0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 19:30

Фантастический комедийный боевик «Все везде и сразу» — фаворит «Оскара». А кто еще претендует на статуэтки?

Евгений Коростелев
«Оскар».
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Сильно округлившаяся звезда «Мумии» тоже может стать победителем премии.

В ночь с 12 на 13 марта в зале Dolby в Лос-Анджелесе состоится ежегодная кинопремия «Оскар». В этом году награды лучшим кинолентам и актерам будут вручены в юбилейный 95-й раз. Начало мероприятия состоится в 3.00 по московскому времени. В России легально церемония показана не будет.

Рафаэл Леао. «Милан» — «Салернитана»: Леау и Жиру растерзают худшую оборону Италии

Статуэтки получат лучшие из лучших в 23 категориях, а борьбу между собой поведут 15 кинолент. Самая яростная борьба традиционно развернется за приз лучшему фильму года — на него претендуют сразу 10 картин. Букмекеры считают, что наилучшие шансы получить статуэтку у ленты «Все везде и сразу» продюсеров Дэниела Квана, Дэниела Шайнерта и Джонатана Ванга (коэффициент — 1.10). Этот американский фантастический комедийный боевик участвует в наибольшем количестве номинаций — 11.

Вторым фаворитом с котировкой 10.0 считается черная трагикомедия «Банши Инишерина» (в главных ролях Колин Фаррелл и Брендан Глисон), а третьим — «На Западном фронте без перемен». Экранизация по известному роману Эриха Марии Ремарка оценена коэффициентом 12.0. Не самые последние шансы завоевать награду есть у фильмов «Топ Ган: Мэверик» и «Фабельманы» (по 25.0), а также у ленты «Тар» (66.0).

Как считают эксперты, борьбу за награду лучшему актеру поведут звезда фильмов «Мумия» Брендан Фрейзер (1.61), сыгравший главную роль в фильме «Кит», а также американец Остин Батлер — он исполнил Элвиса Пресли в одноименном фильме (2.25). 46-летний Колин Фаррелл, известный по ролям Александра в картине «Александр» и тренера в ленте «Джентльмены», может получить приз за игру в «Банши Инишерина» (16.0).

Гави. «Атлетик» — «Барселона»: прогноз на матч ла лиги 12 марта 2023 года

Вторую награду картине «Все везде и сразу», вероятно, принесет исполнившая главную роль Мишель Йео — на ее победу в номинации «Лучшая актриса» выставлен коэффициент 1.66. За статуэтку с ней поспорит небезызвестная Кейт Бланшетт за роль Лидии Тар в фильме «Тар» (2.10).

Прогнозы на спорт
0
Читайте также
Безумный матч поставил «Салават Юлаев» на край пропасти. Концерт, а не хоккей!
Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»
Немецкий политик назвал слова Кулебы оскорблением в адрес ФРГ
Американский стратегический бомбардировщик заметили вблизи Санкт-Петербурга
В Подольске задержали подозреваемого в убийстве мужчины в баре
Главу ЕК раскритиковали за слова о военных способностях РФ
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
Провал «Салавата Юлаева»
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
«Ванкувер» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Эспаньол»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сибирь» завершила сезон
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Капризов выбыл на месяц
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Милан» — «Салернитана»: Леау и Жиру растерзают худшую оборону Италии