В случае победы россиянин снова сразится за пояс.

22 октября на UFC 280 в трехраундовом поединке схлестнутся атлет из России Петр Ян и американец Шон О`Мэлли. Бойцовский вечер начнется в 17.00 по московскому времени на «Этихад Арене» в Абу-Даби, Ян и О'Мэлли выйдут в клетку не раньше 21.00 мск.

Где смотреть трансляцию боя Петр Ян — Шон О`Мэлли?

В прямом эфире поединок можно будет посмотреть в 21.00 мск на сайте matchtv.ru. Весь кард покажут телеканал «Матч! Боец» и сервис UFC Fight Pass, старт трансляции — в 17.00 мск.

Петр Ян

В апреле Беспощадный проиграл решением чемпионский бой против заклятого врага — Алджамейна Стерлинга. Это стало серьезным ударом, поскольку Петр считался фаворитом, а побеждать было необходимо, ведь Стерлинг до этого отнял у него пояс исключительно благодаря несчастному случаю — ошибке россиянина. Но Ян так и не доказал, что если бы не случайное нарушение правил, то пояс и после первой встречи остался бы за ним. Это очень тяжелое наследие, которое наверняка давит на бойца.

Несмотря на поражение от Стерлинга, Ян остается, без сомнения, топовым бойцом с набором важных и крутых умений. Петр отлично боксирует — семь побед он одержал нокаутами. А еще достаточно выносливый — продержаться все три раунда до решения, если потребуется, он сможет. Но, с учетом его опыта, закончить дело россиянин сможет даже раньше. Неудивительно, что букмекерская компания БЕТСИТИ считает Яна фаворитом боя — поставить на его успех можно за 1.31, это примерно 76% вероятности исхода.

Шон О`Мэлли

Сахарок ярко проявил себя в UFC и получил неофициальное признание как один из лучших ударников дивизиона (ему даже принадлежит рекорд по выброшенным за бой значимым ударам), но на данный момент считать Шона фаворитом против бойцов топ-5 рано. У него мало опыта, несмотря на то что бьется он примерно столько же, сколько и Ян.

Дело в оппозиции — или менеджеры так берегут Шона, или ему так не доверяют в организации, но соперники у Сахарка были так себе. Отсюда довольно низкое место в рейтинге: Шон не входит даже в топ-10 дивизиона, в то время как Петр плотно засел среди лучших.

У О`Мэлли есть преимущество — антропометрия. Американец выше, у него длиннее руки, и он сможет чаще доставать до соперника. Но все это может нивелироваться опытом Беспощадного, плюс россиянин и сам отличный боксер — поэтому Шона аналитики считают андердогом встречи. Поставить на его победу можно за 3.50, или 23% вероятности.

Возможна ли ничья?

Ни Шон, ни Петр ранее не завершали бои «миром». Так что шанс на ничью минимальный, эксперты оценили его котировкой 69.0 (1%).