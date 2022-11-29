Прогноз на матч Польша — Аргентина в рамках чемпионата мира по футболу 30 ноября 2022 года в Катаре

От одного из нападающих стоит ждать голов.

30 ноября в третьем туре группового этапа чемпионата мира Лионель Месси со сборной Аргентины постарается сделать последний шаг в сторону плей-офф. Мешать ему будут Польша с Робертом Левандовски. Матч начнется в 22.00 по московскому времени на «Стадионе 974», в прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 21.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира Польша — Аргентина 30 ноября 2022 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами номинальных гостей. Поставить на сборную Аргентины можно за 1.48, это примерно 67% вероятности. Ничья оценена в 4.40 (22%), победа поляков — в 8.20 (11%).

Во втором туре европейцы разобрались с саудовцами и набрали первые уже четыре очка на ЧМ. Если считаете, что Аргентину Левандовски и Ко остановить тоже по силам, оформите ставку Х2 за 2.85.

Можете подстраховать поляков с помощью форы: Ф1(+1.5) доступна за 1.57, Ф2(-1.5) — за 2.40.

На двоих команды сыграли на этом ЧМ четыре матча, но «верх» по голам прошел лишь в одном. Тотал меньше 2.5 мяча идет за 1.80.

Вариант «обе забьют — нет» встретился в трех играх команд на этом мундиале, поставить на него можно за 1.62.

Главные герои сборных оправдывают надежды: Месси забил два из трех голов аргентинцев, а Левандовски — один из двух польских. Точный удар Лео в предстоящей игре предложен за 2.10, Роберта — за 3.00.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:0 в пользу Аргентины за 5.30.

Польша — Аргентина: прогноз и анализ матча чемпионата мира 30 ноября 2022 года

Польша начинала турнир третьим фаворитом своей группы, но после двух матчей возглавляет ее с четырьмя очками. Более того, если саудовцы не победят Мексику, а сами поляки сыграют с Аргентиной хотя бы вничью, то отправятся в плей-офф с первого места.

При этом нельзя сказать, что красно-белые на 100% этого достойны. В матче с мексиканцами они не владели преимуществом и нанесли всего два удара в створ ворот Очоа при 40% владения. Сильнее других провалил ту встречу Левандовски — заработал сомнительный пенальти и не реализовал его.

Саудовцы тоже доставили полякам множество проблем, однако на этот раз их вытащили Роберт и Войцех Щенсны. Форвард «Барсы» отдал великолепный ассист и забил сам, а голкипер отразил 11-метровый и отстоял на ноль второй матч на турнире.

Верите, что вратарь «Ювентуса» всухую отыграет весь групповой турнир? Тогда поставьте на то, что Аргентина не забьет, за 5.40.

«Альбиселеста» показала характер в матче с Мексикой. А если быть точнее, это сделал Месси. Аргентинцы 60% времени владели мячом, но почти не давили на ворота соперника — подходы заканчивались безадресными навесами в штрафную Очоа. Но на 64-й минуте Лео взял слово — хлестким ударом из-за штрафной поразил дальний нижний угол. А на 87-й ассистировал Энцо Фернандесу. Судя по тому, насколько игра южноамериканцев подчинена лидеру, именно от него будет зависеть судьба команды в противостоянии с Польшей.

Прогноз и ставка на матч Польша — Аргентина

В этой игре разумно рассмотреть ставку на персональные успехи лидеров команд — Левандовски и Месси. За четыре матча на мундиале они забили уже три мяча на двоих (и еще оформили по голевому пасу). В каждой встрече они были главными действующими лицами сборных Польши и Аргентины в атаке, оба исполняют стандарты и в случае чего подойдут к точке.

Рекомендуемая ставка: Левандовски или Месси забьют за 1.54.