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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:45

Сафонов может дебютировать за «ПСЖ» сразу в Лиге чемпионов. В соперниках у столичных — главная сенсация прошлого сезона ла лиги

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Жирона» 18 сентября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Матвей Сафонов («ПСЖ»).
Фото Getty Images
Матвей Сафонов, Жоау Невеш, Вильян Пачо и Дезире Дуэ («ПСЖ»).
Фото Getty Images
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Переход на новый уровень дается каталонцам непросто.

18 сентября «ПСЖ» сыграет с «Жироной» в первом туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало — в 22.00 по московскому времени. Команды рассудит немецкий арбитр Даниэль Зиберт. Прямую трансляцию поединка проведет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
18 сент, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Жирона

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Жирона» 18 сентября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline ждут победы парижан: поставить на парней Луиса Энрике можно за 1.41, это приблизительно 68% вероятности результата. Выигрыш «Жироны» оценили в 7.00 (14%), ничью — в 5.40 (18%).

Если верите, что каталонцы наберут очки в дебютном матче в ЛЧ, возьмите опцию Х2 за 3.05.

Тотал больше трех голов идет за 1.67, ТМ 3 — за 2.13. На «обе забьют» дали коэффициент 1.66, обратный рынок доступен за 2.14.

Четыре из пяти наиболее вероятных итогов поединка, согласно мнению экспертов, указывают на победу «ПСЖ»:

  • 2:0 — за 7.40;

  • 2:1 — за 7.60;

  • 1:0 — за 9.00;

  • 3:0 — за 9.00;

  • 1:1 — за 9.00.

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«ПСЖ» — «Жирона»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 18 сентября 2024 года

Парижане словно не заметили потерю Килиана Мбаппе — стартовали в лиге 1 с разгромов над «Гавром» (4:1) и «Монпелье» (6:0), а затем уверенно разобрались с «Лиллем» (3:1) и «Брестом» (3:1). Столичный клуб единолично лидирует в таблице: оторвался от «Марселя» и «Монако» на два очка, от «Ланса» — на четыре.

В атаке красно-синих зажигают Брэдли Барколя и новичок Жоау Невеш — у француза четыре забитых мяча, у португальца четыре ассиста. Усман Дембеле — лучший по «гол + пас» (3+2). Топ-5 по баллам за результативность замыкают Марко Асенсио и Ашраф Хакими — у обоих 1+2.

На общем этапе Лиги чемпионов команде Луиса Энрике предстоят домашние матчи с «Жироной», ПСВ, «Атлетико» и «Манчестер Сити». На выезде «ПСЖ» сыграет с «Арсеналом», «Баварией», «Зальцбургом» и «Штутгартом».

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Весьма вероятно, что в поединке с «Жироной» за «ПСЖ» дебютирует Матвей Сафонов: Джанлуиджи Доннарумма получил мышечное растяжение в субботней игре с «Брестом» и выбыл из строя как минимум на неделю. Из конкурентов у россиянина остался только 23-летний Арнау Тенас — воспитанник «Барселоны» и основной кипер олимпийской сборной Испании, которая взяла золото на Играх в Париже.

Пока Сафонов выходил в свитере столичного клуба лишь однажды — в товарищеском матче против «Штурма» (2:2), который состоялся седьмого августа. Хотя Матвей мог дебютировать за парижан еще во встрече с «Брестом» — Доннарумма пропустил предматчевую тренировку из-за рождения первенца. Предполагалось, что итальянца даже не включат в заявку, чтобы он провел время с семьей. Но Джиджи все же вышел в основе и отыграл все 90 минут. Зато россиянин поучаствовал в традиционной церемонии для новичков — его торжественно представили на «Парк де Пренс» вместе с Жоау Невешем, Вильяном Пачо и Дезире Дуэ.

Матвей Сафонов, Жоау Невеш, Вильян Пачо и Дезире Дуэ («ПСЖ»).
Фото Getty Images

В прошлом сезоне «Жирона» стала главной сенсацией ла лиги — долгое время шла среди претендентов на чемпионство, а затем боролась с «Барселоной» за второе место. Команда Мичела дважды прихлопнула сине-гранатовых (4:2, 4:1), но все равно осталась третьей. Впрочем, этот факт вряд ли сильно расстроил жиронцев, ведь они впервые в истории клуба пробились в еврокубки — причем сразу в Лигу чемпионов.

Выход в главный евротурнир не помог бело-красным сохранить лидеров: лучший бомбардир ла лиги Артем Довбик перебрался в «Рому», а лучший ассистент команды Савиньо — в «Манчестер Сити». Алеиш Гарсия стал игроком «Байера», Ян Коуто ушел в дортмундскую «Боруссию», а Эрик Гарсия вернулся в «Барсу».

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Перестройка дается «Жироне» непросто: команда Мичела начала сезон с ничьей против «Бетиса» (1:1) и крупного поражения от «Атлетико» (0:3). Победы над «Осасуной» (4:0) и «Севильей» (2:0) немного скрасили ситуацию, но в воскресенье бело-красные разгромно влетели «Барсе» (1:4) в каталонском дерби. После пяти туров жиронцы зависли на восьмой строчке, отставание от топ-4 составляет четыре балла.

В дебютной лигочемпионской кампании «Жирона» съездит в гости к «ПСЖ», а также к ПСВ, «Штурму» и «Милану». На «Монтиливи» бело-красные примут «Фейеноорд», братиславский «Слован», «Ливерпуль» и «Арсенал».

Травмы и дисквалификации перед матчем «ПСЖ» — «Жирона»

Помимо Джанлуиджи Доннаруммы в лазарете столичного клуба находятся Преснель Кимпембе, Люка Эрнандес и Гонсалу Рамуш. У каталонцев потерь нет.

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«ПСЖ» — «Жирона»: статистика личных встреч

Поединок на «Парк де Пренс» станет первым в истории противостояния команд — ранее они не пересекались ни в официальных, ни в товарищеских матчах.

Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Жирона»

На старте сезона парижане безжалостны к соперникам: в каждом из четырех туров лиги 1 забили от трех мячей и больше. Для окончания серии нет никаких предпосылок: в воскресенье каталонцы разгромно влетели «Барселоне» (1:4), а за три недели до этого — «Атлетико» (0:3).

Рекомендуемая ставка: ТБ 3.5 за 2.11.

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