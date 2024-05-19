Нижегородцы не выигрывают больше двух месяцев и рискуют вылететь.

20 мая «Пари НН» и ЦСКА закроют программу 29-го тура чемпионата России. Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 20.00 по московскому времени. Главный судья — Василий Казарцев. Прямой эфир на телеканале «Матч! Премьер» и на сайте matchtv.ru начнется в 19.50 мск. Также трансляция встречи будет доступна на сайте букмекерской компании Winline.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Пари НН» — ЦСКА 20 мая 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение красно-синим. Победу ЦСКА можно взять с коэффициентом 2.23, вероятность — примерно 42%. Триумф нижегородцев доступен за 3.45 (29%), ничья — за 3.35 (29%).

В первом круге армейцы обыграли «Пари НН» (3:2). Верите, что на своем поле команда Саши Илича не уступит? Опция 1Х идет за 1.70.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.18, ТМ 2.5 — в 1.63. Обмен голами предложили за 1.91, обратный вариант — за 1.89.

Наиболее ожидаемым результатом специалисты считают ничью со счетом 1:1. Это событие представили с котировкой 5.40.

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«Пари НН» — ЦСКА: прогноз и анализ матча 29-го тура РПЛ 20 мая 2024 года

На старте весенней части сезона нижегородцы дома разошлись «миром» с «Факелом» (1:1) и обыграли «Рубин» в гостях (1:0). Но в восьми следующих турах набрали только одно очко. Шесть поражений подряд с общим счетом 8:21 обернулись увольнением Сергея Юрана. Новый тренер Саша Илич дебютировал с нулевой ничьей со «Спартаком», а уже через неделю разгромно влетел «Сочи» (1:6).

За два тура до финиша чемпионата «Пари НН» повис рядом с зоной стыков — добыл одинаковое количество баллов с «Оренбургом», «Уралом» и «Факелом», но стоит выше по дополнительным показателям. Нижегородцы могут вылететь и напрямую — если неудачная серия продолжится, а конкуренты будут побеждать. Чтобы точно не попасть на роковое 15-е место, хватит и четырех очков. В таком случае можно будет даже не оглядываться на другие клубы. Чтобы не угодить в стыковую зону, в оставшихся играх необходимо набрать не меньше товарищей по несчастью. После домашнего поединка с ЦСКА команде Илича предстоит выезд в Самару — «Пари НН» закроет сезон матчем с «Крыльями Советов».

ЦСКА в последний месяц лихорадит — лишь одна победа в семи встречах. В прошлые выходные красно-синие поставили подножку «Зениту» в чемпионской гонке (1:0), но через четыре дня петербуржцы отомстили и выставили парней Владимира Федотова из Кубка России. Соперники разошлись вничью и на «ВЭБ Арене» (1:1), и в ответке на «Газпром Арене» (0:0) — пришлось бить пенальти. Роковым для армейцев стал промах Антона Заболотного — в серии выиграли сине-бело-голубые (5:4).

Помимо этого, москвичи неожиданно уступили «Ахмату» на своем поле (1:2), выдали унылое дерби со «Спартаком» (0:0) и влетели «Балтике» в Калининграде (1:3). ЦСКА уже точно не поднимется выше пятого места в таблице. Да и это случится, если только на финише сезона красно-синие наберут шесть очков, а «Спартак» — не больше одного. После выезда в Нижний Новгород армейцы дома примут «Урал».

Травмы и дисквалификации перед матчем «Пари НН» — ЦСКА

Нижегородцы лишились сразу троих футболистов из-за повреждений крестообразных связок — Ильи Жигулева, Константина Марадишвили и Мамаду Майга. Также в лазарет угодил Максим Шнапцев. Виктор Александров пропустит игру из-за перебора желтых карточек.

У красно-синих тоже хватает потерь: в матче с «Зенитом» перелом лицевой кости получил Владислав Тороп, у Милана Гайича и Мойзеса мышечные травмы, но бразилец и так пропустил бы выезд в Нижний Новгород — у него дисквалификация. Уже давно на больничном находятся Максим Мухин и Егор Ушаков.

«Пари НН» — ЦСКА: статистика личных встреч

Соперники провели между собой пять матчей — все в РПЛ. Нижегородцы выиграли только однажды — зато на «ВЭБ Арене». Это случилось во втором круге прошлого чемпионата (1:0). Ничья в противостоянии была одна — и тоже в предыдущем сезоне (2:2). У армейцев три победы — в том числе в первом круге нынешней кампании (3:2).

Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА). Фото Global Look Press

Прогноз и ставка на матч «Пари НН» — ЦСКА

Парни Владимира Федотова начали весну с пяти побед и трех ничьих, но в последний месяц что-то надломилось. Дела нижегородцев еще хуже: они не выигрывают больше двух месяцев и рискуют вылететь напрямую или угодить в стыки. В пяти матчах против «Пари НН» армейцы уступили всего однажды — команда Ивича явно не в том состоянии, чтобы переломить эту статистику. Красно-синие — третьи в списке самых результативных клубов чемпионата с 48 голами. Больше забили только «Локомотив» (49) и «Динамо» (53), но они и провели на игру больше. В семи из восьми встреч нижегородцев на неудачном отрезке влетело два мяча или больше. Москвичи готовы поддержать этот тренд.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 1.5 за 1.87.

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