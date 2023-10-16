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Сегодня, 10:25

Парагвай провоцировал Месси плевками, но Перу не помогут даже они. Сухая серия Аргентины не прервется

Прогноз и ставка на матч квалификации ЧМ-2026 Перу — Аргентина 18 октября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Лионель Месси (сборная Аргентины).
Фото Global Look Press
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Эмилиано Мартинес не пропускает с финала ЧМ-2022.

18 октября в четвертом туре квалификации чемпионата мира-2026 сборная Аргентины приедет в гости к Перу. Встреча состоится на Национальном стадионе в Лиме и начнется в 5.00 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» стартует с 4.55 мск.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
18 окт, 05:00. Nacional de Lima (Лима)
Перу
Аргентина

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧМ-2026 Перу — Аргентина 18 октября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают гостей безоговорочными фаворитами: поставить на победу бело-голубых можно с коэффициентом 1.39, что составляет примерно 68% вероятности. Выигрыш инков оценен котировкой 8.75 (11%) — это наименее ожидаемый исход схватки. Ничья идет за 4.76 (21%).

В нынешнем отборочном цикле парни Лионеля Скалони еще не теряли очки: добыли три виктории из трех. Считаете, что Перу поставит подножку действующим чемпионам мира? Опция 1Х ждет вас за 3.09.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.97, обратный вариант — за 1.83. На старте отборочного цикла бело-красные ни разу не пробили «верх» по голам, аргентинцы — лишь однажды.

Рынок на обмен точными ударами представлен за 2.37, «обе забьют — нет» дали за 1.58.

Два из трех наиболее вероятных, по мнению экспертов, результатов противостояния говорят в пользу триумфа бело-голубых с сухим счетом:

  • 2:0 — за 5.22;

  • 1:0 — за 5.40;

  • 0:0 — за 7.50.

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Перу — Аргентина: прогноз и анализ матча квалификации ЧМ-2026 18 октября 2023 года

После завоевания Кубка мира бело-голубые словно обрели дар неуязвимости: семь подряд сухих побед в товарняках и отборочном цикле. Эмилиано Мартинес не пропускает уже 622 минуты и побил рекорд Хермана Бургоса. Атака же ведет себя крайне рационально: помимо разгрома Кюрасао (7:0) в контрольной встрече Лео Месси и компания лишь однажды оформили больше двух мячей за 90 минут — в квалификации пострадала Боливия (3:0).

За пять дней до поединка в Лиме парни Лионеля Скалони одолели Парагвай — все решил быстрый гол Николаса Отаменди на третьей минуте. Но главный эпизод случился во втором тайме — естественно, при участии Лионеля Месси. У капитана «Альбиселесте» случилась стычка с Антонио Санабрией — футболисты обменялись репликами на повышенных тонах. А когда Лео отвернулся, форвард «Торино» плюнул в его сторону. Правда, не попал. Судья же оставил момент без внимания.

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После игры нападающий «Интер Майами» заявил, что ничего не видел и узнал про плевок от партнеров по команде. На самого провокатора Месси отреагировал по-царски: «Я даже не знаю, кто это. Я его не видел. Мне просто сказали. Не хочу придавать этому значения, потому что тогда он будет всюду болтать об этом, что еще хуже, постарается сделать себе имя. Лучше оставить все это здесь».

Ирония в том, что Санабрия — воспитанник «Барселоны» и был в системе клуба с 2009 по 2013 год. У парагвайца даже имеется совместное фото с Лео. Сам Антонио клянется, что не целился в легенду.

«Я бы никогда не поступил подобным образом ни с одним коллегой или человеком из уважения. Какой пример я подам своим дочерям, совершив подобный поступок? Я рекомендую вам пересмотреть все кадры», — написал форвард «Торино» в сторис.

Перуанцы начали квалификацию тоскливо: за нулевой ничьей с Парагваем последовали сухие поражения от Бразилии (0:1) и Чили (0:2). В 2023-м у инков не клеится даже в товарищеских встречах: выиграли только у Южной Кореи (0:1), зато влетели Германии (0:2) с Японией (1:4). На этом фоне «мирный» результат с четвертьфиналистом ЧМ-2022 Марокко (0:0) выглядит несомненным успехом.

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Прогноз и ставка на матч Перу — Аргентина

В текущем отборочном цикле бело-красные пока не отличились ни разу. Да и в товарняках действовали у чужих ворот не слишком убедительно: огорчили только Южную Корею да Японию. Плюс «Альбиселесте» не пропустили от Перу в трех очных поединках подряд, а Эмилиано Мартинес на днях установил рекордную сухую серию в истории национальной команды. Все указывает на то, что с ее продлением не должно возникнуть никаких проблем.

Рекомендуемая ставка: Перу не забьет за 1.75.

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