«Питтсбург» откроет сезон матчем с аутсайдером. Кросби и Малкин покуражатся против «Чикаго»

Прогноз и ставка на матч НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Чикаго Блэкхокс» 11 октября 2023 года

В прошлом розыгрыше хуже «ястребов» была только одна команда.

11 октября стартует новый регулярный сезон НХЛ: во втором матче года сойдутся «Питтсбург Пингвинз» и «Чикаго Блэкхокс». Команды встретятся на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арены» в Питтсбурге, начало — в 3.00 по московскому времени. В России легально не показывают заокеанскую лигу.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Чикаго Блэкхокс» 11 октября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Пенс» в основное время можно с коэффициентом 1.78, что составляет примерно 55% вероятности. Выигрыш «ястребов» предложен с котировкой 3.90 (24%), ничья идет за чуть большие 4.30 (21%).

Успех «Питтсбурга» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.45, этот рынок на «Чикаго» оценили в 2.73. В последних 10 встречах команд в регулярке лишь два не завершились в основное время.

Также можно взять один из многочисленных вариантов исхода поединка с учетом форы:

• Ф1(-1.5) — за 1.97, Ф2(1.5) — за 1.81;

• Ф1(-2.5) — за 2.59, Ф2(2.5) — за 1.44.

Аналитики ожидают результативный матч: тотал больше 6.5 гола идет за 1.95, ТМ 6.5 — за 1.85.

Поставить на то, что счет откроют «Пингвинз», можно за 1.63, этот рынок на «Чикаго» предложен за 2.20.

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«Питтсбург Пингвинз» — «Чикаго Блэкхокс»: прогноз и анализ матча НХЛ 11 октября 2023 года

В прошлом сезоне оба клуба оказались за пределами плей-офф, но при этом показали абсолютно разный уровень хоккея. «Питтсбург» отстал от топ-8 Восточной конференции всего на одно очко, а за пределы заветной восьмерки выпал из-за двух поражений на финише регулярного чемпионата — одно из них нанесло как раз «Чикаго» (2:5).

«Ястребы» же закончили кампанию на предпоследней строчке «Запада», имея в активе жалкие 59 очков («Пингвинз» набрали 91). Чуть меньше баллов (58) набрал только худший представитель Западной конференции — «Анахайм Дакс». «Блэкхокс» оказались одной из худших франшиз всей НХЛ — это звание «Чикаго» удерживает уже несколько лет. После триумфа в Кубке Стэнли в сезоне-2014/15 (третьей за шесть лет) команда уверенно регрессирует и хотя бы просто попадала в плей-офф всего три раза.

В прошлой регулярке соперники обменялись яркими выездными победами («Чикаго» выиграл 5:2, «Питтсбург» — 5:3). Несмотря на привычное место в подвале турнирной таблице, во встречах против «Пенс» коллектив Люка Ричардсона выглядит уверенно. В последних 10 очных поединках «ястребы» семь раз праздновали успех.

Прогноз и ставка на матч «Питтсбург Пингвинз» — «Чикаго Блэкхокс»

В минувшем сезоне команды выдали два ярких поединка, в каждом из которых забросили минимум семь раз на двоих. В предыдущих 10 встречах они пробивали эту планку в шести случаях. К тому же «Питтсбург» обладают звездными игрокам атаки — зажигают Сидни Кросби и Евгений Малкин: первый в прошлой регулярке оформил 93 результативных действия, второй — 83. Вдобавок предыдущую кампанию оба коллектива начали очень ярко: «Пингвинз» разгромили «Аризону» (6:2), «Блэкхокс» влетели «Колорадо» (2:5).

Рекомендуемая ставка: ТБ 6.5 за 1.95.

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