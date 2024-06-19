Поляки ждут Левандовски после обидного поражения от Нидерландов. Австрия тоже мечтает реабилитироваться

Важный матч в группе D.

21 июня во втором туре группового этапа чемпионата Европы встретятся аутсайдеры квартета D Польша и Австрия — обе команды уступили в первых матчах. Игра на «Олимпиаштадионе» в Берлине начнется в 19:00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1», эфир стартует в 18:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Европы Польша — Австрия 21 июня 2024 года

Букмекеры отдали предпочтение австрийцам: рынок на их победу предложен с котировкой 2.00, вероятность этого исхода — около 49%. Выигрыш бело-красных доступен за 4.00 (24%), ничья идет с меньшим коэффициентом 3.55 (27%).

В первом туре поляки чуть не отобрали очки у Нидерландов — победный мяч оранжевые забили только на 83-й минуте. Поставить на непоражение «орлов» (X1) в предстоящей встрече можно за 1.88.

Три наиболее возможных, по мнению аналитиков, исхода противостояния намекают на серьезный перевес подопечных Ральфа Рангника:

• 1:1 — за 5.60;

• 1:0 — за 6.80;

• 2:1 — за 7.80.

Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.93, ТМ 2.5 — за 1.91.

Рынок на обмен результативными ударами дан за 1.80, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.06.

Польша — Австрия: прогноз и анализ матча чемпионата Европы 21 июня 2024 года

После первого тура команды оказались в неприятном положении — после минимальных поражений от Нидерландов и Франции замыкают группу D. Причем обе сборные в первом туре навязали борьбу фаворитам и вполне могли рассчитывать на очки. Особенно Польша, которая на 16-й минуте матча с голландцами открыла счет, но пропустила дважды и уступила — второй мяч бело-красные вынули из сетки на 83-й минуте.

На выступлении поляков однозначно сказалось отсутствие главной звезды команды Роберта Левандовски. Форвард «Барселоны» пропустил первый тур группового этапа из-за травмы, но, вероятно, сможет принять участие в игре с Австрией. Роберт — лучший бомбардир в истории сборной (81 мяч). Немало он забил и на крупных турнирах: пять голов в 11 матчах на Евро и два в семи поединках на чемпионатах мира. На последних первенствах «орлы» сильно зависели от страйкера: на Евро-2020 Левандовски забил три из четырех мячей команды, на ЧМ-2022 поучаствовал во всех результативных атаках Польши (два гола и ассист).

«Нам не хватило качества в решающие моменты. В матче были разные фазы. Были моменты, когда мы были опасны, но были отрезки, где легко теряли мяч. Жаль, что не удалось удержать ничью. Могу только поблагодарить болельщиков за поддержку. Мы не отступим от этого пути», — поделился мыслями тренер поляков Михал Пробеж.

Австрийцы обидно уступили Франции из-за автогола защитника Максимилиана Вебера (0:1). Подопечные Ральфа Рангника периодически угрожали воротам Майка Меньяна, но в целом результат выглядит заслуженным. При этом до турнира Австрия считалась одним из вероятных сюрпризов — в противостоянии с Польшей необходимо подтверждать высокие ожидания. В случае поражения в предстоящей игре любая из команд почти наверняка лишится шансов на плей-офф.

Польша — Австрия: статистика личных встреч

Команды встречались пять раз, и преимущество на стороне Польши — три победы при двух ничьих.

Дисквалификации и травмы перед матчем Польша — Австрия

Ожидается, что команды подойдут к игре в оптимальных составах. В том числе ожидается возвращение Левандовски.

Прогноз и ставка на матч Польша — Австрия

Матч очень важен для обеих команд, но отсиживаться в обороне смысла нет — и тем и другим нужна победа. Возвращение Левандовски в строй лишь увеличит шансы Польши на гол. Австрия же могла неоднократно отличиться в игре с Францией, показав, что ее атакующий потенциал достаточно велик. В том числе шестой мяч в шестой игре подряд едва не забил Кристоф Баумгартнер — после паузы ему придется начать новую серию.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.80.