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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

«Пари НН» и «Арсенал» сразятся в стыках. 15-я атака РПЛ и третья оборона первой лиги усыпят зрителей

Прогноз и ставка на переходный матч РПЛ «Пари НН» — «Арсенал» Тула 29 мая 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Константин Кучаев («Пари НН»).
Фото Официальная страница ФК «Пари НН» ВКонтакте., Соцсети
Николай Калинский («Пари НН»).
Фото Официальная страница ФК «Пари НН» ВКонтакте., Соцсети
Джонатан Окоронкво («Арсенал» Тула).
Фото Официальный сайт ФК «Арсенал» Тула
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Нижегородцы пропустили в РПЛ больше всех, а по забитым мячам — предпоследние.

29 мая в первом переходном поединке за место в РПЛ «Пари НН» встретится с тульским «Арсеналом». Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 19:15 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер», а также на сайте букмекерской компании Winline. Старт трансляции — в 18:50 мск.

Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
29 мая, 19:15. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Арсенал Т

Коэффициенты букмекеров на переходный матч РПЛ «Пари НН» — «Арсенал» Тула 29 мая 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают фаворитом нижегородцев. На триумф хозяев можно поставить с коэффициентом 2.13, вероятность такого исхода — примерно 46%. Ничья доступна за 3.31 (29%), успех «Арсенала» — за схожие 3.73 (25%).

Сохранение прописки в РПЛ у «Пари НН» оценено в 1.85. Выход «Тулы» в премьер-лигу — в 2.00.

Тотал больше 2.5 мяча дали в линии за 2.29, ТМ 2.5 — за 1.63.

Обмен результативными ударами идет за 1.96, противоположный рынок — за 1.86.

Самый вероятный итог, по версии экспертов Winline, — 1:0 в пользу «Пари НН». На него можно сыграть за 6.13.

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«Пари НН» — «Арсенал» Тула: прогноз и анализ переходного матча РПЛ 29 мая 2024 года

Хозяева начали весну с ничьей и победы, но затем уступили в восьми матчах из 10 и ни разу не выиграли. В конце апреля клуб уволил Сергея Юрана и взял вместо него Сашу Илича, но и это не помогло.

Атмосферу в раздевалке эта рокировка не улучшила. Перед последним туром чемпионата Илич организовал встречу с игроками, чтобы мотивировать их на решающий поединок против «Крыльев». Но лидеры клуба проигнорировали мероприятие. В итоге в Самаре «Пари НН» сыграл вничью (1:1), занял 13-е место и теперь поборется в стыковом матче против «Арсенала».

Еще одно странное мероприятие — выступление Станислава Черчесова перед игроками на клубной базе. Бывший наставник сборной России никак не связан с нижегородским клубом, но почему-то прочитал для футболистов мотивационную речь, хотя у них уже есть тренер. По данным журналиста Ивана Карпова, «Пари НН» хочет нанять Черчесова, если не вылетит в первую лигу.

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«Нижний» финишировал с 16 поражениями — хуже выступила только «Балтика» (18). Команда Илича пропустила 51 мяч — это худший результат в чемпионате. С атакой — тоже кошмар: только «Факел» забил меньше (22), чем «Пари» (29). В результате у волжан чудовищная разница мячей (-22).

Клуб вылетел из Кубка России после группового этапа — ни разу не победил в квартете смерти со «Спартаком», «Динамо» и «Краснодаром». Команда проиграла пять матчей и однажды вытянула ничью (1:1) в поединке с бело-голубыми.

Больше всех очков по гол+пас в составе «Пари НН» набрал Николай Калинский (7+5 во всех турнирах).

Николай Калинский («Пари НН»).
Фото Официальная страница ФК «Пари НН» ВКонтакте., Соцсети

«Арсенал» провел очень странный сезон — практически половина всех матчей команды в первой лиге завершилась вничью (16 из 34). Это самый высокий показатель в турнире. Из 14 встреч туляков в 2024-м «миром» завершились восемь, а также были четыре победы и два поражения.

В первой половине таблицы команда Александра Сторожука забила практически меньше всех (39) — хуже результат только у «Тюмени» (36) и «Динамо» из Махачкалы (37). Зато по игре в обороне «пушкари» великолепны — всего 25 пропущенных мячей, лучше выступили лишь те же дагестанцы (19).

«Арсенал» мог не сыграть в стыках даже после того, как гарантировал место в первой четверке, потому что не получил лицензию РПЛ с первого раза. Вместо него могла выступить «Родина», но руководство клуба добилось выдачи разрешения у РФС.

Лучший бомбардир «Тулы» и всей Первой лиги Джонатан Окоронкво забил 17 мячей и отдал три голевые передачи во всех турнирах. На втором месте Ишхан Гелоян — у него 5+3.

Джонатан Окоронкво («Арсенал» Тула).
Фото Официальный сайт ФК «Арсенал» Тула

Травмы и дисквалификации перед матчем «Пари НН» — «Арсенал» Тула

У «Пари НН» травмированы Константин Марадишвили и Мамаду Майга. У Матео Стаматова перебор желтых карточек.

Туляки потеряли из-за повреждения мениска Константина Нижегородова.

«Пари НН» — «Арсенал» Тула: статистика личных встреч

Команды встречались всего два раза — в чемпионате России-2021/22. Обе игры были очень результативные. В Нижнем Новгороде победили «пушкари» (3:2), а в Туле разошлись вничью (2:2).

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Прогноз и ставка на матч «Пари НН» — «Арсенал» Тула

В стыковых матчах редко залетает много голов. Но в этот раз сошлись две максимально нерезультативные команды. «Пари НН» забил практически меньше всех в РПЛ, а «Тула» — один из самых пресных коллективов Первой лиги. «Пушкари» не только половину матчей завершили вничью, но и отличились реже большинства клубов из верхней половины таблицы. При этом у них отличная оборона, которая пешком справится с беззубой нижегородской атакой.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 и «обе забьют — нет» за 1.86.

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