Зато после дисквалификации вернулся Джуд Беллингем.

31 марта мадридский «Реал» примет «Атлетик» из Бильбао в 30-м туре чемпионата Испании. Поединок пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный судья — Хавьер Альберола Рохас. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет матч в прямом эфире.

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Реал» — «Атлетик» 31 марта 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline назвали хозяев фаворитами: поставить на парней Карло Анчелотти можно с котировкой 1.48, это примерно 64% вероятности. Триумф «Атлетика» оценили в 6.60 (15%). Ничью — в 4.70 (21%).

В прошлом сезоне баски отняли очки у «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» (1:1). Верите, что они не уступят и в этот раз? Опция Х2 ждет вас за 2.75.

Эксперты ожидают результативный поединок. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.69, обратный вариант доступен за 2.13.

Рынок на обмен точными ударами представлен за 1.84, «обе забьют — нет» дали за 1.96.

В первом круге мадридцы победили всухую (2:0). Как минимум на один гол в исполнении красно-белых предложили коэффициент 1.66.

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«Реал» — «Атлетик»: прогноз и анализ матча ла лиги 31 марта 2024 года

Два предыдущих тура сливочные провели без Джуда Беллингема — англичанин отбывал дисквалификацию за удаление в скандальной игре с «Валенсией» (2:2). Но мадридцы словно не ощутили потери лидера — отгрузили по четыре мяча «Сельте» (4:0) и «Осасуне» (4:2).

Парни Карло Анчелотти победили в восьми из 12 последних матчей — на этом отрезке у них всего четыре ничьих. Особенно хорош в марте был Винисиус — сделал по дублю в ворота «Валенсии» и «Осасуны», а еще огорчил «Лейпциг» и «Сельту». Бразилец не забивал в четырех встречах подряд полтора года — с сентября 2022 года. Продлить серию в ближайшее воскресенье уже точно не удастся — форвард не сыграет из-за перебора желтых карточек.

«Реал» на пороге непростого месяца: два поединка с «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов разбавит насыщенный календарь примеры. В ближайших турах предстоят матчи с обоими финалистами Кубка Испании — «Атлетиком» и «Мальоркой». А еще класико против «Барселоны» и выезд в Сан-Себастьян к «Реал Сосьедад».

Против клуба из Бильбао без Винисиуса будет тяжело. Помимо успешного движения по сетке Кубка Короля, откуда последовательно вышвырнули «Барсу» (4:2) и «Атлетико» (1:0, 3:0), баски втиснулись в топ-4 примеры. У красно-белых лишь два поражения в 2024 году — от «Валенсии» (0:1) и «Бетиса» (1:3). А еще самая надежная оборона ла лиги после «Реала» — 26 пропущенных мячей против 20 у «бланкос». Да и в прошлом сезоне команда Эрнесто Вальверде разжилась очками на «Сантьяго Бернабеу» — сыграли вничью в заключительном туре (1:1).

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Атлетик»

На «Сантьяго Бернабеу» встретятся две самых крепких обороны ла лиги — но это не значит, что игра получится закрытой. В двух последних турах «Мадрид» оформил восемь мячей, а потерю Винисиуса способен компенсировать Джуд Беллингем: англичанин пропустил два матча из-за дисквалификации и явно соскучился по клубному футболу. В первом круге сливочные победили всухую и не ограничились одним точным выстрелом (2:0) — на этот раз поединок может получиться куда результативнее, причем благодаря обеим командам.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3 за 2.15 (если будет ровно три гола, случится возврат).

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