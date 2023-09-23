«ПСЖ» и «Марсель» подошли к дерби Франции в плохой форме. Не зарешает даже Мбаппе

Хотя Килиан — флагман «Парижа» в этом сезоне.

В центральном матче шестого тура чемпионата Франции сойдутся одни из самых титулованных клубов страны — «ПСЖ» и «Марсель». Игра пройдет 24 сентября в Париже на стадионе «Парк де Пренс», стартовый свисток арбитра Вилли Делажо прозвучит в 21.45 по московскому времени. В России легально не показывают лигу 1.

Коэффициенты букмекеров на матч лиги 1 «ПСЖ» — «Марсель» 24 сентября 2023 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, хозяева — серьезные фавориты. Победа парижан предложена с котировкой 1.65, что составляет примерно 59% вероятности. Выигрыш гостей можно взять за 4.97 (19%), даже на ничью доступен меньший коэффициент 4.38 (21%).

В феврале «Олимпик» прихлопнул «ПСЖ» в 1/8 финала Кубка Франции (2:1). Поставить на то, что в предстоящей встрече провансальцы хотя бы не уступят, можно за 2.31.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода поединка намекают на превосходство хозяев:

• 1:1 — за 8.00;

• 2:1 в пользу «Парижа» — за 8.25;

• 2:0 — за 9.25.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.49, ТМ 2.5 — за 2.39. Команды пробивали отметку в три забитых мяча в шести из последних 10 очных столкновений.

Рынок «обе забьют» доступен за 1.60, обратный вариант оценен в 2.35.

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«ПСЖ» — «Марсель»: прогноз и анализ матча лиги 1 24 сентября 2023 года

После пяти туров команды расположились в таблице поблизости. «Марсель» с девятью очками занял третью позицию, «ПСЖ» с восемью — пятую. При этом «Олимпик», в отличие от парижан, еще ни разу не уступил в чемпионате. Столичный клуб в прошлом туре проиграл «Ницце» (2:3).

Оба коллектива в середине недели стартовали на групповом этапе еврокубков. «Париж» расправился с дортмундской «Боруссией» (2:0) в Лиге чемпионов, провансальцы выковали ничью с «Аяксом» (3:3) в Лиге Европы. Раздел очков с амстердамцами стал уже третьим подобным результатом для «Марселя» во всех турнирах.

Бело-голубые играли с «Аяксом» уже без главного тренера Марселино Гарсии, который покинул пост в среду. Под руководством испанца команда провела всего семь матчей во всех турнирах: сейчас «Олимпик» находится без рулевого.

Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Марсель»

В последние годы дерби Франции часто оставалось за парижанами — они победили в семи из последних 10 встреч. Но в этом сезоне парни Луиса Энрике пока выглядят не очень уверенно: в пяти стартовых турах справились только «Лансом» (3:1) и «Лионом» (4:1), а в предыдущем туре вообще уступили «Ницце» (1:3).

При этом «Марсель» тоже находится не в лучшем состоянии — хоть и не проиграл в чемпионате ни разу. Трижды провансальцы сыграли вничью, а за два предыдущих тура лиги 1 вымучили только один меткий выстрел. «Париж» тоже не впечатляет стабильной результативностью: «Лансу» и «Лиону» столичный коллектив вонзил семь из 10 мячей в лиге, а на остальные три поединка оставил лишь три гола. К тому же «ПСЖ» очень сильно зависит от Килиана Мбаппе — на его счету 67% точных ударов команды в этом сезоне (восемь из 12).

Рекомендуемая ставка: ТМ 3 за 1.78.

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