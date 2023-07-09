Желто-синие не решат исход противостояния в первом матче.

11 июля белорусский БАТЭ стартует в квалификации Лиги чемпионов. Команда Кирилла Альшевского отправится на выезд в Тирану к «Партизани». Игра пройдет на стадионе «Эйр Албания» и начнется в 21.45 по московскому времени. Встречу рассудит бригада бельгийца Натана Вербумена. В России не покажут этот матч.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов «Партизан» — БАТЭ 11 июля 2023 года

По мнению аналитиков букмекерской компании ФОНБЕТ, гости имеют чуть больше шансов на победу: поставить на БАТЭ можно за 2.40, что составляет примерно 39% вероятности. Выигрыш хозяев представлен котировкой 3.00 (32%), ничья — за 3.30 (29%).

Чемпион Албании завершил сезон серией из семи матчей без поражений (шесть викторий). Считаете, что «красные быки» сохранят форму и в новом розыгрыше? На то, что «Партизани» не уступит, дали коэффициент 1.57.

Во всем противостоянии эксперты отдали предпочтение желто-синим: проход БАТЭ в следующий раунд доступен за 1.43, этот рынок на клуб из Тираны идет за 2.85.

По оценкам букмекеров, три наиболее ожидаемых итога поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 7.00;

• 1:0 в пользу гостей — за 8.00;

• 0:0 — за 8.50.

Команды вряд ли порадуют большим количеством точных выстрелов: тотал больше 2.5 гола предлагают взять за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.80. Соперники никогда не встречались друг с другом, но за последние пять игр в еврокубках одни только албанцы оформляли за 90 минут больше двух мячей.

Поставить на обмен результативными ударами можно за 1.75, вариант «обе забьют — нет» оценен в 2.10.

«Партизани» — БАТЭ: прогноз и анализ матча квалификации Лиги чемпионов 11 июля 2023 года

Обе команды — действующие чемпионы своих стран, но эти звания они добыли не без проблем. БАТЭ в 2022-м (Высшая лига Белоруссии проводится по системе весна-осень) финишировал третьим, но ухватил золотые медали из-за штрафов «Шахтера» и «Энергетика-БГУ», которые участвовали в договорняках. «Партизани» вырвал трофей на финише Суперлиги: имел одинаковое количество очков с «Тираной», но оказался выше по дополнительным показателям.

Для албанцев новый сезон стартует матчем против желто-синих. Перед первым за четыре года заходом в квалификацию Лиги чемпионов «красные быки» усилились пятью игроками. Теперь ростер коллектива из Тираны, по данным статистического сайта Transfermarkt, дешевле белорусов всего на два миллиона евро (6,2 против 8,1). «Партизани» никогда не участвовал на групповом этапе еврокубков.

Для БАТЭ сезон находится в самом разгаре: в Высшей лиге Белоруссии прошло 14 туров — впереди еще 16. Правда, результаты команды из Борисово оставляют желать лучшего: после 14 встреч желто-синие идут четвертыми и отстали от лидирующего «Немана» на 10 баллов.

За последние восемь игр во всех турнирах БАТЭ победил лишь дважды, зато потерпел четыре поражения — одно из них в финале Кубка Белоруссии 28 мая. Но в июле парни Альшевского пока только выигрывают, причем желто-синие разделались в чемпионате с топовыми «Неманом» (1:0) и солигорским «Шахтером» (2:0).

Прогноз и ставка на матч квалификации Лиги чемпионов «Партизани» — БАТЭ

Обе команды не впечатляют результативностью: БАТЭ в текущем розыгрыше чемпионата отличается в среднем 1.4 раза за 90 минут, а больше одного мяча за последние девять игр во всех соревнованиях вонзил лишь однажды. «Партизани» тоже не блистал результативностью в прошедшем розыгрыше Суперлиги — всего 1,5 гола за тур. В еврокубках соперники тоже редко выдавали яркие поединки: за последние пять матчей и желто-синие, и «красные быки» оформили больше одного взятия ворот только раз.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.80.