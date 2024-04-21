Последний шанс «Барселоны» подобраться к «Реалу» в ла лиге! Нужно выиграть Класико в Мадриде, где божит Лунин

Украинский голкипер протащил мадридцев в полуфинал Лиги чемпионов.

21 апреля в Испании состоится матч между главными командами страны — «Реал» в 32-м туре ла лиги встретится с «Барселоной». Класико пройдет на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 22.00 по московскому времени со свистком арбитра Сесара Сото Градо. В прямом эфире она будет показана на онлайн-платформе «Окко Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Реал» — «Барселона» 21 апреля 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET убеждены, что на данном этапе «Реал» сильнее «Барселоны». На победу мадридцев в предстоящем матче можно поставить с коэффициентом 1.80, вероятность этого исхода — примерно 55%. Ничья идет за 4.00 (23%), успех каталонцев — за еще большие 4.10 (22%).

Вариант «гости не проиграют» доступен за 2.00. К слову, последнее Класико на «Бернабеу» завершилось в пользу сине-гранатовых (1:0).

Взять триумф «Барсы» с форой (+1) предложено за 1.65, выигрыш «Реала» с гандикапом (-1) оценен в 2.25.

Эксперты считают, что в матче будет «верх»: ТБ 2.5 идет за 1.55, ТМ 2.5 — за 2.45.

Условие «обе забьют» доступно за 1.52, противоположный результат — за 2.55.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 и победа «Реала» 2:1. Котировка на это условие — 9.00.

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«Реал» — «Барселона»: прогноз и анализ матча 32-го тура ла лиги 21 апреля 2024 года

Команды подходят к Класико с полярным настроением. «Реал» в минувший мидуик прошел в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» (1:1, 4:3 по пенальти) и пробился в четверку сильнейших. В полуфинале мадридцы сыграют с «Баварией» — с учетом оставшихся в турнире команд именно коллектив Анчелотти стал главным претендентом на титул. «Барселона» же вылетела из главного еврокубка, хотя в первом матче выиграла у «ПСЖ» (3:2). В ответной встрече каталонцы повели 1:0, но в результате раннего удаления Рональда Араухо пропустили четыре мяча (1:4). В результате сине-гранатовые лишились не только шанса побороться за шестой трофей ЛЧ, но и потеряли возможность попасть на Клубный чемпионат мира-2025.

В чемпионате у «Барселоны» тоже почти отсутствуют перспективы на победу. Хотя каталонцы выиграли восемь из 10 последних матчей при двух ничьих, отставание от «Реала» составляет внушительные восемь баллов. Несмотря на это, игроки сине-гранатовых храбрятся и считают, что смогут победить в Класико и сократить разрыв до пяти очков. «Мы знаем, как победить «Реал». Мы их знаем и проанализировали ошибки, которые допустили, когда встречались с ними в последний раз, — заявил Левандовски. — Мы знаем, что, если нейтрализуем их сильные стороны, то сможем победить их на «Сантьяго Бернабеу». Эйфория от победы над «Манчестер Сити» может привести к тому, что «Реал» окажется морально не готов к Класико».

Пожалуй, только на расслабленность соперника каталонцам и стоит рассчитывать. «Реал» не проигрывает в основное время уже 38 матчей кряду во всех турнирах, а единственное поражение в этом сезоне ему нанес «Атлетико». Также команда Симеоне выбила соседей из Кубка Испании, но лишь в дополнительное время. В чемпионате у «бланкос» лучшие показатели во всем: наибольшее количество забитых мячей (67 — столько же у «Жироны», имеющей на игру больше), наименьшее число пропущенных (20), лучшая разница (+47). Беллингем, у которого 16+4 в ла лиге, и Винисиус (12+4) помогли своему клубу набрать больше всех очков на выезде, а по добытым дома баллам они отстают только от «Атлетико» (у него — на матч больше).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Реал» — «Барселона»

У обеих команд по две потери. У «Реала» с декабря в лазарете Давид Алаба, а Тибо Куртуа, вылечивший к середине марта левое колено, теперь травмировал правое.

Хави в предстоящей игре не сможет рассчитывать на Гави и Алехандро Бальде — оба недоступны уже более десяти матчей.

«Реал» — «Барселона»: статистика личных встреч

Команды уже встречались в этом году: в финале Суперкубка Испании в Эр-Рияде «Реал» выиграл 4:1 и в 13-й раз поднял титул. Также в пользу мадридцев закончился матч первого круга ла лиги — на гол Гюндогана «бланкос» ответили двумя точными ударами Беллингема.

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Барселона»

В Лиге чемпионов обе команды показали, что умеют классно играть в обороне. Да, «Барса» проиграла «ПСЖ» 1:4, но такого и близко не произошло бы, если бы не удаление Араухо. У «Реала» же, помимо четких действий защитников, в противостоянии с «Сити» был бесподобен Лунин — он отразил 10 ударов в створ и на протяжение 120 минут был чертовски спокоен (потом еще потащил два пенальти).

Фактор украинского голкипера будет очень важен в предстоящей игре. Как и то, что «Барселоне» победа нужнее, и атаковать она будет больше, а значит мадридцы смогут сыграть в излюбленной контратакующей манере и огорчить противника.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 3.5 за 2.05.

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