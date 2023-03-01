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Прогнозы на спорт

1 марта, 23:45

«Барселона» потеряла троих лидеров перед класико. Без Левандовски и Дембеле пройти «Реал» нереально?

Прогноз и ставка на матч Кубка Испании «Реал» — «Барселона» 2 марта 2023 года
Евгений Коростелев
«Барселона».
Фото Global Look Press
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Оказывается, у каталонцев — короткая скамейка.

2 марта в Испании состоится легендарное противостояние — «Барселона» и «Реал» сразятся в первом матче полуфинала Кубка страны. Встреча пройдет в столице на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 23.00 по московскому времени. В России ее в прямом эфире покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 2». Трансляция стартует в 22.55 мск. Главным арбитром назначен Хосе Мунуэра Монтера.

Испания. Кубок. 1/2 финала
02 мар, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Барселона

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Испании «Реал» — «Барселона» 2 марта 2023 года

Букмекерская компания ФОНБЕТ считает, что у «Реала» лучшие шансы победить в предстоящей встрече. На успех мадридцев можно поставить с коэффициентом 1.93, что приблизительно 52% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.65 (26%), триумф каталонцев — за 3.90 (22%).

Последняя битва команд в рамках Суперкубка Испании в январе этого года завершилась убедительной победой «Барсы» со счетом 3:1. На то, что сине-гранатовые не уступят в предстоящей игре, котировка — 1.87.

В семи предыдущих очных матчах состоялся «верх» по голам: ТБ 2.5 идет за 1.85, ТМ 2.5 — за 1.95.

Также соперники обменялись голами в шести из семи последних встреч: вариант «обе забьют» оценен в 1.73, «обе забьют — нет» — в 2.10.

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При этом на гол гостей предложена неплохая котировка 1.42. Правда, нужно учитывать, что за «блауграну» не сыграют Левандовски, Дембеле, Фати и Педри.

Сейчас главное дерби Испании не такое пылкое, как во времена Рамоса, Пике и Роналду с Месси, но команды все равно стабильно хватают много карточек. На ТБ 4.5 «горчичника» коэффициент — 1.58, на ТМ 4.5 — 2.23.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению экспертов, выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 — за 7.50;

  • 1:0 в пользу «Реала» — за 8.00;

  • 2:1 — за 8.50.

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«Реал» и «Барселона» в этом сезоне сыграют между собой пять раз: дважды в чемпионате, столько же в Кубке Испании и один — в Суперкубке. Две встречи уже состоялись, причем завершились с одинаковым счетом: «Реал» победил 3:1 в чемпионате, «Барселона» — в Суперкубке.

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Последняя игра, датированная 15 декабря, прошла при идеальных обстоятельствах для Хави: Анчелотти лишился Алабы, Тчуамени и Куртуа, а Бензема перед этим пропустил несколько матчей из-за повреждения. Особенно сильно сказались потери первых троих, потому что каталонцы слишком легко прорывали оборону соперника — Левандовски сделал 1+1, Педри забил один из мячей.

Но предстоящая игра пройдет без этих ребят, а тренеры поменяются местами. На этот раз у Хави не будет троих лидеров — Левандовски, Педри и Дембеле. За «Реал» не сыграют все тот же Алаба и Менди, но обоих легко заменит Начо. А вот потерю Роберта сине-гранатовым восполнить некем. Поляк забил два мяча в трех последних матчах и сделал 25+6 в 31-й встрече во всех турнирах — его влияние на игру команды в атаке колоссально. Педри — из той же серии: представить полузащиту сине-гранатовых без него и Гави теперь просто невозможно.

Неудивительно, что потеря юного полузащитника совпала с двумя подряд поражениями «Барсы» — на прошлой неделе она уступила «МЮ» (1:2) и вылетела из Лиги Европы, а позднее проиграла в чемпионате «Альмерии» (0:1). Матч против аутсайдера стал первым с октября, в котором каталонцы не забили.

«Реал» тоже потерял очки, но лишь благодаря дикой самоотверженности игроков «Атлетико» — «матрасники» забрали ничью (1:1) в меньшинстве. Таким образом, «бланкос» не выиграли впервые за пять матчей, по ходу которых забили 20 мячей и пропустили всего шесть.

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Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Барселона»

В отличие от «Барселоны», у «Реала» полный порядок в атаке: Бензема и Винисиус здоровы и забивают почти в каждом матче (суммарно на их счету в этом сезоне уже 36 мячей). Каталонцам же некем заменить Левандовски и Дембеле, а в центре поля не будет хватать такого креативного футболиста, как Педри. Эти потери сильнейшим образом отразятся на результате первого матча, а, может, и всего противостояния. Тем более игра пройдет в Мадриде, где хозяев ждет горячая поддержка.

Рекомендуемая ставка: П1 за 1.93.

Лигал.
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Реал
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