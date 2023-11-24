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Сегодня, 11:45

«Барса» уступила на «Кампо де Вальекас» дважды подряд. Без Тер Штегена и Гави справиться с «Райо» будет еще труднее

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Райо Вальекано» — «Барселона» 25 ноября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Гави («Барселона»).
Фото Global Look Press
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В этом сезоне «пчелы» уже отняли очки у «Реала».

25 ноября «Барселона» приедет в гости к «Райо Вальекано» в 14-м туре чемпионата Испании. Встреча каталонцев и мадридцев состоится на стадионе «Кампо де Вальекас». Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет поединок в прямом эфире.

Испания. Ла Лига. 14-й тур
25 нояб, 16:00. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
Барселона

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Райо Вальекано» — «Барселона» 25 ноября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали действующих чемпионов Испании фаворитами: поставить на победу сине-гранатовых можно с коэффициентом 1.66, что составляет примерно 67% вероятности. Триумф «Райо» оценили в 5.17 (14%). Ничью — в 4.18 (19%).

Два предыдущих визита каталонцев на «Кампо де Вальекас» завершились поражениями (0:1 и 1:2). Считаете, что хозяева не уступят в третий раз подряд? Опция 1Х доступна за 2.32.

Специалисты ждут яркого футбола. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.13.

Рынок на обмен точными ударами представлен за 1.77, обратный вариант дали за 2.06.

Самый ожидаемый автор гола — Роберт Левандовски. Взятие ворот в исполнении поляка можно взять за 1.96.

Наиболее возможный, по мнению экспертов, итог противостояния — 1:1. На этот результат предложили котировку 7.50.

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«Райо Вальекано» — «Барселона»: прогноз и анализ матча ла лиги 25 ноября 2023 года

Ноябрьский календарь примеры словно испытывает «пчел» на прочность: «Реал», «Жирона» и «Барселона». Первый челлендж парни Франсиско прошли достойно и добыли очко на «Сантьяго Бернабеу» (0:0). Ворота лидера чемпионата прошили уже на пятой минуте, но не удержали преимущество: на 42-й минуте Артем Довбик восстановил равенство, а меткий удар Савио на 65-й принес «жиронцам» викторию.

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Теперь «Райо» предстоит разборка с действующими обладателями титула, но бояться ее, кажется, стоит скорее сине-гранатовым. Каталонцев ожидает непростой выезд — в последний раз они добились успеха на «Кампо де Вальекас» в ла лиге пять лет назад, когда за клуб еще выступал Луис Суарес. Именно дубль уругвайца и принес «Барсе» три очка, причем решающий мяч форвард вкрутил на 90-й минуте. А за три минуты до финального свистка гости и вовсе уступали, пока счет не сравнял Усман Дембеле.

Пару следующих сезонов «пчелы» провели в сегунде, а после возвращения дважды прихлопнули «блауграну» дома (1:0 и 2:1). Более того, ни разу не уступили и на выезде — увозили с «Камп Ноу» как победу (1:0), так и ничью (0:0).

Вдобавок ко всему международная пауза забрала у Хави двух важнейших футболистов основы: Гави получил тяжелейшую травму колена и выбыл до конца сезона, Марк-Андре тер Штеген покинул расположение сборной Германии из-за болей в спине и до сих пор не тренируется. Из положительных новостей — в общую группу вернулся Френки де Йонг, который пропустил два месяца по причине повреждения голеностопа. Ожидается, что нидерландский полузащитник будет готов к поединку против «Райо», но вряд ли появится на поле с первых минут.

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Прогноз и ставка на матч «Райо Вальекано» — «Барселона»

Беспроигрышная серия «пчел» в столкновениях с каталонцами насчитывает уже четыре встречи, три из которых получились «низовыми» — нулевая ничья и две минимальные победы (1:0). Вряд ли тенденция прервется в ближайшие выходные: «блауграна» потеряла ключевого полузащитника, игроки национальных команд вернулись уставшими после международной паузы, а на следующей неделе «Барсе» предстоят поединки с «Порту» в Лиге чемпионов и «Атлетико» в примере, поэтому без ротации на «Кампо де Вальекас» Хави не обойтись. В таких условиях феерить в атаке сложно, а вероятное отсутствие Тер Штегена заставит гостей оглядываться на оборону куда чаще.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 мяча за 2.13.

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ФК Райо Вальекано
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