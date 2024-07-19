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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 09:35

«Спартак» неудачно играет в Оренбурге. Но игроки сделают все, чтобы не омрачить Станковичу дебют в России

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Оренбург» — «Спартак» 21 июля 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Деян Станкович.
Фото Global Look Press
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Первый официальный матч для легендарного серба.

21 июля московский «Спартак» начнет поход за титулом чемпиона России. В стартовом туре красно-белые сыграют в гостях с «Оренбургом». Встреча состоится на стадионе «Газовик» и начнется в 17.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет транслироваться на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер», старт эфира в 17.20 мск.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
21 июл, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Спартак

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Оренбург» — «Спартак» 21 июля 2024 года

«Спартак» — серьезный фаворит предстоящей игры, считают аналитики букмекерских компаний. На победу московского клуба можно поставить с коэффициентом 2.15, вероятность этого результата — примерно 47%. Ничья котируется за 3.70 (22%), успех «Оренбурга» — за чуть меньшие 3.20 (31%).

На то, что хозяева не проиграют, предложено поставить за 1.70.

ТБ 2.5 доступен за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.05. Вариант «обе забьют» идет за 1.68, «обе забьют — нет» — за 2.20.

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Если «Спартак» отличится минимум дважды, сыграет пари за 1.97. Если этого не произойдет, выиграет ставка за 1.83.

Эксперты не верят, что красно-белые выиграют первый официальный матч под руководством Деяна Станковича. Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 7.50.

«Оренбург» — «Спартак»: прогноз и анализ матча 1-го тура РПЛ 21 июля 2024 года

«Сейчас в клуб пришел новый тренер, но футболисты остались те же. Те футболисты, которые не выполнили задачу и в прошлом, и в позапрошлом сезоне. Поэтому не думаю, что «Спартак» станет бороться за чемпионство в этом сезоне, — критически высказался о шансах красно-белых на победу в РПЛ экс-нападающий команды Валерий Кечинов. — Будет хорошо, если попадет в тройку. Думаю, что для этого состава это будет хорошим результатом».

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Несмотря на негативное настроение некоторых экспертов, «Спартак» считается у букмекеров вторым фаворитом на триумф в чемпионате (коэффициент — 9.00). Впрочем, в прошлом сезоне красно-белые также считались главными конкурентами «Зенита», но в итоге финишировали лишь пятыми в семи очках от чемпиона. Команду серьезно трясло по ходу всего розыгрыша, из-за чего на место Абаскаля пришел Слишкович, но и ему не удалось убедить руководство в своей состоятельности. В результате новую кампанию «Спартак» начнет с еще одним югославским специалистом — легендой «Интера» Деяном Станковичем.

Назначение серба большинство аналитиков, игроков и болельщиков восприняло позитивно и выразило надежду, что с ним «Спартак» засияет. Отчасти это произошло уже в межсезонье: красно-белые выиграли три из пяти матчей и дважды сыграли вничью. Причем в каждой встрече команда забивала минимум один мяч, а в последней игре с узбекским «Насафом» пробила соперника трижды (3:0).

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Летом состав «Спартака» пополнил известный по выступлениям за «Бетис» нападающий Виллиан Жозе, который, правда, прибыл в расположение команды с лишним весом. Также вернулся в клуб другой форвард — отыгравший в аренде Шарам Николсон. Что касается потерь, то главной стал уход Квинси Промеса, у которого истек срок контракта и который очень хочет вернуться назад. Также команду покинули Свинов, Джикия, Классен, Мозес и Бальде. Уйти может и Соболев, которого активно сватают в «Зенит».

«Оренбург», который в прошлом сезоне чудом избежал стыковых матчей, во время сборов провел четыре игры: одержал победы над «Зирей» (2:1), «Сумгаитом» (2:1) и «Эрокспором» (2:0). Матч с «Кечиоренгюджю» коллектив Давида Деограсии проиграл — 0:1. Команду ждет непростой старт в РПЛ, ведь состав очень сильно преобразился. Клуб пополнили защитники Томпсон, Рыбчинский, Касимов, Прохин и Зотов, полузащитник Михайлов, а также нападающие Сахархизан, Барановский и Куэро. Ушли тоже многие: Гойкович, Полуяхтов, Адамов, Титков, Вера, Обухов и Воробьев.

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Травмы и дисквалификации перед матчем «Оренбург» — «Спартак»

«Оренбургу» в предстоящем матче не поможет травмированный 19-летний нападающий Тимофей Мартынов. У «Спартака» проблем с составом официально нет.

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В прошлом сезоне команды встречались четырежды: «Спартак» добыл две победы (3:1 и 3:2) при одном поражении (0:1) и ничьей (0:0) в заключительном туре РПЛ. Стоит отметить, что красно-белые не лучшим образом играют в Оренбурге — проиграли три из пяти последних матчей.

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Прогноз и ставка на матч «Оренбург» — «Спартак»

От первого официального матча «Спартака» при Станковиче будут ждать очень многого, и это понимают все, включая футболистов. Они наверняка сделают все возможное, чтобы новый главный тренер не столкнулся с критикой на старте карьеры в России. А учитывая результаты команды в межсезонье, в положительный исход очень даже верится, даже несмотря на не лучшую статистику игр в «Оренбурге».

Рекомендуемая ставка: «Спартак» не проиграет и ТБ 1.5 за 2.07.

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ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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