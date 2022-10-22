«Газовик» — это Колизей.

23 октября в матче 14-го тура РПЛ «Оренбург» попробует добиться еще одной победы — на этот раз над ЦСКА. Встреча начнется в 14.00 по московскому времени на стадионе «Газовик», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 13.55 мск. Рассудит команды Владислав Безбородов.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Оренбург» — ЦСКА 23 октября 2022 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами гостей. Поставить на победу ЦСКА можно за 1.90, это примерно 52% вероятности исхода. Успех «Оренбурга» предложен за 4.00 (25%), ничью оценили в 3.90 (23%).

«Оренбург» в этом сезоне — одна из самых домашних команд РПЛ. На «Газовике» они уступили только «Крыльям Советов», остальных соперников победили. Если считаете, что и армейцам хозяева не проиграют, поставьте на это за 1.96.

Можете подстраховаться при помощи нулевой форы: Ф1(0) доступна за 3.00, Ф2(0) — за 1.42.

Эксперты не сомневаются в результативности встречи, и на это есть основания — в девяти из десяти прошедших игр во всех турнирах у «Оренбурга» заходил голевой «верх». Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.78.

Вариант «обе забьют» тоже предпочтителен — его можно взять за 1.68, в то время как обратный исход — за 2.20.

Наиболее возможный точный счет встречи — 1:1 за 7.10.

«Оренбург» — ЦСКА: прогноз и анализ матча РПЛ 23 октября 2022 года

Вряд ли кто-то, включая Марцела Личку, ожидал такого результата от «Оренбурга». Команда не плетется в зоне вылета и даже не борется за выживание — спокойно расположилась в середине таблицы в трех очках от топ-5 и в любой момент реально может вклиниться в группу лучших.

Секрет такого успеха прост — исключительная домашняя серия «Оренбурга». Команда проиграла на родном поле всего однажды, в первом туре РПЛ «Крыльям Советов». И то оренбуржцы уступили не без шансов — с 1:3 удалось дожать до 2:3, но все в итоге закончилось со счетом 2:4. То есть даже самарцам, единственным триумфаторам на «Газовике» в этом сезоне, победа не далась легко.

Вообще отличительная черта команды Лички в домашних играх — результативность. Всего один раз за восемь встреч «Оренбург» забил меньше двух мячей — в игре с «Торпедо». А «Ахмат», «Химки», «Урал» и даже «Динамо» с «Сочи» получили два и больше и никаких очков с «Газовика» не увезли. Если верите, что тренд продолжится, поставьте на ИТБ1 (1.5) за 2.80.

Армейцы едут в Оренбург в состоянии небольшого кризиса. Три матча подряд ЦСКА не может победить, и если ничья с «Динамо» случилась при полном доминировании красно-синих, ничья со «Спартаком» получилась скандальной и при равной игре, то второе за сезон поражение от «Торпедо» (на этот раз в Кубке) — это уже нехороший симптом. Усугубляется положение тем, что у Хорхе Карраскаля, по всей видимости, конфликт с командой. И, будто этого мало, Владимир Федотов получил дисквалификацию за перепалку с Гильермо Абаскалем — в Оренбург команду повезет Олег Фоменко.

Прогноз и ставка на матч «Оренбург» — ЦСКА

«Оренбург» дома, с одной стороны, непобедим. После «Крыльев» реально никто не увез даже ничью. Но с другой стороны, реальных испытаний команде Лички еще не устраивали — ни «Спартак», ни «Зенит», ни «Ростов» на «Газовик» не заезжали. Теперь вот прибудет ЦСКА.

Вот только армейцы сейчас не та команда, которой нужны испытания. В коллективе есть недовольные, игра на спаде (три матча подряд без побед), главный тренер будет не на бровке. Конечно, у москвичей есть класс, но, кажется, три очка им не увезти. А у «Оренбурга» еще не было ничьих в РПЛ в новом сезоне — самое время.

Рекомендуемая ставка: «Оренбург» не проиграет за 1.96.