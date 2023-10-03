«Сити» уступил в двух матчах подряд и теперь едет к «Лейпцигу». Чемпионы Англии никогда не обыгрывали «РБ» в гостях

«Красные быки» пока ни разу не проиграли дома в этом сезоне.

4 октября во втором туре группового этапа Лиги чемпионов встретятся лидеры квартета G — «Лейпциг» и «Манчестер Сити». Поединок состоится на «Ред Булл Арене», стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр — Артур Соареш Диаш из Португалии. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3» покажут игру в прямом эфире.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити» 4 октября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение небесно-голубым: поставить на успех парней Пепа Гвардиолы можно с коэффициентом 1.76, что составляет примерно 48% вероятности результата. Триумф хозяев оценили в 4.48 (26%), «мирный» исход — за аналогичные 4.08 (26%).

«Манчестер Сити» прежде никогда не обыгрывал «красных быков» на выезде — поражение (1:2) и ничья (1:1). Считаете, что «Лейпциг» снова не уступит на своем поле? Опция 1Х доступна за 2.13.

В первом туре обе команды победили с одинаковым счетом (3:1): «РБ» сломил «Янг Бойз», горожане — «Црвену Звезду». Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.66, обратный вариант — за 2.28.

Эрлин Холанн промолчал в стартовом поединке группового этапа, но специалисты считают его наиболее вероятным автором гола в ворота Яниса Бласвиха. На это событие предложили котировку 1.77.

Рынок на обмен точными ударами представлен за 1.66, «обе забьют — нет» дали за 2.24.

Самый ожидаемый, по мнению экспертов, итог противостояния — 1:1. Финиш встречи с таким счетом можно взять за 7.37.

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«РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 4 октября 2023 года

«Красные быки» выйдут на разборку с «горожанами» в статусе лидера квартета G — да, в первом туре обе команды выиграли с одинаковым результатом (3:1), но парни Марко Розе сделали это на выезде, поэтому стоят в таблице выше. При этом победу над «Янг Бойз» вряд ли можно назвать легкой: Мохамед Симакан открыл счет уже на третьей минуте, но через полчаса «Лейпциг» пропустил от Мешака Элиа. Равенство сохранялось до 73-й минуты, пока Ксавер Шлагер снова не вывел гостей вперед. Окончательный итог установил Беньямин Шешко — на второй компенсированной минуте.

«Манчестер Сити» наверняка рассчитывал на то, чтобы раздавить «Црвену Звезду» в экономрежиме, но пришлось попотеть: в первые 45 минут переписали рекорд Лиги чемпионов по ударам за тайм (22), но ушли на перерыв догоняющими. Осман Букари реализовал единственный выстрел красно-белых в сторону створа Эдерсона. Сравняли небесно-голубые быстро — через две минуты после возобновления игры с передачи Эрлина Холанна это сделал Хулиан Альварес. А потом хозяева «Этихада» отличились еще дважды с интервалами в 13 минут — аргентинец оформил дубль, а зафиналил все Родри.

Через четыре дня коллектив Пепа Гвардиолы дома буднично укатал «Ноттингем Форест» (2:0), но закончил первый месяц осени двумя выездными поражениями. 27 сентября горожане экспериментальным составом уступили «Ньюкаслу» (0:1) и вылетели из Кубка лиги, а 30-го попали под «Вулверхэмптон» (1:2). Эта неудача стала для манкунианцев первой в нынешнем розыгрыше АПЛ и прервала триумфальную шеституровую серию с потрясающей разницей 16:3.

«РБ» провел последнюю неделю сентября куда позитивнее: 23-го увез три очка из Менхенгладбаха (1:0), 27-го прошел «Веен» в первом раунде Кубка Германии (3:2), а 30-го едва не обыграл «Баварию» на своем поле. К 26-й минуте «Лейпциг» вел 2:0 благодаря голам Лоиса Опенда и Кастелло Люкеба. Но точный выстрел Харри Кейна с пенальти вдохнул в партнеров надежду на 57-й минуте, а на 70-й Лерой Сане помешал хозяевам одолеть мюнхенцев в третий раз подряд.

После проигрыша «Байеру» в первом туре «красные быки» несокрушимы в бундеслиге: четыре победы и ничья с общим результатом 14:3. А на «Ред Булл Арене» так и вовсе прекрасны: до раздела баллов с «Баварией» Хави Симонс и компания разгромили здесь идущий на втором месте таблицы «Штутгарт» (5:1) и «Аугсбург» (3:0).

Прогноз и ставка на матч «РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити»

Хозяева на хорошем ходу и еще не проигрывали дома в этом сезоне. У небесно-голубых есть повод опасаться грядущего выезда не только поэтому: парни Пепа Гвардиолы провели на «Ред Булл Арене» два поединка и не победили ни разу. На групповом этапе кампании-2021/22 уступили (1:2), а в стартовой встрече 1/8 финала добились лишь ничьей (1:1). Кстати, ее «Лейпцигу» принес Йошко Гвардиол, выступающий теперь за «горожан». На исходе сентября манкунианцев постигла осенняя хандра, и драйвовые «красные быки» вполне могут этим воспользоваться.

Рекомендуемая ставка: «Лейпциг» не уступит за 2.13.

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