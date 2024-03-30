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30 марта, 15:15

Календарь «Реала» в ближайший месяц — кошмар. Первое испытание — разборка с «Атлетиком» без набравшего сумасшедшую форму Вини

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Реал» — «Атлетик» 31 марта 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Винисиус («Реал Мадрид»).
Фото Getty Images
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Зато после дисквалификации вернулся Джуд Беллингем.

31 марта мадридский «Реал» примет «Атлетик» из Бильбао в 30-м туре чемпионата Испании. Поединок пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный судья — Хавьер Альберола Рохас. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет матч в прямом эфире.

Испания. Ла Лига. 30-й тур
31 мар, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Атлетик

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Реал» — «Атлетик» 31 марта 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline назвали хозяев фаворитами: поставить на парней Карло Анчелотти можно с котировкой 1.48, это примерно 64% вероятности. Триумф «Атлетика» оценили в 6.60 (15%). Ничью — в 4.70 (21%).

В прошлом сезоне баски отняли очки у «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» (1:1). Верите, что они не уступят и в этот раз? Опция Х2 ждет вас за 2.75.

Эксперты ожидают результативный поединок. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.69, обратный вариант доступен за 2.13.

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Рынок на обмен точными ударами представлен за 1.84, «обе забьют — нет» дали за 1.96.

В первом круге мадридцы победили всухую (2:0). Как минимум на один гол в исполнении красно-белых предложили коэффициент 1.66.

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«Реал» — «Атлетик»: прогноз и анализ матча ла лиги 31 марта 2024 года

Два предыдущих тура сливочные провели без Джуда Беллингема — англичанин отбывал дисквалификацию за удаление в скандальной игре с «Валенсией» (2:2). Но мадридцы словно не ощутили потери лидера — отгрузили по четыре мяча «Сельте» (4:0) и «Осасуне» (4:2).

Парни Карло Анчелотти победили в восьми из 12 последних матчей — на этом отрезке у них всего четыре ничьих. Особенно хорош в марте был Винисиус — сделал по дублю в ворота «Валенсии» и «Осасуны», а еще огорчил «Лейпциг» и «Сельту». Бразилец не забивал в четырех встречах подряд полтора года — с сентября 2022 года. Продлить серию в ближайшее воскресенье уже точно не удастся — форвард не сыграет из-за перебора желтых карточек.

«Реал» на пороге непростого месяца: два поединка с «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов разбавит насыщенный календарь примеры. В ближайших турах предстоят матчи с обоими финалистами Кубка Испании — «Атлетиком» и «Мальоркой». А еще класико против «Барселоны» и выезд в Сан-Себастьян к «Реал Сосьедад».

Против клуба из Бильбао без Винисиуса будет тяжело. Помимо успешного движения по сетке Кубка Короля, откуда последовательно вышвырнули «Барсу» (4:2) и «Атлетико» (1:0, 3:0), баски втиснулись в топ-4 примеры. У красно-белых лишь два поражения в 2024 году — от «Валенсии» (0:1) и «Бетиса» (1:3). А еще самая надежная оборона ла лиги после «Реала» — 26 пропущенных мячей против 20 у «бланкос». Да и в прошлом сезоне команда Эрнесто Вальверде разжилась очками на «Сантьяго Бернабеу» — сыграли вничью в заключительном туре (1:1).

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Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Атлетик»

На «Сантьяго Бернабеу» встретятся две самых крепких обороны ла лиги — но это не значит, что игра получится закрытой. В двух последних турах «Мадрид» оформил восемь мячей, а потерю Винисиуса способен компенсировать Джуд Беллингем: англичанин пропустил два матча из-за дисквалификации и явно соскучился по клубному футболу. В первом круге сливочные победили всухую и не ограничились одним точным выстрелом (2:0) — на этот раз поединок может получиться куда результативнее, причем благодаря обеим командам.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3 за 2.15 (если будет ровно три гола, случится возврат).

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ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Реал
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