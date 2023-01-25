Мемфис уже дебютировал за «Атлетико».

26 января в четвертьфинале Кубка Испании состоится мадридское дерби: «Реал» и «Атлетико» встретятся на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Главный арбитр Сесар Сото Градо даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru, эфир начнется в 22.55 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Испании «Реал» — «Атлетико» 26 января 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на победу «бланкос» в основное время можно с коэффициентом 1.94, вероятность — примерно 50%. Успех «Атлетико» предложен с котировкой 4.20 (23%) — это самый малореальный исход встречи. Ничья идет за 3.70 (27%).

«Реал» в последний раз выиграл Кубок Короля в сезоне-2013/14: с тех пор рекордсмен по победам в Лиге чемпионов лишь однажды преодолел стадию 1/4 финала. Поставить на то, что команда Карло Анчелотти в матче с «индейцами» оформит путевку в полуфинал, можно за 1.45. Этот рынок на «Атлетико» доступен за 2.88.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают серьезное преимущество хозяев:

• ничья 1:1 идет за 6.60;

• победа «Реала» 1:0 — за 6.80;

• успех «бланкос» 2:1 — за 8.20.

Аналитики не уверены, что команды устроят яркое шоу: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.97, ТМ 2.5 — за 1.90. Мадридцы действительно редко зажигают в дерби: хотя бы три мяча на двоих забили всего дважды за последние 10 игр.

При этом вероятность увидеть забитые мячи от обоих коллективов оценена приятными 1.85, «обе забьют — нет» идет за чуть большие 1.95.

«Реал» — «Атлетико»: прогноз и анализ матча 1/4 финала Кубка Испании 26 января 2023 года

«Бланкос» тяжело вернулись после паузы на чемпионат мира, но в последних играх все-таки добивались положительных результатов. При этом они не всегда играли лучше соперников: например, в 1/8 финала Кубка с «Вильярреалом» мадридцы после перерыва превратили пожарные 0:2 в 3:2. А в последнем туре чемпионата расправились на выезде с «Атлетиком» из Бильбао (2:0), уступив сопернику по ударам (10 против 18) и xG (0.95 против 1.16).

«Атлетико» находится в неплохой форме: команда Диего Симеоне выиграла шесть из последних восьми встреч во всех турнирах и уступила лишь однажды — «Барселоне» в чемпионате (0:1). «Индейцы» уже встречались с «бланкос» в этом сезоне: проиграли 1:2 в шестом туре ла лиги.

Верите, что в предстоящем матче гости сдержат соперника и не проиграют в основное время? Этот рынок предложен с котировкой 1.92.

Команда Анчелотти не без проблем дошла до четвертьфинала Кубка Испании: преодолела две стадии, в которых обыграла оппонентов с разницей в один мяч. «Атлетико» перед встречей с «Реалом» преодолел четыре стадии Кубка: в каждой коллектив Чоло Симеоне выиграл в основное время, забив соперникам минимум по два гола и пропустив лишь однажды.

Прогноз и ставка на матч Кубка Испании «Реал» — «Атлетико» 26 января 2023 года

«Бланкос» в этом сезоне отличились в каждой из 28 игр во всех турнирах. В среднем же команда Анчелотти забивает неплохие 2.18 гола за матч, а в последних двух встречах оформила три пробоины «Вильярреалу» и две — «Атлетику». Больше всех в «Реале» настрелял Карим Бензема: француз наколотил в этом сезоне 12 мячей во внутренних соревнованиях и в ЛЧ.

«Индейцы» в недавних матчах тоже показывали хорошую игру в атаке: за восемь игр во всех турнирах наколотили 15 мячей, в среднем — 1.87 гола за игру. Единственная встреча за этот период, в которой мадридцы не отличились, — противостояние с «Барселоной» в чемпионате (0:1). Также перед встречей с «Реалом» «Атлетико» качественно укрепил линию нападения — забрал Мемфиса Депая у «Барсы» за жалкие 3 млн евро. Голландец почти не играл в этом сезоне из-за травм, но в прошлом вонзил в ла лиге 12 мячей. лучший бомбардир «индейцев» на данный момент — Альваро Мората (восемь голов).

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.85.