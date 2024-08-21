Дембеле и Барколя вскрыли «Гавр» Кузяева на последних минутах. Против «Монпелье» будет проще

«ПСЖ» обыграл соперника в 10 последних встречах.

23 августа «ПСЖ» во втором туре чемпионата Франции примет «Монпелье». Игра на «Парк де Пренс» начнется в 21.45 по московскому времени, прямую трансляцию всех матчей лиги 1 можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч лиги 1 «ПСЖ» — «Монпелье» 23 августа 2024 года

Букмекеры считают парижан однозначными фаворитами: успех команды Луиса Энрике предложен с котировкой 1.33, вероятность этого исхода — примерно 74%. Победа гостей дана с коэффициентом 8.20 (11%) — это наименее ожидаемый исход поединка. Ничья идет за 6.00 (15%).

Победная серия «ПСЖ» над «Монпелье» в чемпионате составляет 10 игр. Поставить на непоражение «паладинов» можно с коэффициентом 3.46.

Наиболее реальные, по мнению аналитиков, результаты встречи полностью отражают превосходство хозяев:

• 2:0 — за 7.80;

• 2:1 — за 8.00;

• 3:0 и 3:1 — за 8.80.

Тотал больше 3.5 гола предложен за 1.91, ТМ 3.5 — за 1.89.

Вероятность увидеть обмен забитыми мячами оценена в 1.62, вариант «обе забьют — нет» доступен за 2.20.

«ПСЖ» — «Монпелье»: прогноз и анализ матча лиги 1 23 августа 2024 года

Парижане начали сезон трудовой победой над «Гавром» (4:1). Несмотря на крупный счет, парни Луиса Энрике были очень близки к потере очков — до 85-й минуты счет был равным, а на 54-й судьи еще и отменили второй мяч андердога. На 85-й и 86-й вышедшие на замену Усман Дембеле и Брэдли Барколя вывели «ПСЖ» вперед, а на 90-й минуте Рандаль Коло Муани с пенальти довел счет до крупного.

Против «Гавра» победу принесли игроки, вышедшие на замену: Дембеле и Барколя появились только на 71-й минуте, Коло Муани выпорхнул на 20-й из-за травмы Гонсалу Рамуша. Причем его гол с пенальти вполне мог и не состояться — изначально пробить собирался Дембеле, но при помощи Витиньи Рандаль забрал мяч себе. Сопровождалось это небольшим конфликтом. Впрочем, о его развитии ничего не сообщалось.

Состав парижан на первый тур действительно удивил. В основе появился 16-летний Ибрагим Мбайе — футболист 2008 года рождения. Также странным выглядел выбор Йорама Заге на левый фланг обороны, 18-летний парень появился вместо Нуну Мендеша или Лукаса Бералдо, который тоже может закрыть позиции. Вдобавок на скамейке остались Маркиньос, Дембеле и Барколя — важные игроки прошлогоднего «ПСЖ». А вот Матвей Сафонов пока не дебютировал — в воротах играл Джанлуиджи Доннарумма.

«Монпелье» в первом туре сыграл вничью со «Страсбургом» (1:1). Команда Мишеля Дер Закаряня в этом сезоне, вероятно, будет ближе к борьбе за выживание. Transfermarkt оценивает ее состав всего в 91,4 миллиона евро — дешевле в лиге 1 лишь пять клубов. Также «паладины» никак не усилились летом, зато потеряли важнейшего защитника — Максим Эстев переехал в «Бернли» за 12 миллионов евро.

Травмы и дисквалификации перед матчем «ПСЖ» — «Монпелье» 23 августа 2024 года

У хозяев травмированы защитники Преснель Кимпембе и Лукас Эрнандес, а также нападающий Гонсалу Рамуш.

У гостей недоступен только Вахби Хазри.

«ПСЖ» — «Монпелье»: статистика личных встреч

Парижане обыграли соперника в 10 последних играх чемпионата. «Монпелье» в последний раз оказался сильнее в апреле 2019 года. Всего команды встречались 75 раз: у «ПСЖ» 36 побед при 17 проигрышах.

Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Монпелье»

«Монпелье» — один из любимых соперников «Парижа»: 10-матчевая победная серия, в девяти из этих игр парижане отличились минимум три раза. Хорошую результативность бригада Луиса Энрике показала и в первом туре с «Гавром» — заколотила четыре. «Паладины» же выглядели блекло даже на фоне «Страсбурга». Вероятно, на домашнем стадионе «ПСЖ» продлит удачную серию.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.89.