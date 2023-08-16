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Прогнозы на спорт

Сегодня, 19:00

По мнению клиентов PARI, NAVI обыграет FURIA на Gamers8 2023 по CS:GO

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16 августа стартует турнир Gamers8 2023 по CS:GO. В 21.00 по московскому времени начнется матч первого раунда плей-офф между Natus Vincere и FURIA Esports. Аналитики букмекерской компании PARI считают коллектив Александра s1mple Костылева фаворитом поединка. Матч пройдет в формате best-of-3.

NAVI, по словам участников коллектива, находятся еще в процессе выстраивания игры и налаживания коммуникации после трех замен в составе, произошедших в межсезонье. На последнем крупном международном чемпионате — IEM Cologne — ростер занял восьмое место. Вероятность того, что NAVI одолеют FURIA, оценивается коэффициентом 1.37. На победу состава s1mple со счетом 2:0 можно поставить с котировкой 2.23.

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FURIA также совершила перестановки в составе в межсезонье. К коллективу присоединился ветеран бразильской сцены FalleN, который взял на себя роль капитана. На IEM Cologne, который стал первым турниром для обновленного ростера, FURIA провалилась, проиграв The MongolZ и заняв 20-е место. Коэффициент на победу бразильцев в матче против NAVI составляет 3.10. Поставить на FURIA с форой по картам (+1.5) можно с котировкой 1.58. Наименее вероятным исходом встречи, по оценкам аналитиков, считается сухая победа FURIA — она котируется по коэффициенту 5.80.

Клиенты PARI уверены в победе NAVI — около 98% от всего объема ставок на исход встречи приходится на этот ростер.

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Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящую встречу — 129 000 рублей на победу NAVI по коэффициенту 1.45. Игрок включил этот прогноз в экспресс из трех киберспортивных событий с общим коэффициентом 2.58.

Gamers8 2023 проходит с 16 по 20 августа в формате LAN в Саудовской Аравии. Призовой фонд чемпионата составляет 1 млн долларов. В турнире участвуют 16 команд, которые сразу начали свой путь с плей-офф в формате single-elimination. Победитель матча NAVI — FURIA сыграет с Team Vitality или MIBR, а проигравший покинет ивент.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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25 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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