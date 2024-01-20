Прогнозы на спорт
Сегодня, 11:15
21 января «Реал» и «Альмерия» сыграют в 21-м туре чемпионата Испании. Матч начнется в 18.15 по московскому времени на арене «Сантьяго Бернабеу». Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Команды рассудит арбитр Франсиско Эрнандес Маэсо.
Аналитики назвали «Реал» безальтернативным фаворитом. Победу сливочных можно взять с мизерным коэффициентом 1.16, вероятность этого результата — около 85%. «Мирный» исход оценен в 9.00 (10%), успех гостей — крупными 16.0 (5%).
«Мадрид» победил в восьми матчах против «Альмерии» подряд. На сенсационную ничью или триумф красно-белых можно поставить за 5.76.
Эксперты ожидают разгром. ТБ 3.5 гола идет за 1.76, ТМ 3.5 — за 2.10.
Бланкос пропустили в четырех матчах подряд. Опция «обе забьют» оценена в 1.89, обратный рынок дан за 1.91.
Наиболее вероятный счет — 3:0 в пользу хозяев. Эксперты предлагают на него коэффициент 7.28.
С одной стороны, мадридцы на хорошем ходу: во всех турнирах у них лишь два поражения и еще три ничьих. С другой — проигрыш в предыдущем матче стоил бланкос возможности оформить первый в истории требл: в 1/8 финала Кубка Испании они проиграли «Атлетико» (2:4). До этого сливочные уступили в сентябре — причем тем же «индейцам» (1:3).
В остальном у команды Карло Анчелотти все хорошо — она лидирует в чемпионате Испании по потерянным очкам: сейчас на вершине «Жирона», но у бланкос есть игра в запасе. У «Реала» лучшая оборона в лиге (пропущено всего 11 мячей) и вторая лучшая атака (40 забитых) после «Жироны» (46).
В Лиге чемпионов мадридцы вышли в плей-офф с первого места, выиграв все шесть поединков в группе с «Наполи», «Брагой» и «Унионом». А в финале Суперкубка Беллингем и компания смяли «Барселону» (4:1).
Джуд — главная звезда мадридцев: у него 13 голов и пять ассистов в ла лиге. При этом Анчелотти испытывает проблемы в обороне: его команда потеряла из-за травм ключевых защитников Давида Алабу и Эдера Милитао, а также Лукаса Васкеса и Тибо Куртуа. Поэтому играть в защите приходится опорнику Орельену Тчуамени.
«Реал» бился с «Альмерией» 15 раз за 17 лет и уступил лишь однажды — в далеком 2008-м. Еще дважды команды сыграли вничью. В последних восьми поединках бланкос брали верх.
«Альмерия» — глухой аутсайдер ла лиги. Команда Гаиски Гаритано идет на последнем месте с нулем побед за сезон, 14 поражениями и 43 пропущенными мячами — ни одна команда не доставала мяч из сетки так часто. Единственная победа «Альмерии» в этом сезоне случилась в октябре, когда в Кубке Испании ей проиграла «Талавера» (0:2). Впрочем, еще в декабре красно-белых из турнира выбила команда третьего дивизиона Испании «Барбастро» (0:1).
Лучший бомбардир «Альмерии» — Серхио Аррибас — отличился пять раз и еще однажды ассистировал. У Гаритано есть одна потеря — из-за травмы лодыжки недоступен Ибраима Коне. Но малиец провел всего восемь встреч в сезоне и ни разу не отличился за этот срок, так что вряд ли именно его не хватает сопернику «Реала», чтобы оттолкнуться от дна.
Трудно представить, что самая пропускающая оборона Испании остановит одну из лучших атак чемпионата. О том же говорит история встреч с единственным поражением мадридцев от красно-белых 16 лет назад. Кроме того, «Реал» в этом сезоне лишь раз не победил при родных фанатах, сыграв по нулям с «Райо Вальекано» в ноябре. А крупная победа над аутсайдером загладит вину перед болельщиками за обидное поражение от «Атлетико» в Кубке Испании.
Рекомендуемая ставка: победа «Реала» и ТБ 3.5 за 1.76.