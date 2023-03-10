Мужчины с листочками в последних поединках вставали не на сторону бойца из России.

12 марта на спортивной арене The Theater at Virgin Hotels в городе Лас-Вегас, штат Невада, США состоится турнир UFC Fight Night 221. В главном поединке экс-чемпион организации в легчайшем весе из России Петр Ян сразится с грузином Мерабом Двалишвили. Бой начнется приблизительно в 4.40 по московскому времени и будет показан в прямом эфире на сайте matchtv.ru — трансляция стартует в 23.00 мск.

Коэффициенты букмекеров на бой UFC Петр Ян — Мераб Двалишвили 12 марта 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают Яна безусловным фаворитом поединка. На его победу можно поставить за 1.35, вероятность этого исхода — примерно 74%. Успех Двалишвили предложено оформить за 3.33 (25%), ничью — за 60.0 (1%).

Это будет пятираундовый бой. На то, что соперники пройдут всю дистанцию, котировка — 1.60. На противоположный исход — 2.25.

Победу одного из бойцов нокаутом можно взять за 2.70, болевым или удушающим — за 8.00, дисквалификацией — за 50.0.

Двалишвили 11 из 15 поединков выиграл судейским решением, 10 из них — единогласным. Взять безоговорочный успех Петра или Мераба предложено за 2.13, раздельным решением — за 5.30.

Эксперты считают, что наиболее вероятна победа Яна по очкам — 2.25. Досрочный триумф россиянина оценен в 2.75.

У Беспощадного в коллекции семь поединков из 16 выиграны нокаутом. Его успех именно таким образом оценен в 3.15.

Петр Ян — Мераб Двалишвили: прогноз и анализ боя UFC 12 марта 2023 года

Для Беспощадного предстоящий поединок определяющий: либо он остается в числе претендентов на чемпионский пояс в легчайшем весе, либо скатится на задворки организации. Последние четыре выхода в октагон завершились для Петра тремя поражениями, при этом для большинства бойцов и фанатов ММА очевидно — российского спортсмена как минимум один, а то и два раза безжалостно обокрали.

Петр Ян. Фото Global Look Press

Защита титула в бою против Алджамейна Стерлинга осталась не за Яном лишь по его вине: Петр перебил соперника, но был дисквалифицирован за запрещенный удар. Далее случилась победа над Кори Сэдхагеном, а следом — два необъяснимых результата. В реванше со Стерлингом судьи отдали победу американцу раздельным решением — три из пяти раундов якобы были за бойцом из США. А следом возникло поражение от проспекта Шона О'Мэлли — ребята с листочками также посчитали, что американец оказался достойнее россиянина.

«Топ, воин, талантливый и... тупой», — так дерзко охарактеризовал Яна Двалишвили. Теперь у Петра будет две мотивации прибить соперника в течение пяти раундов: не оставить шансов судьям и показать грузину, что он был излишне говорлив.

Сам Мераб планирует через Яна выйти в топ UFC. Он неудачно дебютировал в организации — проиграл решением Фрэнки Саунзу и техническим сабмишеном Рики Симону, однако после добыл восемь побед подряд. Последней его жертвой в августе 2022 года стал все тот же Жозе Алду.

Двалишвили редко финиширует соперников, причем это относится не только к периоду его карьеры в UFC — из 15 побед всего четыре он добыл не решением. В промоушене Уайта у него семь выигрышей благодаря судьям.

Прогноз и ставка на бой Петр Ян — Мераб Двалишвили

Учитывая благосклонность судей к Двалишвили и некоторую несправедливость в отношении Яна, Петру в этот раз необходимо доказать превосходство в октагоне. Поединок будет пятираундовым, а это значит, что у россиянина будет достаточно возможностей оставить его за собой.

Сомнений в том, что Петр сильнее Мераба, нет. Остается только реализовать свой потенциал, ведь по ключевым показателям Ян опережает конкурента: он наносит больше ударов в стойке (5.31 против 4.21), бьет точнее (54 против 41%) и успешнее в плане тейкдаунов (56% против 41).

Рекомендуемая ставка: досрочная победа Яна за 2.75.