Почему «Зенит» — фаворит FONBET Кубка России, хотя «Спартак» уже в плей-офф? Рассказываем, как рассчитываются коэффициенты в спорте

Неужели клуб с берегов Невы впервые за четыре года заберет трофей?

В прошлом сезоне санкт-петербургский «Зенит» в пятый раз подряд и в девятый в своей истории стал чемпионом России. Команда под руководством Сергея Семака по традиции выглядела очень мощно и обошла ближайшего конкурента — ЦСКА — на 12 очков. При этом в FONBET Кубке России сине-бело-голубые в очередной раз оказались далеки от триумфа, завершив выступление на стадии четвертьфинала Пути регионов. В этом турнире в последний раз они праздновали успех в 2020-м.

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В этом сезоне «Зенит» снова фаворит обоих турниров, в которых принимает участие. В букмекерской компании FONBET на его победу в РПЛ можно поставить с коэффициентом 1.30, а в FONBET Кубке России — за 4.00. Причем в первом случае сине-бело-голубые не испытывают особой конкуренции, а во втором — более чем серьезную. На победу «Спартака» (который уже вышел в плей-офф с первого места) и ЦСКА предложены котировки 4.50 и 5.80 соответственно. Также серьезно поддавят питерцев «Локомотив» (10.0), «Краснодар» и «Ростов» (по 15.0). Шутки шутками, а претензии на победу обозначал и 2Drots (200).

Но почему коэффициенты так разнятся и как они рассчитываются букмекерами? Сейчас расскажем.

Что такое коэффициент?

Если простыми словами, то коэффициент — вероятность определенного исхода, выраженная в непроцентном соотношении. В качестве примера можно привести следующий матч «Зенита» в РПЛ против «Локомотива». На успех действующего чемпиона можно поставить за 1.45, на ничью — за 4.90, на москвичей — за 7.20. В таком случае вероятность первого результата — порядка 69%, второго — около 20%, третьего — 11%. Чтобы получить котировку, букмекер использует формулу — «100 разделить на вероятность того или иного исхода».

Но как же вычисляется эта самая вероятность? Все в меру просто. В букмекерской компании ФОНБЕТ используют несколько критериев:

сила и текущая форма игроков команды, актуальный состав за вычетом травм и других факторов;

статистика участников;

место проведения: дома/в гостях/нейтральное поле. В расчет берутся и другие факторы, как, например, в большом теннисе, где значительную роль играет покрытие корта. Так, котировки на матчи Даниила Медведева на хардовых и грунтовых кортах будут отличаться.

турнирная сетка, если она известна при долгосрочных ставках;

турнирное положение команд и их мотивация (задача занять конкретное место и ее отсутствие. Например, если нет шансов попасть в плей-офф или в случае выбора себе соперника по турнирной сетке).

Важно отметить, что после учета всех критериев коэффициенты формируются не автоматически. Специалисты, отвечающие за котировки в прематче — букмекеры, вручную вносят дополнения и корректируют оценку события, ориентируюсь на свой опыт и знание футбола. Таким образом, клиенты компании, делающие ставки на матчи, соревнуются не столько с алгоритмами, сколько с людьми, отвечающими за их анализ.

Почему «Зенит» — явный фаворит РПЛ, но не Кубка России?

«Зенит» — основной претендент на победу в чемпионате, при этом кубковые амбиции у него также сильны. Питерский клуб — бесспорный лидер российского футбола последних лет и всегда стремится добиться успеха во всех турнирах, в которых принимает участие.

В РПЛ команда из Санкт-Петербурга делит второе-четвертое места, но всего на три балла отстает от лидирующего «Краснодара». Высока вероятность, что на дистанции состав и игровые возможности сине-бело-голубых позволят им обойти всех конкурентов и завоевать трофей.

В FONBET Кубке России на оценку перспектив «Зенита» влияют несколько дополнительных факторов, таких как:

ротация состава (в Кубке топ-команды зачастую дают возможность проявить себя резервистам);

особый настрой противников (они видят мотивацию в возможности выбить сильнейшую команду страны);

повышенная вероятность сенсации (в одно- или двухматчевых противостояниях шансы неудачи фаворита выше, чем по ходу целого сезона).

Такая же ситуация в КХЛ

В российском хоккее сформировалась большая тройка команд, которые в первую очередь претендуют на итоговый успех — это ЦСКА, СКА и «Ак Барс». В сравнении с остальными противниками у них наиболее крупные бюджеты и сильнейшие составы. Именно поэтому за последние восемь сезонов эти команды шесть раз выиграли Кубок Гагарина.

Для понимания ситуации: на триумф и армейцев Москвы, и казанцев можно поставить за 4.50. На успех армейцев Санкт-Петербурга — за 5.00. А на их ближайших конкурентов — «Авангард» и «Локомотив» — за 10.0 (кстати, делать ставки на исход этого и других турниров/матчей можно в мобильном приложении FONBET).

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