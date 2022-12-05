6 декабря состоятся заключительные матчи 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. В одном из них Португалия на стадионе «Лусаил» встретится со Швейцарией. Игра начнется в 22.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира Португалия — Швейцария 6 декабря 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают португальцев фаворитами матча: поставить на победу команды Фернанду Сантуша в основное время можно с коэффициентом 1.95, что составляет примерно 50% вероятности. Успех «Красных крестоносцев» предложен с котировкой 4.50 (21%), даже ничья идет за меньшие 3.40 (29%).

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• победа Португалии 1:0 оценена в 5.70;

• ничья 1:1 доступна за 6.50;

• успех португальцев 2:0 — за 7.50.

Команды с 2016-го провели пять официальных матчей: дважды встретились в квалификации ЧМ и трижды в Лиге наций. Три победы на счету Португалии и две — у Швейцарии. На то, что в предстоящем матче коллектив Мурата Якина не уступит как минимум по итогам 90 минут, можно поставить с коэффициентом 1.95.

Аналитики не ждут результативной игры, хотя за обе команды выступают топовые атакующие игроки: у Португалии есть Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш и Жоау Феликс, у Швейцарии — Бриль Эмболо, Харис Сеферович и Джердан Шакири. Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.30, ТМ 2.5 — за 1.70.

Португалия — Швейцария: прогноз и анализ матча чемпионата мира 6 декабря 2022 года

В июне 2022-го сборные провели два матча на групповом этапе Лиги наций. Игры прошли с разницей в неделю, но закончились совсем по-разному: в первой встрече Португалия разгромила «Красных крестоносцев» (4:0), во второй Швейцария взяла реванш — минимально выиграла (1:0).

Обе команды подходят к очной встрече с большим числом травмированных. У Португалии точно не сыграют основной левый защитник Нуно Мендеш и опорник Данилу Перейра. Мендеш получил повреждение в матче с Уругваем и вряд ли вообще выйдет на поле в 2022-м, Перейра сломал три ребра на тренировке и тоже уже не выступит в Катаре. Также под вопросом участие Отавио: полузащитник начал турнир в основе, но получил мышечное повреждение в первом туре группового этапа и больше не появлялся на поле.

У Швейцарии под вопросом участие двух ключевых игроков обороны — вратаря Яна Зоммера и центрального защитника Нико Эльведи. Оба простудились и не играли с Сербией. Также проблемы с бедром у опытного Джердана Шакири, но, по словам тренера, вингер готов играть.

Португалия на этом чемпионате мира впечатляет игрой в атаке: за три тура группового этапа оформила шесть голов — в среднем по два мяча за матч. В шикарной форме находится Бруну Фернандеш, который набрал уже 2+2 по системе гол+пас. Состояние ключевых исполнителей — важный фактор в матчах на вылет.

ИТБ1 (1.5) можно взять за 2.10, ИТМ1(1.5) идет за 1.73.

Швейцария вонзила четыре мяча, но сразу три из них — в матче с Сербией. Команду тащат Эмболо и Шакири, у которых по два результативных действия.

Прогноз и ставка на матч чемпионата мира Португалия — Швейцария 6 декабря 2022 года

Обе команды имеют хороший атакующий потенциал: португальцы отличились в каждом матче турнира, швейцарцы не вскрыли только мощную Бразилию. В Лиге наций они без проблем забивали Испании, Чехии и той же Португалии.

Травмы не затронули игроков атаки, зато скосили оборонительных футболистов — особенно критична ситуация у Швейцарии. Но Эльведи и Зоммер все же могут оправиться от простуды к матчу 1/8 финала. Хотя и без потерь сборные выступали в Катаре ненадежно: пропустили в двух играх из трех на групповом этапе. А португальцы вовсе дважды получили по два гола.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.10.