Южане в этом сезоне иначе не могут.

1 октября после международной паузы возобновится чемпионат России. 11-й тур откроет матч «Оренбурга» и «Сочи». Игра начнется в 14.00 по московскому времени на стадионе «Газовик», в прямом эфире ее покажут телеканал «Матч! Премьер» и сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 13.55 мск. Рассудит команды арбитр Артем Любимов.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Оренбург» — «Сочи» 1 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами сочинцев. Поставить на южан можно с коэффициентом 2.02, это примерно 49% вероятности. Победу «Оренбурга» оценили в 3.50 (28%), ничья доступна за 3.90 (23%).

Верите в хозяев? Взять вариант «Оренбург» не проиграет" можно за 1.85.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) идет за 2.65, Ф2(0) — за 1.45.

Эксперты практически не сомневаются в высокой результативности матча — на тотал больше 2.5 мяча можно поставить за 1.74.

Вариант «обе забьют» тоже оценен высоко — за 1.64. В то время как обратный исход — за 2.24.

Можно ли от команд ожидать минимум по два забитых мяча? От «Оренбурга» сложно — ИТБ1 (1.5) оценен в 2.60. А вот у «Сочи» шансов больше, котировка — 1.87.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 7.00.

«Оренбург» — «Сочи»: прогноз и анализ матча РПЛ 1 октября 2022 года

Некогда противостояние «Оренбурга» и «Сочи» связывал Владимир Федотов — в разное время он тренировал оба клуба. Сейчас звездный специалист ушел на повышение в ЦСКА, так что игра команд теперь рядовая. Разве что статус у клубов теперь разный — сочинцы, пусть пока и не держат марку, все-таки серебряные призеры прошлого сезона. Оренбуржцы же только в этом году вернулись из ФНЛ.

Впрочем, если взглянуть на сентябрьские выступления коллективов, разница не так очевидна. И «Сочи», и «Оренбург» играли неважно, но при этом команда Марцела Лички одержала две победы (над «Химками» и «Нижним Новгородом»), в то время как южане сподобились лишь на одну (над «Динамо»).

Чьи показатели за две с половиной недели сентября хуже? Сказать трудно. С одной стороны, «Оренбург» пропустил за этот период 12 мячей — целых восемь от «Зенита». С другой стороны, «Сочи», чей уровень явно выше оренбургского, в большинстве не дожал «Факел» (1:1), а в Кубке полуторным составом уступил «Торпедо» (1:3).

Международная пауза вряд ли скажется на командах негативно. На двоих в сборную клубы отправили одного человека, так что десять дней составы просто переводили дух, а тренеры могли спокойно готовиться к матчу.

С учетом отдыха и стиля игры можно ожидать голевой перестрелки. За восемь сентябрьских матчей у «Сочи» и «Оренбурга» шесть раз прошел «верх» по голам, из них четырежды — тотал больше 3.5 мяча. Оформить такую ставку можно за 2.80.

Прогноз и ставка на матч «Оренбург» — «Сочи»

Сочинцев прилично лихорадило перед международной паузой, и пока нельзя сказать, смог ли штаб Точилина — Гаранина как-то решить проблему. Одновременно и «Оренбург» не был образцом стабильности, часто выступал как аутсайдер и получал соответствующие результаты. Правда, с командами ниже классом сочинцы как раз и проваливались.

Чего стоит ждать в этом матче, так это голов. «Оренбург» в этом сезоне уже забивал «Ростову», «Спартаку» и «Локомотиву», хотя это неполный список. «Сочи» тоже регулярно отличается и пропускает (в восьми из 10 прошедших игр). В ставке на такой исход есть смысл.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.64.