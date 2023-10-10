Фавориты определились.

11 октября стартует очередной регулярный сезон НХЛ — в матче открытия сойдутся «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз». «Спорт-Экспресс» рассказывает о шансах команд на победу в Западной и Восточной конференциях. Прошлогодним обладателем Кубка Стэнли оказался как раз чемпион Запада — «Вегас Голден Найтс».

Восточная конференция

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают главным фаворитом на первое место «Востока» «Торонто Мэйпл Лифс». В прошлой регулярке «Кленовые листья» финишировали лишь четвертыми, а из плей-офф вылетели уже во второй стадии. Летом команда неплохо поработала на трансферном рынке и сохранила лидера Остона Мэттьюса, с которым продлила контракт на четыре года. Коэффициент на триумф канадцев — 5.50.

Равные шансы, по мнению экспертов, у «Каролины Харрикейнз» и «Нью-Джерси Девилз» — на то, что кто-то из них займет первое место, можно поставить за 6.50. В минувшем сезоне представители «Востока» финишировали на второй и третьей строчках соответственно. А «Девс» еще и повторили клубный рекорд по количеству побед подряд — осенью сверкнули 13 успешными матчами (во всей НХЛ это девятый результат).

Неплохие возможности у «Нью-Йорк Рейнджерс»: взять викторию Артемия Панарина и партнеров можно за 8.50. В предыдущем розыгрыше «синерубашечники» финишировали только пятыми. Зато в безоговорочно лучший коллектив прошедшей регулярки «Бостон Брюинз» (набрали 135 очков) аналитики верят еще слабее — их триумф оценили в 9.50, такой же коэффициент предложен на финалиста Кубка Стэнли «Флориду Пантерз».

Поставить на «Тампу-Бэй» можно за 10.5: в прошлом чемпионате команда припарковалась шестой, а плей-офф покинула уже в первой стадии. При этом «Молнии» в четырех последних сезонах трижды выступали в финале Кубка Стэнли (две победы), в атаке у них разрывает Никита Кучеров (113 результативных действий в минувшей регулярке), а ворота защищает один из лучших голкиперов НХЛ Андрей Василевский.

Также приличные шансы есть у следующих клубов:

• «Питтсбург Пингвинз» — за 15.0;

• «Баффало Сейбрз» — за 18.0;

• «Оттава Сенаторз» — за 20.0.

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Западная конференция

Эксперты не выявили однозначного фаворита «Запада»: одинаковый коэффициент предложен на триумф сразу трех представителей — «Колорадо Эвеланш», «Эдмонтон Ойлерз» и «Вегас Голден Найтс», лучшую команду Западной конференции в прошлом сезоне, а также действующего обладателя Кубка Стэнли. Сыграть на то, что кто-то из этих клубов финиширует выше всех, можно за 5.70.

В минувшей регулярке «Вегас» ненамного опередил оппонентов, которые финишировали прямо за победителем, — отрыв составил всего два очка. За «Эдмонтон» выступают два лучших бомбардира последнего чемпионата — Коннор Макдэвид (153 результативных действия) и Леон Драйзайтль (128). Топ-звезды имеются и в ростерах соперников «нефтяников»: у «Колорадо» блистают Натан Маккиннон и Микко Рантанен, за «Вегас» — Джек Айкел и Джонатан Маршессо.

Поставить на финишировавший четвертым в предыдущем сезоне «Даллас Старз» можно с коэффициентом 7.00. Тогда «Шерифы» лишь на одно очко отстали от «Колорадо» и «Эдмонтона». Пятый фаворит «Запада» — «Лос-Анджелес Кингз»: на коллектив Тодда Маклеллана предложена котировка 12.0, в прошлой регулярке она пришвартовалась как раз на пятой строчке.

А еще неплохие возможности выиграть на «Западе» имеют следующие команды:

• «Калгари Флэймз» — за 16.0;

• «Миннесота Уайлд» — за 16.0;

• «Сиэтл Кракен» — за 18.0;

• «Виннипег Джетс» — за 20.0.

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