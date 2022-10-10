В первой встрече они устроили свое шоу.

В ответном матче Лиги чемпионов «ПСЖ» попробует отомстить «Бенфике». Игра четвертого тура группового этапа начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Парк де Пренс». В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бенфика» 11 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что лучшие шансы на победу в матче у «ПСЖ». Поставить на парижан можно за 1.36, это примерно 73% вероятности исхода. Успех «Бенфики» оценили в крупные 7.80 (12%), ничью — в 5.80 (15%).

Если считаете, что «Бенфика» второй раз не проиграет Месси и компании, оформите ставку за 3.30.

Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(-1.5) за 1.96 или Ф2(+1.5) за 1.90.

Эксперты твердо уверены в результативности матча — поставить на тотал больше 2.5 мяча можно всего за 1.41.

Вариант «обе забьют» тоже не подвергается сомнению и доступен за 1.64.

Два мяча, по мнению аналитиков, «ПСЖ» забьет легко, коэффициент на ИТБ1 (1.5) — 1.33. Если котировка не устраивает, можно взять ИТБ1 (2.5) за 2.07.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу «ПСЖ» за 8.20.

«ПСЖ» — «Бенфика»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 11 октября 2022 года

«ПСЖ» не знает поражений уже больше полугода — последний раз парижане уступили в марте в Лиге чемпионов, и с тех пор болельщики ни разу не расстраивались. Что интересно, у «Бенфики» примерно похожая ситуация — португальцы проиграли в мае, а с тех пор в официальных матчах очки теряли только в ничейных встречах.

Очный матч стал интереснейшим — на «Эштадиу Да Луж» команды реально могли закончить встречу с хоккейным счетом. Хотя, что удивительно, на двоих «ПСЖ» и «Бенфика» собрали смешные 1.76 xG, но это мало отражает реальность. Точно также слабо об игре говорит тот факт, что Месси забил чудо-мяч, а «Бенфика» сравняла лишь благодаря автоголу.

На самом же деле команды натурально расстреливали друг друга — при помощи сольных проходов, дальних выстрелов и ударов через себя. Но весь футбольный праздник испортили вратари — Доннарумма сделал шесть сейвов, а его визави Влаходимос — семь. Оба вратаря, по данным статистических порталов, получили прекрасные оценки. Голкипер «Бенфики» стал лучшим игроком команды в том матче, а Доннарумма уступил только Месси. Кстати, поставить на гол Лео можно за 2.00.

Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Бенфика»

Первый матч подарил множество голевых моментов, обе команды показали, что у них нет никаких проблем наколотить множество мячей. Другое дело — вратари, каждый из них сыграл на высочайшем уровне. На двоих Влаходимос и Доннарумма отбили 13 ударов, голом завершился только один выстрел в створ. Так что вопрос теперь только в том, смогут ли они повторить успех. Если нет — то мячи с обеих сторон зрители увидят, и не раз.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ2.5 за 1.79.