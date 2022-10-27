Владимир забивает четыре тура подряд.

28 октября в матче 15-го тура РПЛ встретятся команды из нижней половины таблицы — «Оренбург» и «Факел». Игра пройдет на стадионе «Газовик», начало намечено на 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» в 16.55 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Оренбург» — «Факел» 28 октября 2022 года

По мнению экспертов букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева — однозначные фавориты матча: поставить на победу «Оренбурга» можно с коэффициентом 1.93, что составляет примерно 51% вероятности. Успех «Факела» доступен с котировкой 3.90 (24%), ничья идет за 3.80 (25%).

Три наиболее ожидаемых аналитиками результата выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 доступна за 6.80;

• победа хозяев 1:0 — за 7.50;

• успех 2:1 — за 8.10.

Воронежцы не проигрывают в РПЛ уже на протяжении шести туров, в которых сдержали «Зенит» (1:1) и «Ростов» (1:1). Верите, что гости не уступят и в предстоящей игре? Этот рынок предложен с котировкой 1.93.

Команды забивали почти в каждом матче чемпионата: у обеих за 14 сыгранных туров набралось всего по две встречи без голов. Поставить на то, что и в очной игре отличатся оба коллектива, можно с коэффициентом 1.75. Вариант «обе забьют — нет» идет за 2.08.

«Оренбург» — «Факел»: прогноз и анализ матча РПЛ 28 октября 2022 года

Соперники набрали неплохую форму: «Факел» не проигрывает в РПЛ шесть матчей подряд. Даже «Зенит» и «Ростов» не смогли одолеть дебютанта РПЛ. Правда, удачная серия включила лишь одну победу — 2:0 над «Локомотивом». Это единственный успех воронежцев в этом сезоне, все остальные очки команда Дмитрия Пятибратова заработала благодаря ничьим.

При этом воронежцы неплохо атакуют: забивают в РПЛ в среднем 1.2 гола за игру. Это немного, но «Факел» отличился практически в каждом туре — без голов прошли лишь две встречи, которые закончились нулевыми ничьими. Коллектив из Воронежа не может похвастаться надежной обороной: всухую провел лишь три матча — те две ничьи по 0:0 и победа над «Локо» (2:0). «Факел» получает в свои ворота в среднем 1.7 гола за игру, а ровно в половине туров пропустил минимум два мяча.

«Оренбург» тоже выступает солидно: проиграл лишь раз за пять последних матчей в РПЛ, три — выиграл. Благодаря рывку команда Марцела Лички выпрыгнула на девятое место в таблице и оторвалась от зоны вылета на семь баллов. Причем за эти пять туров оренбуржцы забили столько же, сколько за девять предыдущих, — 12 мячей.

В шикарной форме находится Владимир Сычевой: страйкер наколотил уже 11 голов в РПЛ и делит первую строчку в гонке бомбардиров с Квинси Промесом и Малкомом. Владимир забивал в четырех турах подряд, в которых оформил шесть мячей.

Ждете еще одного результативного матча от хозяев? Индивидуальный тотал «Оренбурга» больше 1.5 гола можно оформить за 1.88, ИТМ1 (1.5) — за 1.92.

Прогноз и ставка на матч «Оренбург» — «Факел» 28 октября 2022 года

Оренбуржцы сейчас очень результативны: в последних пяти турах забивали минимум по два мяча. При этом соперники слабо обороняются и оформили одинаковое количество сухих игр — всего по три. «Факел» семь раз в сезоне пропускал минимум два мяча, «Оренбург» — восемь раз. Хозяева вообще самая пропускающая команда РПЛ (33 мяча за 14 туров).

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.84.