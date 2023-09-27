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Сегодня, 12:15

Медведев отругал игроков «Зенита» после поражения от «Локо». Разнос поможет им взбодриться перед поездкой в Оренбург

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Оренбург» — «Зенит» 30 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Матео Кассьерра («Зенит»).
Фото Телеграм-канал «Зенита»., Telegram
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За всю историю противостояния сине-белые лишь раз не уступили петербуржцам.

30 сентября в 10-м туре РПЛ сойдутся «Оренбург» и «Зенит». Поединок состоится на стадионе «Газовик» и начнется в 12.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир стартует в 11.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
30 сент, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Зенит

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Оренбург» — «Зенит» 30 сентября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: поставить на триумф сине-бело-голубых можно с коэффициентом 1.70, что составляет около 57% вероятности. Выигрыш хозяев доступен за 4.86 (20%), даже на ничью предложена меньшая котировка 4.17 (23%).

«Оренбург» — крайне удобный противник для «Зенита». За восемь очных встреч команда из Санкт-Петербурга оформила семь побед и лишь раз подарила сопернику очко. Рынок на непоражение подопечных Давида Деограсии оценен в 2.22.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, итоги поединка отражают серьезное преимущество коллектива Сергея Семака:

• 1:1 — за 7.20;

• 2:1 — за 7.50;

• 1:0 и 2:0 — за 8.00.

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Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.18. В прошлом сезоне оппоненты дважды пробили «верх» по голам.

Рынок на обмен результативными ударами доступен за 1.73, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.10.

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«Оренбург» — «Зенит»: прогноз и анализ матча РПЛ 30 сентября 2023 года

Оба клуба подошли к очному поединку после поражений в прошлом туре: «Зенит» дома проиграл «Локомотиву» (1:2), «Оренбург» — на выезде «Нижнему Новгороду» (1:3). Но в таблице соперники находятся на разных концах: петербуржцы замыкают топ-3 в четырех очках от лидирующего «Краснодара», оренбуржцы идут 13-ми всего в двух баллах от зоны прямого вылета.

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Команды провели друг с другом восемь матчей, хотя «Оренбург» долго не выступал в элитном дивизионе. Пока преимущество в личных встречах однозначно на стороне «Зенита», причем оренбуржцы впервые в истории не уступили (2:2) сине-бело-голубым только в 28-м туре прошлого сезона — тогда коллектив с берегов Невы уже не имел мотивации, так как оформил досрочное чемпионство.

В текущем сезоне «Оренбург» — один из самых пропускающих клубов РПЛ: после девяти туров в его воротах побывало 16 мячей, больше лишь у «Рубина» (18) и «Ростова» (19). «Зенит» же немало забивает: за девять матчей сделал это 19 раз (второй показатель в чемпионате) — это 2,1 результативных действий в среднем за 90 минут.

Отличную форму набрал нападающий «Зенита» Матео Кассьерра: у него 9+4 по системе «гол+пас» в 14 играх во всех соревнованиях, а именно в РПЛ он набрал 8+1 и является лучшим в лиге. Индивидуальный тотал «Зенита» больше 1.5 результативного удара можно взять за 1.69, ИТМ2 (1.5) — за 2.18.

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Прогноз и ставка на матч «Оренбург» — «Зенит» 30 сентября 2023 года

Петербуржцы выглядят огромными фаворитами: они никогда не уступали «Оренбургу» и за восьмиматчевую историю противостояния допустили всего одну ничью, выиграв во всех остальных встречах. Причем в последних шести очных поединках «Зенит» забивал сопернику минимум два мяча, а из девяти туров текущего сезона РПЛ команда Семака лишь трижды отличилась менее двух раз. Оренбуржцы же одни из самых пропускающих в чемпионате — больше них получили только «Рубин» и «Ростов», а в среднем за 90 минут подопечные Деограсии вытаскивают из ворот 1,8 мяча.

Еще один повод поставить на два и более гола в исполнении гостей — взбучка от высшего руководства после поражения от «Локомотива». По слухам, генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев лично общался с футболистами и выразил недовольство их игрой и отношением к делу. Неприятный разговор наверняка взбодрит команду, и на следующий матч она выйдет более заряженной. А значит сопернику хорошо не будет.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.69.

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