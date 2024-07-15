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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 21:15

«Ордабасы» и «Петрокуб» не испортили друг другу дебют в ЛЧ — разошлись вничью в Шымкенте. Кто пойдет дальше — решат в Молдавии

Прогноз и ставка на матч «Петрокуб» — «Ордабасы» 17 июля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
«Ордабасы» — «Петрокуб».
Фото Официальный аккаунт ФК «Ордабасы» в Телеграме, Telegram
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Казахстанский клуб выглядит фаворитом.

17 июля «Ордабасы» приедет в Молдавию в гости к «Петрокубу». Ответный поединок первого квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдет в Кишиневе на стадионе «Зимбру». Рассудит команды сербский арбитр Милош Миланович. Начало встречи — в 20.00 по московскому времени. В России ее не покажут. Игра в Казахстане завершилась нулевой ничьей.

Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд
17 июл, 20:00. Municipal Stadium (Хынчешты)
Петрокуб
Ордабасы

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов «Петрокуб» — «Ордабасы» 17 июля 2024 года

Аналитики склоняются к победе гостей. На триумф сине-белых в основное время можно поставить с коэффициентом 2.34, вероятность такого исхода — примерно 43%. Ничья доступна за 3.15 (21%), успех клуба из Молдавии — за 2.80 (36%).

Если считаете, что по итогам 90 минут хозяева не проиграют, хватайте опцию 1Х за 1.48.

Вы можете сыграть на квалификацию одной из команд в следующий раунд уже сейчас. Проход «Петрокуба» оценен в 2.02, «Ордабасы» — в 1.74.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.95, ТМ 2.5 — за 1.76.

Рынок «обе забьют» идет за 1.75, обратный вариант — за 1.96.

«Петрокуб» — «Ордабасы»: прогноз и анализ матча квалификации Лиги чемпионов 17 июля 2024 года

Неделю назад соперники встречались на Центральном стадионе имени Кажымукана в Шымкенте и разошлись без голов (0:0). Поединок получился равным, о чем свидетельствует статистика владения мячом (49-51%) и ударов в створ (4-5).

Для обоих клубов эта игра стала дебютной в квалификации Лиги чемпионов: «Ордабасы» впервые в истории выиграл чемпионат Казахстана, а «Петрокуб» — Суперлигу Молдавии. А ведь еще в прошлом сезоне и те и другие стартовали во втором отборочном раунде Лиги конференций. И тут же сошли с дистанции: сине-белые уступили польской «Легии» (2:2, 2:3), команда из Хынчешты — израильскому «Маккаби» из Тель-Авива (0:2, 0:3).

Если «Петрокуб» только готовится к выходу из отпуска, то «Ордабасы» вовсю занят защитой титула. Пока получается более чем успешно: после 12 туров коллектив из Шымкента лидирует в таблице, опережая «Актобе» и «Кайрат» на три балла. Причем последние провели на матч больше: из-за участия в квалификации ЛЧ встречу сине-белых с «Тураном» перенесли на более поздний срок.

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Травмы и дисквалификации перед матчем «Петрокуб» — «Ордабасы»

О потерях в составах команд не сообщалось.

«Петрокуб» — «Ордабасы»: статистика личных встреч

Неделю назад клубы сыграли между собой впервые в истории — прежде в официальных соревнованиях и товарищеских матчах они не сталкивались.

Прогноз и ставка на матч «Петрокуб» — «Ордабасы»

Нулевая ничья в первой встрече не должна вводить в заблуждение: обе команды умеют ярко проявлять себя в атаке. Сине-белые пробили верх по голам в трех июньских поединках чемпионата Казахстана из четырех. «Петрокуб» стал самым результативным клубом второй фазы Суперлиги Молдавии. Чтобы оформить исторический выход в следующую стадию квалификации главного еврокубка, соперники не будут отсиживаться у своих ворот.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.95.

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