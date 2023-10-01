Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Порту» — «Барселона» 4 октября 2023 года

«Драконы» и каталонцы стартовали в главном еврокубке с уверенных побед.

4 октября «Барселона» приедет в гости к «Порту» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча лидеров квартета H состоится на стадионе «Драгау». Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Телеканал «Матч ТВ» покажет поединок в прямом эфире.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Порту» — «Барселона» 4 октября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение блаугране: поставить на победу парней Хави можно с коэффициентом 1.93, что составляет примерно 48% вероятности результата. Триумф хозяев оценили в 3.87 (26%), «мирный» исход — за аналогичные 3.87 (26%).

В первом туре «Порту» спокойно расправился с «Шахтером» (3:1) на выезде. Считаете, что на своем поле сине-белые как минимум не уступят? Опция 1Х доступна за 1.92.

«Барселона» стартовала в группе H с домашнего разгрома «Антверпена» (5:0). Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.73, обратный вариант — за 2.16.

Ярче всех в игре с чемпионом Бельгии зажег Жоау Феликс — у португальца дубль и ассист. На гол форварда в ворота «драконов» предложили котировку 3.50.

Специалисты ждут, что соперники огорчат друг друга. Рынок на обмен точными ударами представлен за 1.76, «обе забьют — нет» дали за 2.22.

Наиболее возможный, по мнению экспертов, итог противостояния — ничья 1:1. Финиш встречи с таким счетом можно взять за 7.08.

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«Порту» — «Барселона»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 4 октября 2023 года

Конец первого месяца осени получился для каталонцев кошмарным с точки зрения травм: 23 сентября повреждение голеностопа получил Френки де Йонг, а всего через шесть дней от разрыва мышц бедра пострадал Рафинья. Нидерландец выбыл как минимум на шесть недель, бразилец пропустит не меньше месяца. Проблемы усугубляются тем, что еще с 24 августа и до конца октября из-за разрыва квадрицепса бедра недоступен Педри. Теперь у Хави осталось три здоровых полузащитника — Ориоль Ромеу, Илкай Гюндоган и Гави. В нападении тоже трое: Роберт Левандовски, Ферран Торрес и Жоау Феликс.

Пока лидеры в лазарете, «Барсу» тащит молодежь. Точный выстрел 20-летнего Фермина Лопеса спас блауграну от поражения «Мальорке» (2:2), скидка 16-летнего Ламина Ямаля подставила под автогол Серхио Рамоса и позволила дожать «Севилью» (1:0). В новых обстоятельствах расцвел Гави — 19-летний полузащитник буквально царил в центре поля во встрече с андалусийцами, а в первом тайме принял на себя мяч, который шел прямо в ворота.

Благодаря помощи выходцев из ла масии каталонцы продлили беспроигрышную серию до девяти матчей. А поединок первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Антверпеном» (5:0) вместе с разгромом «Бетиса» (5:0) в примере вошли в число самых крупных побед сине-гранатовых на старте сезона.

«Порту» пока уступил только дважды — оба раза одной команде. Криптонитом Мехди Тареми и компании стала «Бенфика»: 9 августа лиссабонцы расправились с сине-белыми в Суперкубке Португалии (2:0), а 29 сентября — в чемпионате (1:0). Примечательно, что дважды палачом «драконов» стал Анхель Ди Мария — у аргентинца решающие голы в обеих встречах.

Если же не брать в расчет неудачи против «орлов», то у парней Сержиу Консейсау лишь одна ничья за семь игр во всех соревнованиях — дома с «Арукой» (1:1). И шесть викторий с общим счетом 12:5. Одна из них — в первом туре ЛЧ против «Шахтера» (3:1).

Друг с другом в XXI веке «Порту» и «Барселона» сталкивались всего раз — в Суперкубке УЕФА-2011. Каталонцы не напрягаясь забрали трофей, оформив по мячу на исходе каждого из таймов: на 39-й минуте отличился Лионель Месси, на 88-й — Сеск Фабрегас.

Прогноз и ставка на матч «Порту» — «Барселона»

Поединок на стадионе «Драгау» ожидается упорный: блауграна едет в Португалию фаворитом, но вряд ли готова феерить в своем нынешнем состоянии. При этом разборка с «драконами» — отличный шанс для Фермина и Ямаля проявить себя и еще громче заявить о претензиях на основу. Но сине-белые почти наверняка закроются, как это было во встречах с «Бенфикой». Взломать их оборону будет непросто.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 2.16.

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