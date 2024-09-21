Прогноз и ставка на матч РПЛ «Пари НН» — «Локомотив» 22 сентября 2024 года

Больше нижегородцев пропустили только два клуба.

22 сентября «Локомотив» навестит «Пари НН» в девятом туре чемпионата России. Встреча пройдет на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 19.00 по московскому времени. Главный судья — Сергей Чебан. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» стартует в 18.50 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Пари НН» — «Локомотив» 22 сентября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline назвали красно-зеленых фаворитами. Победу «Локо» можно взять с коэффициентом 1.55, вероятность — примерно 61%. Выигрыш нижегородцев доступен за 5.80 (17%), ничья — за 4.50 (22%).

«Пари НН» уступил железнодорожникам во всех трех домашних матчах в РПЛ. Верите, что теперь хозяева наберут очки? Опция 1Х идет за 2.53.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.75, ТМ 2.5 — в 2.05.

Обмен голами предложили за 1.89, обратный вариант — за 1.91.

Самыми ожидаемыми итогами встречи специалисты выбрали 1:0 или 2:0 в пользу команды Михаила Галактионова. На оба результата представили котировку 6.40.

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«Пари НН» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча РПЛ 22 сентября 2024 года

В середине недели нижегородцы уступили «Ахмату» (1:2) в Кубке России и продлили безвыигрышную серию до семи матчей. Пять из них закончились поражениями.

В нынешнем сезоне у команды Саши Илича только две победы в 12 играх двух турниров. Обе случились в чемпионате — над махачкалинским «Динамо» (1:0) и «Химками» (1:0). Это пока удерживает «Пари НН» от падения в четверку худших клубов РПЛ: расстояние до зоны стыков составляет один балл, до зоны вылета — два.

За восемь туров чемпионата нижегородцы забили всего шесть мячей — столько же раз отличился замыкающий таблицу «Ахмат», а хуже с результативностью лишь у махачкалинского «Динамо» (4) и «Факела» (3). С пропущенными тоже беда — 15 голов, как и у «Ростова». Только ворота «Химок» (16) и «Оренбурга» (17) поражали чаще.

Перед паузой на сборные «Локомотив» неожиданно крупно влетел «Краснодару» на «РЖД Арене» (0:3) и прервал семиматчевую победную серию. После окончания международного перерыва красно-зеленые доказали, что осечка носила случайный характер — прихлопнули «Оренбург» (4:2) в РПЛ и разгромили «Химки» (5:1) в Кубке.

Девятый тур чемпионата парни Михаила Галактионова встречают на третьей строчке таблицы. «Краснодар» набрал столько же очков и находится выше только по дополнительным показателям, отставание от «Зенита» — два балла. У петербуржцев и железнодорожников по 19 голов — они с отрывом самые результативные клубы лиги. У ближайших преследователей — «Динамо» с ЦСКА — по 15.

Самый яркий игрок «Локо» — 19-летний воспитанник Алексей Батраков. Полузащитник забил пять мячей, выполнил пять ассистов и является лидером РПЛ по баллам за результативность — уже обошел Максима Глушенкова (7+1) и Вендела (1+7), которые разрывали в начале сезона.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Пари НН» — «Локомотив»

Нижегородцы лишились сразу троих футболистов из-за повреждений крестообразных связок — Ильи Жигулева, Константина Марадишвили и Мамаду Майга. С мышечной травмой в лазарет угодил Станислав Магкеев. У железнодорожников на четыре месяца выбыл Лукас Фассон — характер повреждения бразильца не раскрывается.

«Пари НН» — «Локомотив»: статистика личных встреч

Команды провели между собой шесть матчей в РПЛ — нижегородцы не выиграли ни разу. Лучшим результатом для них является ничья на «РЖД Арене» в июле 2022 года (1:1). Остальные пять поединков закончились поражениями.

В том же 2022-м клубы столкнулись на групповом этапе Кубка России. «Пари НН» победил дома (2:0), но «Локо» взял реванш на своем поле (3:1).

Прогноз и ставка на матч «Пари НН» — «Локомотив»

Одна из лучших атак лиги приедет в гости к одной из самых ненадежных оборон чемпионата — такой поединок просто не может получиться скупым на голы. В двух предыдущих играх железнодорожники забили девять мячей и не собираются сбавлять обороты. Тем более нижегородцы уже привыкли к результативным поражениям на своем поле — в трех домашних матчах РПЛ из четырех «Пари НН» уступил, пропустив как минимум трижды.

Рекомендуемая ставка: победа «Локо» и ТБ 2.5 за 2.34.

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