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27 сентября, 10:15

«Оренбург» — «Динамо»: Йокановича ждет третье поражение подряд?

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Оренбург» — «Динамо» 28 сентября 2022 года
Артемий Кутейников
Славиша Йоканович.
Фото Официальный сайт ФК «Динамо»
Соперник москвичей очень мощно играет дома.

После перерыва на матчи сборных состоится третий тур группового этапа Кубка России: в одном из матчей 28 сентября «Оренбург» примет «Динамо». Игра пройдет на стадионе «Газовик», начало запланировано на 17.30 по московскому времени. Прямую трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru начиная с 17.25 мск.

Кубок России. Группа C
28 сент, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
2:2
Динамо

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Оренбург» — «Динамо» 28 сентября 2022 года

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, гости — однозначные фавориты встречи: поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 2.03, это примерно 48% вероятности. Успех «Оренбурга» оценен в 3.70 (26%), на ничью предложена такая же котировка.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают хорошие шансы бело-голубых:

• ничья 1:1 идет за 6.40;

• победа «Динамо» 1:0 — за 7.20;

• 2:1 — за 8.50.

«Оренбург» — самая пропускающая команда РПЛ (26 мячей) и Кубка России (шесть — за две игры). Правда, москвичи в этом сезоне иногда с трудом выжимают голы: в чемпионате оформили 16 мячей за 10 туров, за две игры в Кубке — два. Все равно ждете результативный матч? Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.98, ТМ 2.5 — в 1.88.

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Оренбуржцы очень много пропускают, но при этом по забитым мячам не сильно отстали от бело-голубых. В РПЛ коллектив Марцела Лички забил 14 мячей, в Кубке — те же два. Поставить на то, что отличатся обе команды, можно с коэффициентом 1.81. Обратный рынок доступен за 2.00.

«Оренбург» — «Динамо»: прогноз и анализ матча Кубка России 28 сентября 2022 года

Несмотря на огромное количество пропущенных мячей в этом сезоне, дома «Оренбург» выступает очень достойно. За четыре матча в РПЛ (в Кубке оренбуржцы еще не играли на «Газовике») команда проиграла лишь раз — в первом туре «Крыльям Советов» (2:4). В остальных играх коллектив добыл три победы и пропустил всего один мяч. На родном стадионе «Оренбург» разделался с «Торпедо» (1:0), «Уралом» (3:0) и «Химками» (3:1).

Оренбуржцы мало пропускают на домашней арене и достаточно много забивают. Большую часть голов вонзил нападающий Владимир Сычевой: он оформил шесть мячей во всех турнирах, четыре из них — на местном стадионе.

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Ждете, что Сычевой и партнеры подарят еще один зрелищный матч? Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола доступен за 2.85, ИТМ1 (1.5) — за 1.43.

У «Динамо» в этом сезоне больше остальных забивает Федор Смолов — пять голов во всех турнирах. Неплохой отрезок был у Константина Тюкавина: на стыке августа и сентября 20-летний нападающий отличился в трех играх подряд. Также он отменно проявил себя в недавних играх за сборную U-21: забил Белоруссии и оформил дубль с Казахстаном.

«Динамо» неплохо начало сезон: команда прошла первые восемь туров РПЛ без поражений, но дальше проиграла дважды подряд. Москвичи уступили «Сочи» (1:2), «Зениту» (0:2) и откатились на седьмое место. В Кубке бело-голубые тоже пока не впечатляют: в первом туре группового этапа уступили «Ростову» (0:2), после чего не без труда справились с «Ахматом» (2:1).

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Прогноз и ставка на матч Кубка России «Оренбург» — «Динамо» 28 сентября 2022 года

В предстоящей игре «Динамо» не выглядит однозначным фаворитом: бело-голубые превосходят соперника по уровню состава, но не по результатам. В РПЛ москвичи опережают «Оренбург» лишь на четыре очка — команды разделяет только «Ахмат». К тому же оренбуржцы хорошо выступают дома, где в этом сезоне проиграли лишь однажды. «Динамо» же в последних пяти играх во всех турнирах потерпело три поражения и явно находится не в лучшей форме. Скорее всего, в предстоящем матче хозяева навяжут плотную борьбу сопернику из Москвы.

Рекомендуемая ставка: «Оренбург» не проиграет за 1.84.

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