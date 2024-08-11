«Аталанта» сыграет в Суперкубке УЕФА сразу без двух лидеров, а что «Реал»? Сливочные учатся жить без Крооса и ждут дебюта Мбаппе

А еще летом бергамаски расстались с Алексеем Миранчуком.

14 августа в Польше состоится финал Суперкубка УЕФА — «Реал» и «Аталанта» разыграют трофей на Национальном стадионе в Варшаве. Главный судья — Сандро Шерер из Швейцарии. Матч победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы начнется в 22.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет его в прямом эфире.

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка УЕФА «Реал» — «Аталанта» 14 августа 2024 года

Эксперты букмекерской компании ФОНБЕТ назвали «Реал» фаворитом: поставить на победу сливочных в основное время можно с коэффициентом 1.58, это примерно 58% вероятности результата. Успех «Аталанты» оценили в 5.30 (19%), ничью — в 4.40 (23%).

Верите в сенсацию? Непоражение бергамасков в финале по итогам 90 минут идет в линии за 2.40.

Тотал больше 2.5 мяча предложили за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.17. Обмен голами доступен за 1.80, «обе забьют — нет» можно взять за 2.00.

Выигрыш мадридцев с форой (-1) представлен за 1.93. Ф(+1) на черно-синих дали с котировкой 1.87.

Четыре самых ожидаемых исхода основного времени, по версии специалистов, указывают на ничью или победу команды Карло Анчелотти:

1:1 и 2:0 — за 8.50;

1:0 и 2:1 — за 9.00.

Бонус до 15 000 рублей без депозита в FONBET! Испытай удачу и включайся в игру

«Реал» — «Аталанта»: прогноз и анализ матча Суперкубка УЕФА 14 августа 2024 года

Мадридцы приедут в Польшу в статусе победителя Лиги чемпионов. В финале бланкос обыграли дортмундскую «Боруссию» (2:0). Команда Карло Анчелотти стоически перетерпела первый тайм и наказала соперника за нереализованные моменты во второй половине встречи: Дани Карвахаль отличился на 74-й минуте, Винисиус — на 83-й.

Матч на «Уэмбли» стал прощальным сразу для двух знаковых футболистов «Реала» — Начо и Тони Крооса. Испанец, который провел в системе клуба 23 года, перебрался в «Аль-Кадисию» из Саудовской Аравии. Немец завершил карьеру после 10 лет выступлений в составе сливочных.

Уход Крооса — настоящая головная боль для Анчелотти. Полузащитник отвечал за все, что связано с построением позиционных атак: ритм, стиль, контроль, тип передач. О важности качеств немца Папа Карло рассуждал в одном из летних интервью.

«В мире нет никого похожего по игре на Тони, он уникальный футболист. Изменится ли стиль игры команды без Крооса? Вертикальный футбол — это то, чего мы хотели видеть от Тони. Если вы быстро добираетесь до штрафной соперника, у вас больше шансов создать ему проблемы», — сказал итальянец.

Тони Кроос («Реал»). Фото Getty Images

Согласно инсайдам испанских медиа, в качестве наследника Крооса тренерский штаб видит Федерико Вальверде. Уругваец фанател от игры немца в юности, сам Тони тоже высоко ценил навыки Феде, ведь именно ему он передал футболку с восьмым номером. Также в ряде предсезонных матчей позицию опорника с креном на левый полуфланг занимал Лука Модрич.

Главным инфоповодом «Реала» в межсезонье стал переход Килиана Мбаппе. Сага, которая длилась более пяти лет, подошла к концу: форвард покинул «ПСЖ» свободным агентом и подписал с мадридцами пятилетний контракт. Презентацию француза на «Сантьяго Бернабеу» посетили 80 тысяч зрителей — столько же было на презентации Криштиану Роналду в 2009 году.

Основная цель Мбаппе — выход в стартовом составе в финале Суперкубка УЕФА против «Аталанты». Из-за участия в Евро-2024 нападающий пропустил предсезонное турне по США и приступил к работе с командой только 8 августа. Тем не менее тренер сливочных по физподготовке Антонио Пинтус в тот же день отметил отличную форму француза после возвращения из отпуска, а на субботней двухсторонке Анчелотти впервые наигрывал в атаке тройку Родриго — Мбаппе — Винисиус.

Килиан Мбаппе («Реал»). Фото Getty Images

«Аталанта» завоевала еврокубок впервые в своей истории — в финале Лиги Европы бергамаски цинично прикончили уникальную беспроигрышную серию «Байера» (3:0). Леверкузенцы шли без поражений на протяжении 51 матча, но Джанпьеро Гасперини задушил команду Хаби Алонсо персональным прессингом. Главным героем стал Адемола Лукман, который оформил хет-трик.

Лучшим ассистентом черно-синих в лигоевропейской кампании стал Алексей Миранчук — россиянин отметился пятью голевыми пасами. По баллам за результативность во всех турнирах (4+10) полузащитник замкнул шестерку лучших в «Аталанте», но так и не стал твердым игроком основы и летом перебрался в «Атланту». Трансфер стал самым дорогим в истории MLS — бергамаски получили за Миранчука 15 миллионов евро.

Алексей Миранчук («Аталанта»). Фото Getty Images

Главные потери Гасперини накануне финала Суперкубка УЕФА — Джанлука Скамакка и Тен Копмейнерс. Они лучшие бомбардиры черно-синих в прошлом розыгрыше серии А — забили по 12 мячей. Итальянец также делит лидерство по системе «гол + пас» (19+7) во всех соревнованиях на пару с Адемолой Лукманом (17+9), нидерландец замыкает четверку (15+7).

За 10 дней до матча против «Реала» Скамакка получил тяжелую травму — порвал переднюю крестообразную связку и мениск в предсезонной встрече с «Пармой». Нападающий уже перенес операцию и пропустит около полугода. Копмейнерс не попадет в заявку по другой причине — полузащитник добивается трансфера в «Ювентус». Гасперини уже публично подтвердил, что у Тена есть соглашение с туринцами.

«Он чувствовал напряжение и решил больше не тренироваться и не играть с нами. В сложившейся ситуации он больше не приносит пользы ни клубу, ни своим товарищам по команде. Клуб занял очень твердую позицию, потому что чувствовал, что его шантажируют. Ситуация отличается от многих других случаев в прошлом, когда клуб продавал ценные активы большим командам», — сказал главный тренер «Аталанты» в интервью L'Eco'di Bergamo.

Тен Копмейнерс («Аталанта»). Фото Getty Images

Травмы и дисквалификации перед матчем «Реал» — «Аталанта»

Обе команды подошли к финалу без дисциплинарных отстранений, но лазареты, к сожалению, не пустуют. На разных этапах восстановления после разрыва «крестов» находятся Давид Алаба, Джорджо Скальвини и Джанлука Скамакка. Николо Дзаньоло пропустит Суперкубок УЕФА из-за тендинита.

Джанлука Скамакка («Аталанта»). Фото Getty Images

«Реал» — «Аталанта»: статистика личных встреч

Прежде клубы пересекались лишь однажды — в 2021 году в 1/8 финала Лиги чемпионов. Сливочные победили как в Бергамо (1:0), так и в Мадриде (3:1).

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Аталанта»

В случае победы мадридцы станут первыми в истории шестикратными обладателями Суперкубка УЕФА, Анчелотти завоюет рекордный пятый титул в качестве тренера, а Карвахаль и Модрич — в качестве игроков. Бергамаски сыграют за трофей впервые в истории — без Копмейнерса и Скамакки противостоять сливочным будет еще труднее. Тем более когда и без того мощную линию атаки «Реала» усилил Килиан Мбаппе. Француз сделает все, чтобы дебют в клубе мечты получился идеальным. А партнеры ему в этом помогут.

Рекомендуемая ставка: Ф1 (-1) за 1.93.

Бонус до 15 000 рублей без депозита в FONBET! Испытай удачу и включайся в игру