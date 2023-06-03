Последний матч прежнего «Реала». Асенсио и Диас помогут взять три очка с «Атлетиком»?

Кажется, мадридцев ждут серьезные перемены.

4 июня мадридский «Реал» проведет последний официальный матч в этом сезоне — в 38-м туре ла лиги команда Карло Анчелотти сразится с «Атлетиком» из Бильбао. Встреча на «Сантьяго Бернабеу» начнется в 19.30 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Исидро Диас де Мера.

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Реал» — «Атлетик» 4 июня 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что «Реал» возьмет три очка и не позволит «Атлетику» потеснить себя со второй строчки. На победу бланкос можно поставить за 1.85, вероятность этого исхода — примерно 54%. Ничья идет за 3.95 (24%), успех «Атлетика» — за 4.05 (22%).

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.30. В пяти из шести предыдущих матчей между командами прошел «низ».

Также редко соперники обмениваются голами: условие «обе забьют» оценено в 1.62, «обе забьют — нет» — в 2.30.

«Атлетик» не забил в двух последних матчах на «Сантьяго Бернабеу». Отсутствие гола от басков в предстоящей игре идет за 3.05.

Два и более мяча от хозяев оценены в 1.75. Бланкос минимум дважды поражали ворота шести из семи предыдущих соперников в ла лиге.

Несмотря на то что «Реал» идет существенным фаворитом, эксперты предполагают, что игра завершится вничью 1:1. Котировка — 8.00.

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«Реал» — «Атлетик»: прогноз и анализ матча 38-го тура ла лиги 4 июня 2023 года

Мадридский «Реал» хотел бы завершить сезон не 4 июня, а на недельку позже, но совершить чудо в этом сезоне Лиги чемпионов команде Карло Анчелотти не удалось. «Сити» был откровенно сильнее в обоих матчах полуфинала, но материализовал преимущество в гору голов только на «Этихаде» (4:0). В результате бланкос останутся лишь с одним трофеем — чашей Кубка Испании. В чемпионате же «Барса» давно оформила победу, а мадридцам еще предстоит заочно оспорить второе место с соседями из «Атлетико».

Чтобы гарантировать себе вторую строчку, «Реалу» необходимо дождаться осечки соперника или победить «Атлетик» в матче, который станет последним в составе «Королевского клуба» как минимум для одного яркого игрока. 3 июня мадридцы объявили о расставании с полузащитником Марко Асенсио — парнем, который за восемь лет в клубе собрал солидные 17 трофеев. За ним последовал Мариано Диас.

Уход испанца и доминиканца может дать старт тотальной модернизации команды. За последнюю неделю в медиа активно обсуждали положение как минимум двух игроков: Эдена Азара и Карима Бензема. Французу прилетело очень богатое предложение из Саудовской Аравии (по слухам, «Аль-Иттихад» готов платить 100 млн евро в год), а у бельгийца начался новый раунд борьбы за право остаться в клубе — его уже который сезон безуспешно пытаются выпроводить вон. Возможно, Карим и Эден проследуют за Марко, а игра с «Атлетиком» станет для них заключительной на «Сантьяго Бернабеу».

Не стоит исключать и уход Винисиуса, который до расистского скандала собирался посвятить «Реалу» лучшие годы карьеры. В любом случае, нет сомнений, что все эти парни максимально выложатся в предстоящей встрече (даже Азар, который редко получает игровое время).

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Атлетик»

«Реал» сражается за почетную вторую строчку, а «Атлетик» не потерял возможность выйти в еврокубки. У басков поровну очков с занимающей седьмое место «Осасуной» — эта позиция даст право сыграть в Лиге конференций. Поэтому никто ничего в заключительном туре просто так не отдаст.

Однако в пользу мадридцев говорят слишком много фактов. Во-первых, в чемпионате дома они потерпели только одно поражение и добыли 13 побед — лучше показатели только у «Барселоны». В то же время «Атлетик» известен как очень домашняя команда, которая на выезде редко играет выразительно: в этом сезоне баски взяли в гостях всего 23 очка (6-5-7).

Что касается очных встреч команд на «Сантьяго Бернабеу», то здесь «Реал» выиграл у «Атлетика» 15 из 17 последних матчей — тотальное доминирование. Учитывая, что мадридцам нужно красиво попрощаться с легендой (или легендами), они порвутся в клочья, но добудут такие необходимые три очка.

Рекомендуемая ставка: победа «Реала» за 1.85.

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