«Пари НН» и «Арсенал» сразятся в стыках. 15-я атака РПЛ и третья оборона первой лиги усыпят зрителей

Нижегородцы пропустили в РПЛ больше всех, а по забитым мячам — предпоследние.

29 мая в первом переходном поединке за место в РПЛ «Пари НН» встретится с тульским «Арсеналом». Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 19:15 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер», а также на сайте букмекерской компании Winline. Старт трансляции — в 18:50 мск.

Коэффициенты букмекеров на переходный матч РПЛ «Пари НН» — «Арсенал» Тула 29 мая 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают фаворитом нижегородцев. На триумф хозяев можно поставить с коэффициентом 2.13, вероятность такого исхода — примерно 46%. Ничья доступна за 3.31 (29%), успех «Арсенала» — за схожие 3.73 (25%).

Сохранение прописки в РПЛ у «Пари НН» оценено в 1.85. Выход «Тулы» в премьер-лигу — в 2.00.

Тотал больше 2.5 мяча дали в линии за 2.29, ТМ 2.5 — за 1.63.

Обмен результативными ударами идет за 1.96, противоположный рынок — за 1.86.

Самый вероятный итог, по версии экспертов Winline, — 1:0 в пользу «Пари НН». На него можно сыграть за 6.13.

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«Пари НН» — «Арсенал» Тула: прогноз и анализ переходного матча РПЛ 29 мая 2024 года

Хозяева начали весну с ничьей и победы, но затем уступили в восьми матчах из 10 и ни разу не выиграли. В конце апреля клуб уволил Сергея Юрана и взял вместо него Сашу Илича, но и это не помогло.

Атмосферу в раздевалке эта рокировка не улучшила. Перед последним туром чемпионата Илич организовал встречу с игроками, чтобы мотивировать их на решающий поединок против «Крыльев». Но лидеры клуба проигнорировали мероприятие. В итоге в Самаре «Пари НН» сыграл вничью (1:1), занял 13-е место и теперь поборется в стыковом матче против «Арсенала».

Еще одно странное мероприятие — выступление Станислава Черчесова перед игроками на клубной базе. Бывший наставник сборной России никак не связан с нижегородским клубом, но почему-то прочитал для футболистов мотивационную речь, хотя у них уже есть тренер. По данным журналиста Ивана Карпова, «Пари НН» хочет нанять Черчесова, если не вылетит в первую лигу.

«Нижний» финишировал с 16 поражениями — хуже выступила только «Балтика» (18). Команда Илича пропустила 51 мяч — это худший результат в чемпионате. С атакой — тоже кошмар: только «Факел» забил меньше (22), чем «Пари» (29). В результате у волжан чудовищная разница мячей (-22).

Клуб вылетел из Кубка России после группового этапа — ни разу не победил в квартете смерти со «Спартаком», «Динамо» и «Краснодаром». Команда проиграла пять матчей и однажды вытянула ничью (1:1) в поединке с бело-голубыми.

Больше всех очков по гол+пас в составе «Пари НН» набрал Николай Калинский (7+5 во всех турнирах).

Николай Калинский («Пари НН»). Фото Официальная страница ФК «Пари НН» ВКонтакте., Соцсети

«Арсенал» провел очень странный сезон — практически половина всех матчей команды в первой лиге завершилась вничью (16 из 34). Это самый высокий показатель в турнире. Из 14 встреч туляков в 2024-м «миром» завершились восемь, а также были четыре победы и два поражения.

В первой половине таблицы команда Александра Сторожука забила практически меньше всех (39) — хуже результат только у «Тюмени» (36) и «Динамо» из Махачкалы (37). Зато по игре в обороне «пушкари» великолепны — всего 25 пропущенных мячей, лучше выступили лишь те же дагестанцы (19).

«Арсенал» мог не сыграть в стыках даже после того, как гарантировал место в первой четверке, потому что не получил лицензию РПЛ с первого раза. Вместо него могла выступить «Родина», но руководство клуба добилось выдачи разрешения у РФС.

Лучший бомбардир «Тулы» и всей Первой лиги Джонатан Окоронкво забил 17 мячей и отдал три голевые передачи во всех турнирах. На втором месте Ишхан Гелоян — у него 5+3.

Джонатан Окоронкво («Арсенал» Тула). Фото Официальный сайт ФК «Арсенал» Тула

Травмы и дисквалификации перед матчем «Пари НН» — «Арсенал» Тула

У «Пари НН» травмированы Константин Марадишвили и Мамаду Майга. У Матео Стаматова перебор желтых карточек.

Туляки потеряли из-за повреждения мениска Константина Нижегородова.

«Пари НН» — «Арсенал» Тула: статистика личных встреч

Команды встречались всего два раза — в чемпионате России-2021/22. Обе игры были очень результативные. В Нижнем Новгороде победили «пушкари» (3:2), а в Туле разошлись вничью (2:2).

Прогноз и ставка на матч «Пари НН» — «Арсенал» Тула

В стыковых матчах редко залетает много голов. Но в этот раз сошлись две максимально нерезультативные команды. «Пари НН» забил практически меньше всех в РПЛ, а «Тула» — один из самых пресных коллективов Первой лиги. «Пушкари» не только половину матчей завершили вничью, но и отличились реже большинства клубов из верхней половины таблицы. При этом у них отличная оборона, которая пешком справится с беззубой нижегородской атакой.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 и «обе забьют — нет» за 1.86.

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