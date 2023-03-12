Фантастический комедийный боевик «Все везде и сразу» — фаворит «Оскара». А кто еще претендует на статуэтки?

Сильно округлившаяся звезда «Мумии» тоже может стать победителем премии.

В ночь с 12 на 13 марта в зале Dolby в Лос-Анджелесе состоится ежегодная кинопремия «Оскар». В этом году награды лучшим кинолентам и актерам будут вручены в юбилейный 95-й раз. Начало мероприятия состоится в 3.00 по московскому времени. В России легально церемония показана не будет.

Статуэтки получат лучшие из лучших в 23 категориях, а борьбу между собой поведут 15 кинолент. Самая яростная борьба традиционно развернется за приз лучшему фильму года — на него претендуют сразу 10 картин. Букмекеры считают, что наилучшие шансы получить статуэтку у ленты «Все везде и сразу» продюсеров Дэниела Квана, Дэниела Шайнерта и Джонатана Ванга (коэффициент — 1.10). Этот американский фантастический комедийный боевик участвует в наибольшем количестве номинаций — 11.

Вторым фаворитом с котировкой 10.0 считается черная трагикомедия «Банши Инишерина» (в главных ролях Колин Фаррелл и Брендан Глисон), а третьим — «На Западном фронте без перемен». Экранизация по известному роману Эриха Марии Ремарка оценена коэффициентом 12.0. Не самые последние шансы завоевать награду есть у фильмов «Топ Ган: Мэверик» и «Фабельманы» (по 25.0), а также у ленты «Тар» (66.0).

Как считают эксперты, борьбу за награду лучшему актеру поведут звезда фильмов «Мумия» Брендан Фрейзер (1.61), сыгравший главную роль в фильме «Кит», а также американец Остин Батлер — он исполнил Элвиса Пресли в одноименном фильме (2.25). 46-летний Колин Фаррелл, известный по ролям Александра в картине «Александр» и тренера в ленте «Джентльмены», может получить приз за игру в «Банши Инишерина» (16.0).

Вторую награду картине «Все везде и сразу», вероятно, принесет исполнившая главную роль Мишель Йео — на ее победу в номинации «Лучшая актриса» выставлен коэффициент 1.66. За статуэтку с ней поспорит небезызвестная Кейт Бланшетт за роль Лидии Тар в фильме «Тар» (2.10).