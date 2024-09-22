Мбаппе и Винисиус устрашают. «Реал» планирует продлить удачную серию встреч с «Алавесом»

«Бланкос» обыграли соперника в пяти матчах подряд.

«Реал» в седьмом туре чемпионата Испании примет «Алавес» — одну из главных неожиданностей на старте ла лиги. Игра пройдет 24 сентября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2», эфир стартует в 21.50 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Реал» — «Алавес» 24 сентября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline уверены в победе хозяев: поставить на коллектив Карло Анчелотти можно с коэффициентом 1.18, вероятность этого исхода — приблизительно 84%. Выигрыш «уничтожителей бобов» предложен с котировкой 15.0 (5%) — это наименее возможный исход встречи. Ничья идет за 7.80 (11%).

Последние пять очных поединков команд закончились в пользу «Реала». Шанс того, что «Алавес» не уступит в предстоящей игре, оценен в 5.24.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата поединка отражают превосходство «бланкос»:

• 2:0 — за 5.20;

• 3:0 — за 5.80;

• 1:0 — за 6.60.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.51, ТМ 2.5 — за 2.43.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 2.32, вариант «обе забьют — нет» дан за 1.56.

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«Реал» — «Алавес»: прогноз и анализ матча ла лиги 24 сентября 2024 года

Кажется, мадридцы перебороли проблемы старта сезона — к «Алавесу» подошли после четырех подряд побед во всех турнирах, забив в каждом матче минимум два мяча. Постепенно растет результативность Винисиуса Жуниора и пришедшего летом Килиана Мбаппе: первый настрелял в ла лиге три мяча, второй — четыре. Правда, звезды «Реала» немало отличаются с пенальти: француз реализовал уже три 11-метровых, бразилец — два. Неплохо адаптируется и 18-летний новичок Эндрик: у него уже два гола во всех турнирах, а в матче Лиги чемпионов со «Штутгартом» он подарил яркий хайлайт — в контратаке не поделился мячом со статусными партнерами и сам завершил ударом из-за штрафной.

«Да, я могу быть несправедлив, потому что он хорошо тренируется, крайне серьезен и видно, что он очень качественный игрок. Но дело в том, что, с другой стороны, перед ним есть Винисиус, Родриго, Мбаппе... Ему необходимо проявить немного терпения», — оценил роль фрешмена Карло Анчелотти.

Также «Реал» мало пропускает: за восемь матчей во всех соревнованиях вынул мяч из ворот лишь четыре раза. Могло быть на один меньше — в прошлом туре с «Эспаньолом» (4:1) Тибо Куртуа пропустил после индивидуальной ошибки. Самая серьезная тревога в составе «бланкос» связана с Джудом Беллнгемом: англичанин пока далек от результативности прошлого сезона (все-таки теперь играет глубже) и, возможно, получил уже вторую травму. В игре с каталонцами Джуд повредил плечо, до этого он пропустил около месяца.

«Алавес» очень резво начал чемпионат: набрал 10 очков в шести турах и разместился на пятой строчке, хотя в прошлом сезоне финишировал только 10-м, а в кампании-2022/23 еще выступал в сегунде. Причем «уничтожители бобов» заработали баллы против серьезных соперников: обыграли «Реал Сосьедад» и «Севилью» (по 2:1) и сыграли вничью с «Бетисом» (0:0). Неплохо в состав вписался пришедший летом из «Порту» нападающий Тони Мартинес — уже два гола в четырех играх ла лиги.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Реал» — «Алавес»

У хозяев не хватает Давида Алабы, Эдуардо Камавинги, Дани Себальоса и Браима Диаса — все травмированы. Также под вопросом участие Беллингема.

У гостей выбыл только правый защитник Уго Новоа.

«Реал» — «Алавес»: статистика личных встреч

«Реал» обыграл соперника в пяти последних встречах. Всего команды играли друг с другом 42 раза: в 34 играх сильнее оказался «Мадрид», «Алавес» — лишь в пяти.

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Алавес»

Мадридцы могут много забить даже без Беллингема: в двух последних играх вонзили три «Штутгарту» и четыре «Эспаньолу». К тому же в четырех из пяти предыдущих очных поединков с «Алавесом» они отличались минимум трижды. Набирают ход Мбаппе и Винисиус, полезно действуют Родриго и Эндрик (по два гола во всех турнирах).

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.90.

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