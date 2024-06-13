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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 09:15

Польша временно лишилась Левандовского еще до старта Евро. Но у Нидерландов список потерь куда внушительнее

Прогноз и ставка на матч чемпионата Европы Польша — Нидерланды 16 июня 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Роберт Левандовски (сборная Польши).
Фото Getty Images
Кароль Свидерски (сборная Польши).
Фото Global Look Press
Роналд Куман (сборная Нидерландов).
Фото Getty Images
Польша — Нидерланды.
Фото Getty Images
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Нападающий «Барселоны» получил травму бедра и пропустит первый тур.

16 июня состоится матч первого тура чемпионата Европы между Польшей и Нидерландами. Они попали в группу D, где также выступают Австрия и Франция. Команды сойдутся на «Фолькспаркштадион» в Гамбурге, встреча начнется в 16.00 по московскому времени. В России трансляцию покажет онлайн-кинотеатр Okko по платной подписке.

Чемпионат Европы. Группа D
16 июн, 16:00. Volksparkstadion (Гамбург)
Польша
Нидерланды

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Европы Польша — Нидерланды 16 июня 2024 года

Аналитики отдали предпочтение оранжевым: сыграть на победу Нидерландов можно с коэффициентом 1.59, что составляет примерно 61% вероятности. Успех Польши идет с котировкой 5.99 (16%), ничья — за 4.29 (23%).

На тотал больше 2.5 мяча предложено поставить за 1.98, на ТМ 2.5 — за 1.85. Шанс увидеть обмен голами оценен в 2.06, вариант «обе забьют — нет» доступен за 1.79.

Взять непоражение команды Роберта Левандовски можно за 2.50.

Наиболее вероятный счет по итогам 90 минут, по версии букмекеров, 1:0 в пользу парней Роналда Кумана. Этот исход идет за 6.38.

Польша — Нидерланды: прогноз и анализ матча чемпионата Европы 16 июня 2024 года

«Орлы» очень неровно провели отборочную кампанию. Они заняли третье место в группе, уступив первые две строчки Албании и Чехии. Ниже Польши остались Молдавия и Фареры. Только островная команда собрала больше поражений (6), чем Левандовски и компания (3), которые проиграли Албании (0:2), Молдавии (2:3) и Чехии (1:3). Кроме того, парни Михала Пробежа разделили очки с молдаванами (1:1) и чехами (1:1) во втором круге.

В результате «орлы» бились за путевку через стыковые матчи. В первом Польша разгромила Эстонию (5:1), а во втором дожала Уэльс в серии пенальти (0:0, 5:4 пен.).

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Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром команды в отборочном цикле — он забил три мяча и один раз ассистировал. В тройку лучших «гол + пас» вошли также Якуб Петровски и Кароль Свидерски (по 2+1).

Перед Евро у парней Пробежа было два товарищеских поединка — с Украиной (3:1) и Турцией (2:1). В игре против турков Левандовски, капитан и главная звезда команды, надорвал мышцу бедра и пропустит ключевой матч против главного конкурента за вторую строчку. Кроме того, под вопросом участие Свидерски, который глупо травмировался в той же встрече — растянул голеностоп, отмечая гол.

Кароль Свидерски (сборная Польши).
Фото Global Look Press

Нидерланды заняли второе место в отборочной группе с Францией, Грецией, Ирландией и Гибралтаром. Апельсиновые обыграли всех, кроме вице-чемпионов мира: французы дважды победили (4:0, 2:1) и возглавили таблицу. Команда Кумана оказалась второй после трехцветных во всем: по забитым мячам (17 против 29), по пропущенным (7-3), по разнице (10-26) и победам (6-7).

Больше всех в отборе наколотили Ваут Вегхорст, Коди Гакпо и Кэлвин Стенгс (по три гола).

В 2024-м оранжевые сыграли четыре товарищеских матча: выиграли у Шотландии, Канады и Исландии с одинаковым счетом (4:0), но уступили Германии (1:2).

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Нидерланды понесли еще более серьезные потери, чем Польша. Весь Евро из-за повреждений пропустят лидеры полузащиты — Френки де Йонг и Тен Копмейнерс, который травмировался на разминке перед товарняком с Исландией. Вместо них уже вызван Иан Матсен. Роналд Куман, впрочем, уверен в перспективах команды — благодаря ее обороне.

«В принципе, сейчас у нас по-прежнему сильный состав. Думаю, многие страны завидуют количеству центральных защитников в нашей команде. Причем все они играют за серьезные клубы. Если создадим правильную атмосферу при поддержке болельщиков, то Нидерланды проведут потрясающий турнир», — считает тренер апельсиновых.

Роналд Куман (сборная Нидерландов).
Фото Getty Images

Травмы и дисквалификации перед матчем Польша — Нидерланды

У Польши старт группового этапа пропустит Роберт Левандовски, состояние голеностопа Кароля Свидерски вызывает вопросы.

За Нидерланды из-за травм не сыграют на Евро Френки де Йонг и Тен Копмейнерс. Брайан Бробби получил повреждение на тренировке в среду — степень ее сложности определят позже.

Дисквалифицированных нет ни у одной из команд.

Польша — Нидерланды: статистика личных встреч

За все время команды сыграли между собой 19 раз, учитывая товарищеские поединки. Девять побед у Нидерландов, три — у Польши. Семь встреч кончились вничью. Три из них, а также два успеха оранжевых зафиксированы в контрольных встречах.

За последние четыре года сборные четыре раза пересекались в Лиге наций. Нидерланды выиграли три матча, а в одном «орлы» унесли ничью.

Польша — Нидерланды.
Фото Getty Images

Прогноз и ставка на матч Польша — Нидерланды

В 10 из 12 прошлых игр с участием Нидерландов влетело минимум три мяча в основное время. При этом сами оранжевые отличились дважды или больше в девяти из 13 встреч. В группе отбора только Франция забила (29) больше апельсиновых (17).

В то же время Польша очень много пропускала в квалификации. Ее не огорчили только Фареры, а молдаване, чехи и албанцы наколотили «орлам» 10 голов. В финальных турнирах Евро поляки не победили в основное время в 12 из 14 поединков. Так что преимущество Нидерландов кажется явным, и парням Пробежа придется не раз начать матч с центра.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.98.

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