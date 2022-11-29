Германию спасет только победа, Месси нельзя проиграть Польше. Расклады перед последним туром группового этапа ЧМ

Бразилия, Франция и Португалия уже ждут имена соперников по плей-офф.

Группа A

В этом квартете на выход в плей-офф перед последним туром претендуют только три команды — Катар проиграл оба матча и выбыл из гонки. Две путевки разыграют Нидерланды, Эквадор и Сенегал.

Голландцы сыграют как раз с хозяевами первенства. Для прохода в 1/8 их устроит даже некрупное поражение — с разницей не более двух мячей. На успех Катара аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают коэффициент 17.0. Ничья (6.80) и тем более победа (1.22) гарантируют «Оранье» проход дальше. Правда, первое или второе место команды Луи ван Гала будет зависеть от результата параллельного матча.

В нем встретятся Сенегал и Эквадор. Победа гарантированно позволит африканцам во второй раз в истории сыграть в плей-офф, котировка на их успех — 3.20. Если выиграет Эквадор (2.47), тогда в плей-офф отправится именно он. Причем, если южноамериканцы победят крупнее, чем Нидерланды Катар, тогда они финишируют первыми. Ничья (3.20) устроит обе команды только при условии поражения голландцев со счетом 0:3 и крупнее.

Группа B

Как и в большинстве квартетов, аутсайдера группы B Уэльс в последнем матче устроит исключительно победа, причем крупная — минимум в четыре мяча (также устроит ничья в параллельной игре). Правда, добыть ее нужно в противостоянии с Англией, которую валлийцы никогда не обыгрывали. Успех Бэйла и компании в ближайшей встрече оценен в 8.20. Успех «Трех львов» (1.47) гарантирует им первое место, но и ничья (4.50) выведет в 1/8.

США в битве с Ираном нужна только победа. Взять ее можно за 2.05. Если же успеха (4.00) добьются Азмун и Тареми, то в плей-офф залетят именно они. Ничью, которая тоже будет на руку иранцам, можно взять за 3.50. Правда, в случае «мирного» исхода «Персидским леопардам» нужно ждать отсутствия победы от Уэльса.

Группа C

В этом квартете на лидирует Польша, а значит, именно у нее самые комфортные условия для квалификации в 1/8. В случае победы над Аргентиной, которую предложено оформить за 8.00, Левандовски и компания выйдут в плей-офф с первого места. Также полякам будет достаточно ничьей (4.30). «Альбиселесте» в целом тоже устроит такой результат — если в параллельной встрече Мексика некрупно обыграет Саудовскую Аравию или эти соперники поделят очки. Успех Месси и партнеров (1.50) позволит аргентинцам занять первую строчку.

Мексике нужно обыграть саудовцев (1.69). Причем крупно, и тогда их устроит любой результат игры Аргентина — Польша. Коллектив Ренара тоже не против выиграть (4.90), но и ничья (4.30) в случае поражения аргентинцев или их крупной победы поможет Саудовской Аравии выйти в 1/8. Победа гарантирует «Орлам пустыни» выход в плей-офф.

Группа D

Франция уже пробилась в плей-офф, и только чудо помешает ей занять первую строчку — для этого Австралия должна с разницей более пяти мячей обыграть Данию, а сами французы проиграть Тунису.

Если говорить о более реальных раскладах, то Дании необходима победа над Австралией, котировка — 1.51. Причем обыграть «Соккеруз» нужно крупнее, чем Тунис Францию. Австралии же достаточно сыграть с бронзовыми призерами Евро вничью (4.40) и дождаться отсутствия трех очков у Туниса. Успех с разницей менее пяти мячей ничего для команды Грэма Арнольда не изменит — она все равно финиширует следом за действующими чемпионами мира. Любую победу австралийцев в противоборстве с датчанами можно взять за 7.30.

Тунис устроит победа (7.90) над Францией и ничья во встрече Дании и Австралии.

Группа E

Чтобы и Испания, и Германия не вышли в плей-офф, должно случиться чудо. «Фурия роха» встретится в заключительном матче группы с Японией: победа (1.45) гарантирует ей первое место, ничья (4.70) позволит оказаться в 1/8, но и поражение (8.20) оставит шансы. Чтобы испанцы выбыли, в параллельной встрече Коста-Рика должна победить Германию или Германия должна обыграть костариканцев с разницей примерно +7 мячей.

Япония пройдет в плей-офф в случае победы над Испанией (100%). При ничьей им нужно ждать либо «мира» в игре Коста-Рика — Германия, либо некрупной победы немцев. Поражение их нейтрализует как участника турнира.

Победа над немцами выведет Коста-Рику в 1/8. Только вот шансов для этого очень мало, котировка на успех — 26.0. Ничья (11.5) также сыграет на руку, если Япония уступит Испании.

Германии нужна исключительно победа над Коста-Рикой (1.11). Если японцы проигрывают в параллельном матче, тогда немцы выходят со второго места. Если азиатская сборная играет вничью, тогда команде Флика нужна победа в два мяча. Успех Японии оставит бундесманшафт минимальные шансы на плей-офф — им нужно будет забить больше шести голов.

Группа F

В этом квартете на 1/8 осталось только три претендента — Канада после двух поражений выбыла из борьбы. В заключительном туре она сыграет с Марокко. В случае победы африканцы наберут семь баллов и точно сыграют в плей-офф, коэффициент на это 2.17. Также они станут одними из двух счастливчиков, если сведут матч к ничьей — 3.50. Если же в параллельной встрече Хорватия обыграет Бельгию, то марокканцев устроит даже поражение с любым счетом (3.60).

Бельгийцы железно залетят в топ-16 ЧМ в случае победы над Хорватией — такой исход можно взять за 2.70. Ничья (3.40) позволит обеим командам квалифицироваться дальше, если Марокко уступит Канаде с разницей в четыре мяча. Модрич и компания катапультируются в 1/8 в случае выигрыша (2.75) или ничьей. Поражение оставит им шансы, только если марокканцы проиграют канадцам.

Группа G

Вторую следом за Бразилией путевку в плей-офф от этого квартета в очном матче разыграют Швейцария и Сербия. Команде Драгана Стойковича нужна только победа, которую можно взять за 2.55. Успех Швейцарии (3.00) позволит ей выйти в 1/8, но и ничья (3.30) — неплохой вариант для «Красных крестоносцев». При таком исходе они завершат выступление на мундиале только в том случае, если Камерун обыграет Бразилию с разницей в два и более мяча.

Самим пентакампеонам достаточно набрать один балл, чтобы точно закончить групповой турнир первыми. На ничью главного фаворита с Камеруном котировка — 6.10. Африканцев же устроит (и то не факт) крупная победа — любой их выигрыш доступен за 11.5.

Группа H

Сборной Уругвая для четвертого кряду выхода в плей-офф ЧМ в последнем туре нужно непременно обыграть Гану. Котировка на успех южноамериканцев — 1.70. Правда, им также необходимо следить за развитием параллельной встречи Португалия — Южная Корея и надеяться, что азиаты не одержат крупную победу. Гана в случае триумфа (5.50) в битве с Кавани и Суаресом 100% нырнет в плей-офф. Ничья (3.90) также позволит им пройти дальше, но в том случае, если Португалия не проиграет Корее с разницей более одного мяча.

Португалия уже в 1/8, и ей ничего не нужно — даже в случае поражения от корейцев она едва ли потеряет первую строчку. А вот ребятам Сон Хын Мина победа нужна как воздух, причем чем крупнее, тем лучше. Коэффициент — 4.50.