «МЮ» тоже те еще «защитники», но борьбу спина к спине с невысоким киприотским нападающим вряд ли кто-то из этой линии проиграет. А без грубых ошибок шансов на гол у «Омонии» мало — можете поставить на то, что хозяева вообще не забьют за 1.82.

«Манчестер Юнайтед» же обязательно оформит мяч — и не раз. Даже неплохую оборону «Сити» раскрутили на три пропущенных, и это находясь в полнейшем трауре. А на Кипре, если у манкунианцев есть какой-то характер, будет еще интереснее.

Прогноз и ставка на матч «Омония» — «Манчестер Юнайтед»

Разница в классе настолько колоссальна, что стоит «МЮ» только захотеть, и «Омония» разлетится на части. Конечно, вряд ли у Тен Хага получится неприличное уничтожение хозяев, но наверняка «реабилитация» будет. А это значит, что киприоты приговорены, а голов действительно будет немало.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.60.