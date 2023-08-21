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Сегодня, 13:15

Месси оформил 10+1 за семь матчей Кубка лиг. Сколько аргентинец заколотит в возобновленной МЛС?

Прогнозы на результативные действия Лионеля Месси в МЛС, коэффициенты букмекерской компании ФОНБЕТ
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Лионель Месси («Интер Майами»).
Фото Global Look Press
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Лионель ярко стартовал в «Интер Майами».

21 августа для «Интер Майами» возобновится сезон МЛС, который прерывался на розыгрыш Кубка лиг. Клуб Дэвида Бекхэма занимает последнюю строчку в чемпионате США, но в совместном с Мексикой турнире забрал золотые медали. «Цапли» обязаны успеху Лионелю Месси, который ворвался в команду прямо перед Кубком и оформил на нем 10+1 по системе «гол+пас» за семь игр. Теперь аргентинцу предстоит дебют в регулярном американском чемпионате.

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Сколько голов забьет Месси?

Экс-нападающий «Барселоны» показал выдающуюся игру на Кубке лиг: Лео подъехал в «Интер» перед первым матчем и вышел в нем только на замену, но за 36 минут на поле успел вонзить победный мяч в ворота мексиканского «Крус Асуль». Далее Месси неизменно выходил с капитанской повязкой, в трех поединках подряд оформил по дублю, а всего за семь встреч на турнире настрелял 10+1 по системе «гол+пас».

Команда из Майами обязана успеху аргентинцу — он же стал автором единственного мяча «Интера» с игры в финале («цапли» одолели «Нэшвилл» в серии пенальти). После победы в Кубке лиг Лео стал самым титулованным футболистом в истории: трофей оказался для него 44-м в карьере.

Месси действовал с убийственной скорострельностью: на гол в Кубке лиг семикратный обладатель «Золотого мяча» тратил всего по 60 минут. К примеру, в «Барселоне» на один точный удар у аргентинца уходило примерно 94 минуты, в «ПСЖ» — вообще 203.

Теперь Лео ворвется в МЛС, где «Интеру» в этом сезоне осталось провести еще 12 туров. Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ полагают, что этот отрезок окажется для Месси результативным. Тотал его голов больше 8.5 идет за 1.60, ТМ 8.50 — за 2.20. На первые восемь мячей в «Майами» аргентинец потратил всего пять матчей.

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Как Лео будет забивать?

Дебютный мяч за «Интер» аргентинец вонзил шикарным ударом со штрафного на 94-й минуте матча против «Крус Асуля». В 1/8 финала с «Далласом» Лео повторил трюк со спасением голом со стандарта в конце встречи — тогда аргентинец вытянул ничью (4:4) выстрелом на 85-й минуте. Итого нападающий два из 10 мячей в семи играх оформил со штрафных.

Правда, букмекеры сомневаются, что Месси хотя бы повторит такую результативность со стандартных положений в оставшихся 12 турах МЛС. Тотал голов аргентинца со штрафных больше 1.5 доступен за 2.30, коэффициент на обратный рынок — 1.55.

С пенальти Лео отличался еще реже: аргентинец реализовал две попытки в послематчевых сериях пенальти — в 1/8 финала и в решающем поединке турнира. Оба раза Месси первым подходил к точке в составе «цаплей». Но два 11-метровых, которые «Интер» заработал непосредственно в основное время, пробивал не аргентинец, а нападающий Джозеф Мартинес. Венесуэлец исполнил удары в 1/16 и в 1/4 финала.

При этом эксперты больше верят в голы Лионеля с пенальти, чем в реализованные штрафные. Тотал голов Месси с пенальти больше 2.5 можно взять за 1.52, ТМ 2.5 — за 2.35.

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Сколько голевых отдаст Месси?

С ассистами в «Интере» у Лео пока туго: за 10 встреч Кубка лиг он вырезал лишь одну голевую — в матче группового этапа с «Атлантой» снабдил мячом Роберта Тейлора. Больше за 594 минуты на поле аргентинец не ассистировал, хотя в «ПСЖ» Месси куда чаще помогал партнерам забить — один раз за 186 минут. Видимо, в «Майами» слишком сильно отличается качество партнеров.

При этом в МЛС аналитики ждут от нападающего голевые передачи: тотал ассистов больше 7.5 предложен за 1.85, обратный рынок можно оформить с такой же котировкой.

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Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
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 - : -
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