Прогнозы на спорт
Сегодня, 09:15
22 сентября «Локомотив» навестит «Пари НН» в девятом туре чемпионата России. Встреча пройдет на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 19.00 по московскому времени. Главный судья — Сергей Чебан. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» стартует в 18.50 мск.
Аналитики букмекерской компании Winline назвали красно-зеленых фаворитами. Победу «Локо» можно взять с коэффициентом 1.55, вероятность — примерно 61%. Выигрыш нижегородцев доступен за 5.80 (17%), ничья — за 4.50 (22%).
«Пари НН» уступил железнодорожникам во всех трех домашних матчах в РПЛ. Верите, что теперь хозяева наберут очки? Опция 1Х идет за 2.53.
Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.75, ТМ 2.5 — в 2.05.
Обмен голами предложили за 1.89, обратный вариант — за 1.91.
Самыми ожидаемыми итогами встречи специалисты выбрали 1:0 или 2:0 в пользу команды Михаила Галактионова. На оба результата представили котировку 6.40.
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В середине недели нижегородцы уступили «Ахмату» (1:2) в Кубке России и продлили безвыигрышную серию до семи матчей. Пять из них закончились поражениями.
В нынешнем сезоне у команды Саши Илича только две победы в 12 играх двух турниров. Обе случились в чемпионате — над махачкалинским «Динамо» (1:0) и «Химками» (1:0). Это пока удерживает «Пари НН» от падения в четверку худших клубов РПЛ: расстояние до зоны стыков составляет один балл, до зоны вылета — два.
За восемь туров чемпионата нижегородцы забили всего шесть мячей — столько же раз отличился замыкающий таблицу «Ахмат», а хуже с результативностью лишь у махачкалинского «Динамо» (4) и «Факела» (3). С пропущенными тоже беда — 15 голов, как и у «Ростова». Только ворота «Химок» (16) и «Оренбурга» (17) поражали чаще.
Перед паузой на сборные «Локомотив» неожиданно крупно влетел «Краснодару» на «РЖД Арене» (0:3) и прервал семиматчевую победную серию. После окончания международного перерыва красно-зеленые доказали, что осечка носила случайный характер — прихлопнули «Оренбург» (4:2) в РПЛ и разгромили «Химки» (5:1) в Кубке.
Девятый тур чемпионата парни Михаила Галактионова встречают на третьей строчке таблицы. «Краснодар» набрал столько же очков и находится выше только по дополнительным показателям, отставание от «Зенита» — два балла. У петербуржцев и железнодорожников по 19 голов — они с отрывом самые результативные клубы лиги. У ближайших преследователей — «Динамо» с ЦСКА — по 15.
Самый яркий игрок «Локо» — 19-летний воспитанник Алексей Батраков. Полузащитник забил пять мячей, выполнил пять ассистов и является лидером РПЛ по баллам за результативность — уже обошел Максима Глушенкова (7+1) и Вендела (1+7), которые разрывали в начале сезона.
Нижегородцы лишились сразу троих футболистов из-за повреждений крестообразных связок — Ильи Жигулева, Константина Марадишвили и Мамаду Майга. С мышечной травмой в лазарет угодил Станислав Магкеев. У железнодорожников на четыре месяца выбыл Лукас Фассон — характер повреждения бразильца не раскрывается.
Команды провели между собой шесть матчей в РПЛ — нижегородцы не выиграли ни разу. Лучшим результатом для них является ничья на «РЖД Арене» в июле 2022 года (1:1). Остальные пять поединков закончились поражениями.
В том же 2022-м клубы столкнулись на групповом этапе Кубка России. «Пари НН» победил дома (2:0), но «Локо» взял реванш на своем поле (3:1).
Одна из лучших атак лиги приедет в гости к одной из самых ненадежных оборон чемпионата — такой поединок просто не может получиться скупым на голы. В двух предыдущих играх железнодорожники забили девять мячей и не собираются сбавлять обороты. Тем более нижегородцы уже привыкли к результативным поражениям на своем поле — в трех домашних матчах РПЛ из четырех «Пари НН» уступил, пропустив как минимум трижды.
Рекомендуемая ставка: победа «Локо» и ТБ 2.5 за 2.34.
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