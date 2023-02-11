Первым будет «Спартак», а Дзюба спасет утопающий «Локо»? Чем закончится сезон РПЛ

Красно-белые сохраняют шансы на титул, несмотря на отставание от « Зенита ».

Меньше месяца осталось до рестарта чемпионата России по футболу — 3 марта турнир вернется матчем между «Факелом» и «Химками». А уже 4 и 5 числа борьбу продолжат все топ-команды, включая лидеров — «Зенит» и «Спартак». Кто станет чемпионом, а кто будет низвержен в ФНЛ? «СЭ» и букмекерская компания БЕТСИТИ оценили шансы участников добраться до вершины или остаться ни с чем.

«Спартаку» не догнать команду Семака?

После 17 туров «Зенит» достаточно комфортно чувствует себя на первом месте в таблице — опережает «Спартак» на шесть очков. Такое отставание можно назвать удачей для команды Абаскаля, ведь у сине-бело-голубых абсолютно лучшие показатели в лиге: 47 забитых мячей (против 40 у москвичей) и всего семь пропущенных (у красно-белых — 18).

Неудивительно, что аналитики считают команду из Санкт-Петербурга фаворитом на победу в турнире. Взять ее успех незадолго до рестарта сезона можно всего за 1.05. А вот на «Спартак» котировка уже значительно выше — 10.0. В первом круге «Зенит» расправился с соперником на выезде (2:1).

Также натянутые шансы на успех имеет «Ростов» (30.0), у которого на семь баллов меньше, чем у лидера. Желто-синие под руководством Валерия Карпина долгое время дышали сине-бело-голубым в спину и не знали поражений в чемпионате, однако один короткий отрезок негативно сказался на их возможностях достать «Зенит» — в первой половине октября они проиграли два из трех матчей.

На 13 очков от действующего чемпиона отстают ЦСКА и «Динамо». На их победу можно поставить за 50.0, но есть ли в этом смысл? Во второй части РПЛ осталось провести 13 матчей, а значит, в розыгрыше остается 39 баллов. Чтобы не подпустить к себе обе московские команды, «Зениту» нужно набрать 20 пойнтов. Учитывая, что сине-бело-голубым еще играть почти со всеми аутсайдерами, а с большинством соперников они встретятся дома, задачу они наверняка выполнят.

Кто войдет в топ-5 РПЛ?

Учитывая отрыв и возможности «Зенита» (все лидеры остались в команде), эксперты почти не сомневаются в его победе. А значит, остальным останется бороться за престижные места со второго по пятое. Фаворитом на вторую строчку, конечно, является «Спартак». Он и сейчас занимает ее и имеет существенный отрыв в семь очков от самых опасных соперников — «Динамо» и ЦСКА. На то, что красно-белые займут первое или второе место, котировка — 1.55. На «Ростов» — 4.50, на армейцев — 6.00, на бело-голубых — 7.00.

Шансы «Краснодара» и «Сочи» побороться за место в тройке оцениваются одинаково высоким коэффициентом 20.0. У обеих команд на четыре очка меньше, чем у ЦСКА с «Динамо», и на 11 — чем у «Спартака». Москвичи здесь опять же выглядят предпочтительнее остальных — 1.10. На команду Карпина коэффициент — 1.90, на коллектив Федотова — 2.00, на ребят Йокановича — 2.60.

«Торпедо» не спастись от вылета в ФНЛ?

В первой части сезона москвичи разочаровали: набрали всего шесть очков в 17 турах, забили семь мячей и пропустили 30. В результате их отставание от зоны стыковых матчей составляет шесть баллов, а от 12-й строчки — 13. Поэтому только чудо спасет «Торпедо» от вылета с одного из двух последних мест. Коэффициент на это — 1.05.

Вторым фаворитом на прощание с РПЛ считаются «Химки» — 1.40. Правда, их положение не такое патовое — они отстают от «Локомотива» и «Факела» всего на одно очко. Однако по игре соперники явно превосходят подмосковный клуб, поэтому выкарабкаться с 15-й строчки ему будет очень тяжело.

За 3.80 можно взять «Факел», однако команда Дмитрия Пятибратова играет в настолько привлекательный футбол, что не хочется верить в их понижение в классе. За 11.0 доступны «Локомотив» и «Нижний Новгород» (14 и 12 места соответственно). Только вот «НН» усилился воспитанником «Барселоны» Маки Баньяком, а железнодорожники подписали Артема Дзюбу — такие мощные приобретения просто не могут привести к краху.

За 15.0 можно взять падение во второй дивизион «Урала», но тот идет 10-м и опережает «Химки» на девять баллов.