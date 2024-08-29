«Зенит» монструозно начал сезон, но без Глушенкова не выиграл три матча подряд. В Нижнем серия прервется

Сине-бело-голубые выиграли у нижегородцев всухую четыре встречи кряду.

31 августа действующий чемпион России «Зенит» в седьмом туре отправится в гости к «Пари НН». Встреча состоится на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 17.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканал «Матч! Премьер» с 17.20 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Пари НН» — «Зенит» 31 августа 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET считают, что матч завершится в пользу «Зенита». На его победу можно поставить за 1.33, что примерно 75% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.00 (20%), успех «Пари НН» — за 10.0 (5%).

Эксперты не особо верят в то, что хозяева наберут хоть какие-то очки — вариант 1Х идет за 3.30.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за коэффициент 1.87, ТМ 2.5 — за 1.93.

«Пари НН» забил в пяти матчах РПЛ из шести. На обмен голами с «Зенитом» можно поставить за 2.40. На условие «обе забьют — нет» — за 1.57.

Три наиболее вероятных исхода игры отражают превосходство питерцев:

2:0 в пользу гостей — за 6.00;

1:0 — за 6.50;

3:0 — за 7.50.

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«Пари НН» — «Зенит»: прогноз и анализ матча 7-го тура РПЛ 31 августа 2024 года

В начале сезона невозможно было поверить, что «Зенит» способен не выиграть в трех матчах подряд. В Суперкубке и четырех стартовых турах РПЛ питерцы победили с общей разницей 20-2 — на этом отрезке им забил только «Краснодар». Однако затем результативность и сами результаты покатились вниз: за минимальной победой над «Рубином» (1:0) в Кубке последовали три ничьи — с «Химками» (1:1), «Спартаком» (0:0) и «Акроном» (1:1, поражение по пенальти).

В трех из четырех этих матчей отсутствовал лидер и лучший бомбардир сине-бело-голубых на старте чемпионата Максим Глушенков. Во встрече с «Химками» автор девяти голов и ассиста сломал руку и пропустил следующие две встречи. Неизвестно, сыграет ли он и с «Пари НН».

«Мы хотим выигрывать, зарабатывать по три очка. Да, в последних играх были ничьи, но это не отменяет того, что мы хорошо работаем, — заявил после поражения от «Акрона» в FONBET Кубке России Вильмар Барриос. — Многие думают, что если мы много забили в начале, то и дальше так будет. Но это не так! Все команды настраиваются на нас. Мы готовы играть и выигрывать».

Выигрывать у «Нижнего» — практически традиция «Зенита». Питерцы обыграли соперника в пяти официальных матчах из шести, а уступили только в 30-м туре сезона-2021/22 — когда обеспечили себе золотые медали и вышли резервным составом. В четырех последних встречах общий счет — 9:0.

Команда Саши Илича сейчас в таком состоянии, что просто напрашивается на разгром. В девяти играх во всех турнирах: шесть поражений и ничья при двух победах — по 1:0 над «Химками» и махачкалинским «Динамо». У нижегородцев одна из худших разниц мячей в чемпионате (-6), но при этом с учетом результатов достаточно высокое десятое место в таблице.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Пари НН» — «Зенит»

У «Пари НН» перед игрой с «Зенитом» есть минимум две потери — из-за травм недоступны полузащитники Маига и Марадишвили. Травма и у еще одного игрока центра поля Жигулева, но он еще может сыграть с чемпионом.

Питерцы отправятся на ближайший матч без защитника Эраковича, который получил красную карточку в дерби со «Спартаком». Все еще есть вопросы по готовности Глушенкова.

«Пари НН» — «Зенит»: статистика личных встреч

«Зенит» выиграл пять из шести матчей. В четырех последних команда Семака не пропустила от «Пари НН» ни разу. В прошлом сезоне питерцы победили 2:0 на выезде и 1:0 дома.

Прогноз и ставка на матч «Пари НН» — «Зенит»

Хотя «Зенит» идет на серии из трех матчей без побед, поверить в потерю им очков в Нижнем Новгороде решительно невозможно. Команда Илича выглядит разобранной в начале сезона и набрала баллы лишь в двух играх против еще более слабых, чем она сама, соперников — «Химок» и «Динамо» из Махачкалы.

Думается, Семак и вышестоящее руководство как следует мотивируют питерских звезд к матчу с одним из самых удобных соперников в лиге. Плюс «Зенит» сможет рассчитывать на новичка из Аргентины Гонду, который захочет зарекомендовать себя с самых первых минут в клубе.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 1.98.

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